L'appareil photo 2023 de Pixii est le premier à utiliser un processeur 64 bits

(Pocket-lint) - La société française Pixii a annoncé que son dernier appareil photo numérique à télémètre est le premier au monde à être équipé d'un processeur 64 bits.

Le nouvel appareil photo, simplement désigné comme le modèle 2023 et portant le numéro de modèle A2572, commence à environ 2800 $ / 2 699,00 € et est déjà épuisé jusqu'à fin janvier 2023. Mais selon Pixii, le nouveau processeur 64 bits et d'autres fonctions intelligentes font que ce modèle est le premier à pouvoir prendre de "vraies" images monochromes DNG.

Il s'agit apparemment d'une puce ARM Cortex-A55 à quatre cœurs et d'un GPU à deux cœurs. Cela signifie une puissance de traitement allant jusqu'à 7GPixels/s grâce à des cœurs NPU et VPU dédiés. Pixii a également associé tout cela au même capteur APS-C de 26 mégapixels qu'il utilise depuis quelques années déjà.

En plus du nouveau processeur, Pixii affirme également que "la vitesse de stockage est considérablement améliorée" avec des photos capturées "à la vitesse d'un clic". La prise en charge du Wi-Fi 5 (802.11ac) a également été ajoutée à cette nouvelle version.

Dans le grand schéma des choses, tout cela se traduit par un appareil photo qui, selon Pixii, peut traiter les images jusqu'à 10 fois plus vite que les anciens modèles, tandis que les vitesses de transfert ont également été augmentées - elles sont maintenant censées être jusqu'à trois fois plus rapides qu'auparavant.

Si tout cela semble bon, c'est bien normal ! Mais l'allocation initiale de caméras a disparu depuis longtemps, et celle qui sera expédiée à la mi-janvier de l'année prochaine est également épuisée. Cela signifie que vous pouvez mettre votre argent maintenant si vous le souhaitez, mais vous ne verrez rien en retour avant la fin de janvier 2023, malheureusement.

Écrit par Oliver Haslam.