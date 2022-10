Voici les étonnants lauréats du Prix international de la photographie de Sienne 2022.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Les lauréats du prix international de la photographie de Sienne ont été annoncés. Plusieurs images ont été sélectionnées parmi des milliers de photos soumises par des photographes de 140 pays.

Le concours célèbre les œuvres de toutes sortes de photographies dans des catégories telles que la nature, l'architecture, la photographie de rue, etc. Les images gagnantes seront exposées à Sienne, en Italie, aux côtés des Creative Photo Awards, des Drone Photo Awards et d'autres encore.

Nous avons rassemblé quelques-unes des photos primées pour votre plus grand plaisir. Si vous souhaitez en voir plus, consultez la galerie complète ici. La participation aux prix est gratuite, alors si vous pensez que vos photos sont assez bonnes, vous pouvez essayer de les soumettre l'année prochaine.

Grand gagnant - Femme d'Evia

Cette photo a été prise par le photographe grec Konstantinos Tsakalidis et a été sélectionnée comme le grand gagnant du concours de cette année.

Elle montre un moment de détresse et d'inquiétude alors que Kritsiopi Panayiota, 81 ans, réagit aux feux de forêt qui se rapprochent de sa maison.

Le feu a causé toutes sortes de dégâts pendant une vague de chaleur qui a frappé le pays avec des températures atteignant 47 degrés centigrades. Il a détruit des masses de forêt et brûlé des maisons également.

Photographie de rue gagnante - Smokey Coat

Cette photo de Michael Kowalczyk montre un homme énigmatique habillé comme un détective marchant à travers un nuage de vapeur passant par les bouches d'aération des rues de New York.

Elle a été sélectionnée comme lauréate de la catégorie "photographie de rue" des Siena Awards.

Gagnant des voyages et aventures - Travail

La catégorie Voyages et aventures a un gagnant, le port de Nagarbari Ghat. Des ouvriers affairés projettent une ombre sur les environs alors qu'ils vaquent à leurs occupations.

Rahat Bin Mustafiz a pris cette photo dans une zone qui favorise l'importation d'engrais, de

céréales, de charbon et de ciment dans la région. Un travail difficile pour lequel les ouvriers sont payés en fonction du nombre de sacs qu'ils déplacent.

Visages et personnages fascinants - Angelina Jolie et les abeilles

À l'occasion de la Journée mondiale de l'abeille, Angelina Jolie a travaillé avec Natgeo pour promouvoir l'initiative "Women for Bees" de l'UNESCO.

Cette photo a été prise dans le cadre de la promotion et a demandé à l'actrice de rester immobile pendant 18 minutes alors que des abeilles se rassemblaient autour d'elle. Elles ont été attirées par les phéromones de la reine des abeilles.

Elle a ensuite été sélectionnée comme lauréate de la catégorie "Visages et personnages fascinants" du concours de cette année.

La beauté de la nature - Chemin de l'enfer

Cette vue furieuse et dangereuse d'une série de cratères volcaniques en éruption a remporté la catégorie "beauté de la nature".

Les animaux dans leur environnement - Mère, Tendre amour

Ce magnifique spectacle montre une vue sous-marine d'une mère ours polaire et de son enfant. Elle a été sélectionnée comme lauréate de la catégorie "animaux dans leur environnement".

Architecture et espaces urbains - Sourire de Joker

Les photos d'architecture donnent parfois lieu à des images curieuses. Trouvez le bon bâtiment et un bon angle et vous pourrez créer une photo primée comme celle-ci.

Le sport en action - Le film Nemo

Les athlètes olympiques en action sont déjà assez impressionnants, mais cette photo est encore plus spéciale car elle capture un poisson en vol au moment même où Ana Marcela Cunha nage la dernière épreuve de marathon aux Jeux olympiques de Tokyo 2020.

Cette photo a remporté la catégorie "sports en action" du concours et il est facile de comprendre pourquoi.

Documentaire et photojournalisme - Grands espoirs

Une photographie de héros en action. Elle mérite bien un prix, tant pour les sujets de la photo que pour le photographe qui a su capter leurs efforts.

Cette image a été prise pendant la pandémie, mais elle montre que les gens étaient toujours occupés à fuir la guerre et la pauvreté et qu'il fallait aussi secourir ceux qui étaient en difficulté.

Moins de 20 ans - Kiss me

Le gagnant de la catégorie des moins de 20 ans présente l'image d'une fille à l'expression triste, accompagnée d'un oiseau curieux apparu dans le cadre.

Vie sous-marine - Je vais voler, je viens voler

Ce prix, décerné dans la catégorie "vie sous-marine", montre un jeune hippocampe en train de vivre sa vie.

Apparemment, il est assez courant que les hippocampes de cet âge s'accrochent à des objets flottants avec leur queue. Ici, il s'agit d'une plume, ce qui donne l'impression que l'hippocampe essaie de voler.

Kübra et Emine

Celui-ci n'a pas été sélectionné comme gagnant mais a été choisi comme "œuvre d'art remarquable" et nous aimons sa créativité. Il donne l'impression qu'un nageur sans tête s'est amusé dans la piscine.

Visite surprise

Ce n'est pas ce que vous voulez voir émerger de l'eau pour vous poursuivre lorsque vous faites une balade en bateau.

Artisanat traditionnel

Une autre photo d'art remarquable montre la production traditionnelle en action en Turquie. Un éclairage naturel brillant ajoute un éclairage intéressant à la photo et la fait vraiment ressortir.

Gentlemen de Kibera

Voici une photo intrigante et colorée de Dennis "Baqteria", un mannequin, tailleur, acteur, mentor et cascadeur. Cette photo a été sélectionnée comme une œuvre remarquable pour la catégorie "Visages et caractères fascinants", ce qui est parfaitement justifié à nos yeux.

Ursa Major, la Grande Ourse

Nous sommes de grands fans des photos d'aurores boréales et celle-ci est vraiment spéciale.

"Un grizzly pêche le saumon sous les aurores boréales et la Grande Ourse, également appelée Ursa Major (la grande ourse). Les lueurs vertes dansent dans le ciel, mettant en valeur la silhouette de l'ours au premier plan, également éclairée par des lumières artificielles."

Yeux jaunes et nez rouge

Voici une photo qui a obtenu une mention honorable lors de la remise des prix. Il ne s'agit pas seulement de l'image d'un chat de Pallas, mais aussi d'une espèce en voie de disparition qui lutte pour sa survie.

Contre toute attente

Cette photo a obtenu une mention honorable dans la catégorie "vie sous-marine". Une vue fantastiquement mignonne d'une tortue de mer verte qui essaie juste de survivre.

