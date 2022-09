Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Insta360 a annoncé sa dernière caméra d'action à 360 degrés, la X3. Elle succède à la populaire Insta360 One X2, mais la société a abandonné la marque "One" pour le nouvel appareil.

Le nouveau modèle présente un changement de conception substantiel, avec le nouvel écran tactile de 2,29 pouces comme caractéristique principale.

Le nouvel écran vous permet d'accéder facilement à vos paramètres et de cadrer votre photo en mode objectif unique, ce qui était plus difficile avec l'écran circulaire du One X2.

L'Insta360 X3 a également fait l'objet de mises à jour internes, notamment l'adoption d'un nouveau capteur de 1/2 pouce, ce qui devrait faciliter les prises de vue en basse lumière.

Ce nouveau capteur permet de réaliser des images fixes jusqu'à 72MP et des time-lapses 8K 360, soit certaines des plus hautes résolutions que nous ayons vues jusqu'à présent sur une caméra d'action 360.

Une nouvelle batterie de 1800 mAh promet de faire fonctionner la caméra pour que vous ne manquiez aucune action.

Comme c'est généralement le cas avec cette marque, le logiciel d'Insta360 est un autre point fort. Il offre de nouvelles fonctions d'intelligence artificielle et plus de 30 effets prédéfinis parmi lesquels choisir.

L'Insta360 X3 est disponible à partir d'aujourd'hui sur le site Web d'Insta360, ainsi que sur Amazon et d'autres détaillants sélectionnés.

Son prix de vente est de 449,99 $ et une multitude d'accessoires, tels qu'une griffe froide invisible et un adaptateur de micro, sont vendus séparément.

Écrit par Luke Baker.