Les photos les plus importantes de l'histoire

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Depuis que l'appareil photo a été inventé, il a été utilisé pour capturer des événements importants de l'histoire et toutes sortes de choses étranges et merveilleuses.

Nous avons déjà écrit sur les premières photos importantes et même sur la façon dont le temps a changé les lieux dans le monde, mais il existe aussi des photos intéressantes qui méritent d'être regardées.

Ces images remontent jusqu'aux années 1800 et comprennent des photos considérées comme les plus importantes, les plus emblématiques ou les plus influentes de tous les temps. En voici une sélection pour piquer votre curiosité.

Bien qu'elle n'ait l'air de rien, cette photo serait la plus ancienne prise par un appareil photo. Elle date de 1827 et montre la vue d'une fenêtre en France.

Elle a été prise par l'inventeur français Nicéphore Niépce et a été réalisée à l'aide d'une caméra obscura. Il existe une version améliorée et restaurée de l'image, mais nous préférons l'original pour l'histoire qu'il dégage.

Il s'agirait de la plus ancienne photographie représentant une personne. Elle a été prise en 1838 et montre une vue d'une rue française très fréquentée.

Les personnes que l'on voit ici ne peuvent être vues que parce qu'elles sont restées immobiles pendant si longtemps. Il s'agit d'une image à longue exposition, de sorte que tout autre mouvement disparaît de la vue.

Cette image de 1855 pourrait être l'une des premières photos de guerre jamais prises. Elle a été prise pendant la guerre de Crimée et montre un chemin de terre jonché de boulets de canon.

Il s'agit d'une photo de Shimazu Nariakira, un seigneur féodal japonais de la période Edo, que l'on disait intelligent et sage et passionné de technologie.

L'image a été prise par Ichiki Shirō, un photographe pionnier qui a capturé la photo en 1857. En tant que tel, il s'agirait de la plus ancienne photo prise par un Japonais.

Cette photo de 1869 montre un événement monumental avec l'achèvement du premier chemin de fer transcontinental.

On peut voir deux groupes différents de la Central Pacific Railroad et de l'Union Pacific Railroad se serrer la main pour commémorer l'événement.

Cette image datant de 1895 montre l'une des toutes premières radiographies. Elle a été réalisée par le physicien allemand Wilhelm Konrad Röntgen et montre la main de sa femme, y compris sa bague.

En 1899, Louis Boutan a pris cette photo d'Emil Racovitza alors qu'il posait sous l'eau. On dit que c'est la première photo sous-marine. Un véritable exploit à l'époque, que nous considérons aujourd'hui comme acquis.

Vous êtes probablement déjà au courant du premier vol réussi du Wright Flyer par les frères Wright, mais avez-vous déjà pensé au fait qu'il s'agit également de la première photo du premier vol ?

Elle a été prise par John T. Daniels en 1903 et a capturé le début du vol de l'homme dans les airs.

Cette image de 1910 montre une époque où les enfants étaient couramment utilisés comme petite main-d'œuvre dans les mines. Ces "breaker boys" étaient des mineurs de charbon à South Pittston, en Pennsylvanie. Nous sommes heureux de ne plus voir cela.

Il s'agit d'une photo d'identité judiciaire du criminel le plus célèbre de tous les temps. Curieusement, cette image d'Al Capone a été prise après qu'il ait été accusé de vagabondage à Miami. Ce n'est pas quelque chose pour lequel on s'attend à ce qu'il soit arrêté.

En 1937, le dirigeable allemand LZ 129 Hindenburg a été impliqué dans un accident qui l'a vu s'écraser et prendre feu, causant la mort de 35 personnes. Voici l'une des photos prises à l'époque.

Cette photo montre le Premier ministre britannique Winston Churchill au début de la Seconde Guerre mondiale. Son visage ne correspond peut-être pas au titre, mais la passion de la nation, elle, y correspond.

Voici une image de l'un des pires moments de l'histoire. Lorsque l'humanité a inventé et largué les bombes les plus puissantes sur Nagasaki et Hiroshima, au Japon.

Cette photo montre le champignon atomique au-dessus de Nagasaki.

Une autre photo célèbre de la Seconde Guerre mondiale montre cette fois des soldats hissant le drapeau sur le mont Suribachi pendant la bataille d'Iwo Jima.

On y voit le joueur de baseball professionnel le plus connu de tous les temps tirer sa révérence et retirer son numéro en 1948.

Un an plus tard, cette image a remporté le prix Pulitzer de la photographie.

Ce film, qui a également remporté le prix Pulitzer, montre le moment où Jack Ruby a tiré sur Lee Harvey Oswald, qui était en détention pour l'assassinat du président John F. Kennedy.

Oubliez un lever de soleil, ceci montre la Terre se levant de l'horizon de la Lune. Cette image a été prise pendant la mission Apollo 8 et montre une vue incroyable de notre monde depuis une nouvelle perspective.

Cette photo montre l'un des plus grands exploits de l'humanité à ce jour : poser un homme sur la Lune. L'une des premières étapes de nos aventures dans l'espace.

En 1972, l'équipage de la mission Apollo 17 a pris cette incroyable image de notre planète. C'est peut-être la plus belle photo de la Terre prise à ce jour.

Écrit par Adrian Willings.