Insta360 lance le One RS 1-inch 360 Edition

(Pocket-lint) - Insta360 a annoncé sa dernière addition à la famille Insta360 One RS, l'édition 360 de 1 pouce.

Conçue en collaboration avec Leica, cette nouvelle caméra transforme complètement le facteur de forme de la One RS.

Elle possède toujours le même noyau au milieu, mais en raison de la taille des nouveaux capteurs (et des objectifs), l'assemblage a été reconfiguré dans un format vertical.

Les deux capteurs de 1 pouce sont les plus grands que nous ayons jamais vus sur une caméra 360 grand public, et devraient offrir des performances en basse lumière et une fidélité d'image bien supérieures.

"L'édition 1-Inch 360 représente la mission continue d'Insta360 de faire de One RS la caméra la plus complète et la plus polyvalente du marché. Cette dernière édition transforme la One RS en une puissante caméra 6K capable de performances impressionnantes, même en basse lumière", a déclaré JK Liu, fondateur d'Insta360.

Le nouveau module peut filmer des vidéos 360 à une résolution allant jusqu'à 6K et prendre des photos de 21MP.

" Nous sommes ravis d'apporter l'expertise de Leica en matière d'optique et d'imagerie numérique dans un nouveau segment de produits avec le One RS 1-Inch 360 Edition. Les créateurs peuvent profiter à la fois des capacités de capture à 360° de l'appareil et de ses deux capteurs de 1 pouce, sans avoir à choisir entre créativité et qualité d'image supérieure", a déclaré Matthias Harsch, PDG de Leica Camera AG.

Bien entendu, comme le cœur de l'appareil photo est le même que celui du One RS, vous bénéficierez d'un grand nombre des excellentes fonctions que nous avons vues sur cet appareil.

Il s'agit notamment de la stabilisation FlowState, du nivellement de l'horizon, du suivi de sujet AI et des modes timelapse et star lapse.

En outre, l'édition 1 pouce 360 introduit le mode photo PureShot HDR. Ce mode utilise l'IA et le bracketing d'exposition pour créer des images 360 à haute gamme dynamique.

Cette caméra impressionnante n'est pas bon marché, cependant, elle vous coûtera 799,99 $ / 809,99 £ pour le kit complet. Si vous avez déjà un Insta360 One RS core, le kit de mise à niveau peut être obtenu pour un peu moins cher, au prix de 649,99 $ / 659,99 £.

Compte tenu de la fourchette de prix plus élevée, il semblerait qu'Insta360 vise les utilisateurs professionnels avec cette version et il est moins probable qu'elle soit la caméra de choix pour dévaler une colline sur un skateboard.

Si vous faites partie de ceux qui peuvent profiter d'une caméra 360 aussi sophistiquée, vous pouvez l'acheter dès aujourd'hui sur le site Web d'Insta360 et chez certains détaillants dans le monde entier.

Écrit par Luke Baker.