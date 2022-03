Insta360 lance la caméra d'action modulaire One RS 2-en-1

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Vous vous souvenez peut-être qu'Insta360 a lancé une caméra d'action 2 en 1 extrêmement modulaire en 2020.

L' Insta360 One R était une caméra inhabituelle qui permettait aux utilisateurs de basculer entre le mode caméra d'action et le mode caméra 360 en échangeant simplement le module d'objectif.

Maintenant, il reçoit une deuxième génération, sous la forme de l'Insta360 One RS.

Le One RS peut sembler similaire à première vue, mais le nouvel appareil photo a vu une pléthore de mises à niveau par rapport au modèle précédent.

Le nouveau module principal dispose d'un microphone supplémentaire pour un enregistrement audio amélioré, une connectivité Wi-Fi plus rapide et, surtout, plus de puissance de traitement pour une meilleure stabilisation de l'appareil photo.

La batterie a également été améliorée et offre désormais plus de capacité ainsi qu'une charge d'une heure.

La mise à niveau la plus excitante est sans doute le nouvel objectif 4K Boost, qui dispose d'un capteur plus grand de 1/2 pouce capable de produire des images fixes de 48MP et des vidéos 4K 60fps.

Le nouvel objectif peut enregistrer des vidéos Active HDR qui augmentent massivement la plage dynamique tout en maintenant la vidéo stabilisée et en minimisant les effets de fantômes.

Il peut également enregistrer des vidéos grand écran 6K dans un rapport cinématographique de 2,35:1, en tirant parti du capteur 48MP complet.

De plus, Insta360 s'est assuré que tous les modules sont compatibles entre eux, de sorte que les utilisateurs existants pourront mettre à niveau le module d'objectif seul, par exemple.

Le nouveau système de caméra sera disponible dans une variété de packs - mais la meilleure valeur est trouvée avec l'édition Twin, qui comprend à la fois l'objectif 4K boost et l'objectif 360 pour un prix de 549,99 $ / 499,99 £.

L'Insta360 One RS est disponible à partir d'aujourd'hui et vous pouvez consulter notre avis ici .

