Vues étonnantes de l'Univers capturées par le télescope spatial James Webb

(Pocket-lint) - Le télescope spatial James Webb pourrait bien être le plus grand exploit de l'humanité (jusqu'à présent). Ce magnifique télescope spatial a été initialement conçu et planifié à la fin des années 1990, mais n'a été achevé et lancé qu'à la fin de 2021.

Aujourd'hui situé à 930 000 miles au-delà de l'orbite de la Terre, l'énorme télescope recueille des données à l'aide de sa technologie de collecte de la lumière, qui mesure 25 mètres carrés et se compose de 18 miroirs hexagonaux fabriqués en béryllium plaqué or.

L'idée est de donner aux scientifiques la possibilité d'étudier l'histoire de l'univers et d'explorer des mondes et des étoiles lointaines que nous ne pouvions pas observer auparavant. Certaines des premières images ont été révélées et les résultats sont stupéfiants.

Avant l'apparition des images officielles (et plus excitantes) du télescope James Webb, la Nasa a publié cette image pour donner un avant-goût de l'avenir.

Le cliché montre une partie du Grand Nuage de Magellan, une galaxie satellite de la Voie lactée. À gauche, vous pouvez voir une image de la zone prise par la caméra infrarouge du télescope spatial Spitzer de la NASA. À droite, on voit la même zone, mais prise par le télescope James Webb. Le JWST promet ici un niveau de détail sans précédent, comme nous n'en avons jamais vu auparavant.

Voici la nébuleuse planétaire NGC 3132, également connue sous le nom de "nébuleuse de l'anneau austral", qui est l'une des nébuleuses les plus connues.

Elle est située à environ 2 500 années-lumière de notre planète et est intéressante car l'anneau que vous pouvez voir est en fait le résultat de la poussière et du gaz expulsés d'une étoile mourante au milieu du cliché.

Le télescope James Webb a capturé cette nébuleuse avec un nouveau niveau de détail que nous n'avions jamais vu auparavant. À titre de comparaison, voici la même région vue par Hubble en 1998.

La nébuleuse de l'anneau austral possède en fait deux étoiles en son cœur. Le puissant matériel infrarouge du télescope James Webb a permis à la Nasa de mieux voir la deuxième étoile.

Cette vue des deux étoiles mourantes aidera les scientifiques à analyser les derniers stades de la vie d'une étoile et l'impact de leur mort sur l'espace environnant.

Selon la Nasa, ces nébuleuses existent pendant des dizaines de milliers d'années, de sorte que leur analyse peut permettre d'obtenir des masses de données utiles.

La plus impressionnante des premières images du télescope James Webb est sans doute celle de la nébuleuse de la Carène.

Captée dans l'infrarouge par le JWST, elle montre une zone connue sous le nom de NGC 3324, qui avait déjà été observée par Hubble.

La nébuleuse peut désormais être observée avec beaucoup plus de détails et, grâce à son matériel, le JWST est capable de révéler plus de choses que les images traditionnelles en lumière visible.

Les couleurs et les formes observées ici sont des nuages de gaz et de poussière et une masse de rayonnement incessante dans la région. Les montagnes seraient hautes de 7 années-lumière.

Le télescope James Webb est capable de regarder à travers les gaz pour voir des objets au-delà. Il donne accès à beaucoup plus de données sur la région et son évolution dans le temps.

Le quintette de Stephan est un groupe de cinq galaxies qui ont été découvertes par Édouard Stephan en 1877. À l'époque, il s'agissait du premier groupe de galaxies compactes jamais découvert, mais grâce à la technologie moderne, nous voyons aujourd'hui beaucoup plus d'espace et de corps proches comme celui-ci.

Aujourd'hui, plus de deux siècles après que le quintette de Stephan ait été repéré pour la première fois, nous voyons cette région avec plus de lumière et de détails.

Cette image est également remarquable car elle a été construite à partir de 1 000 images distinctes et combinées pour obtenir plus de 150 millions de pixels.

Grâce à la technologie du télescope James Webb, la Nasa est maintenant en mesure de voir des détails jamais vus auparavant dans la région, notamment des millions de jeunes étoiles et des régions de flambée.

Les scientifiques peuvent s'en servir pour voir comment les galaxies interagissent et évoluent dans le temps.

Bien qu'elle ne soit pas aussi impressionnante que les dernières images, nous aimons cette photo prise lors de l'alignement du télescope.

Lors de son déploiement, le télescope James Webb a dû parcourir plus d'un million de kilomètres depuis la Terre, puis passer six mois à déployer ses miroirs, à calibrer ses instruments et à s'aligner.

Cette image représente une étape importante du déploiement réussi du JWST et du test de ses capacités d'imagerie.

C'est la première étape de ce qui sera, espérons-le, des années, voire des décennies, pendant lesquelles le télescope spatial examinera notre univers.

Cette image incroyable montre l'image infrarouge la plus profonde et la plus nette de l'univers lointain à ce jour.

Elle a été prise par la caméra proche infrarouge de James Webb et est construite à partir d'images prises à différentes longueurs d'onde. Il s'agit essentiellement d'une longue exposition et d'un avant-goût des choses à venir.

Il est intéressant de noter qu'elle montre une zone de l'espace connue sous le nom d'amas de galaxies SMACS 0723 et la façon dont il est apparu il y a 4,6 milliards d'années. Ainsi, le JWST regarde essentiellement dans le passé et dans l'espace.

Voici une autre vue du quintette de Stephan prise à l'aide de l'instrument MIRI du télescope spatial, avec des filtres MIRI et un traitement permettant de différencier les caractéristiques des galaxies.

Les zones rouges montrent les régions poussiéreuses et productrices d'étoiles, tandis que les zones bleues montrent les étoiles ou les amas d'étoiles sans poussière. Le vert et le jaune montrent des galaxies plus lointaines.

Des images incroyables.

Écrit par Adrian Willings.