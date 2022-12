EE Pocket-lint Awards 2022 : Appareil photo de l'année

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - En 2022, un grand nombre d'appareils photo ont été mis sur le marché, qu'il s'agisse d'appareils sans miroir de grande taille destinés aux professionnels ou de minuscules caméras d'action.

Nous avons tout vu, de la capture 8K époustouflante à la prise de vue en rafale extrêmement rapide. De nombreux fabricants commencent à adopter des codecs de qualité professionnelle dans leurs caméras grand public.

Des débits binaires plus élevés et des capteurs plus grands trouvent leur place dans les appareils photo les plus compacts, et c'est certainement une époque passionnante pour les amateurs d'images.

Tout cela signifie que nous avions une pléthore d'excellents candidats pour les EE Pocket-lint Awards de cette année, mais au final, il ne pouvait y avoir qu'un seul gagnant.

Appareil photo de l'année : Panasonic Lumix GH6

Le très attendu GH6 reprend tout ce que nous avons aimé du GH5 et le fait monter d'un cran. Le produit phare de Panasonic, axé sur la vidéo, est désormais capable d'enregistrer à une grande variété de fréquences d'images, dont 4k 120fps, 1080p 300fps et le stupéfiant 5,7K à 60fps. Si vous aimez le ralenti, c'est l'une des meilleures options disponibles aujourd'hui.

Cette bête compacte vous permet également d'enregistrer en interne en ProRes, ce qui en fait un outil de production sérieux, disponible pour une fraction du coût de la plupart des caméras de cinéma. L'enregistrement HLG et V-Log complet est disponible dès la sortie de la boîte, sans coût supplémentaire, ce qui renforce la position du GH6 en tant qu'outil professionnel sérieux.

Comme d'habitude, la stabilisation d'image de Panasonic est la meilleure de sa catégorie, ce qui signifie que vous pouvez souvent vous passer du cardan et enregistrer des séquences d'une fluidité magnifique. Pour les vidéastes, c'est sans aucun doute l'un des meilleurs boîtiers du marché actuel.

Hautement recommandé : Sony A7 IV

Même s'il n'a pas obtenu la première place, le Sony A7 IV est un appareil photo très impressionnant qui mérite d'être mis en avant.

Son capteur plein format produit des images magnifiques, quelles que soient les conditions d'éclairage, et ses capacités d'autofocus sont parmi les meilleures.

Alors que notre lauréat se concentre principalement sur l'enregistrement vidéo, le Sony A7 IV excelle aussi bien en photographie qu'en vidéo, ce qui en fait une option de choix pour les photographes hybrides.

Les meilleurs parmi les autres

Si Pansonic et Sony ont pris la tête du classement cette année, la compétition était serrée et les autres concurrents ont apporté de sérieuses fonctionnalités.

Le DJI Osmo Action 3 est revenu à son facteur de forme de type GoPro et a apporté avec lui un excellent système de fixation magnétique et un écran tactile frontal très pratique. Le Fujifilm X-H2 a impressionné avec son capteur APS-C à très haute résolution, avec des performances exceptionnelles en mode photo et vidéo. Le GoPro Hero 11 Black a introduit la couleur 10 bits et un capteur unique qui permet des prises de vue vraiment créatives. Et enfin, l'Insta360 X3 a perfectionné la meilleure caméra 360 de la marque, faisant d'énormes progrès en matière de photographie tout en améliorant massivement les performances et la convivialité en cas de faible luminosité.

Que sont les Pocket-lint Awards ?

Les EE Pocket-lint Awards ont lieu chaque année pour célébrer le meilleur de la technologie des 12 mois précédents. Les produits doivent faire l'objet d'un examen complet par l'équipe de Pocket-lint pour être pris en considération pour les prix, le jugement ayant lieu vers la fin de l'année. Par le biais d'un processus de sélection et de présélection, le jury d'experts évalue les appareils pour désigner le grand gagnant et un deuxième lauréat hautement recommandé.

Les Pocket-lint Awards ont été décernés pour la 19e fois en 2022.

