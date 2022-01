Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Rode vient d'annoncer une nouvelle version de son célèbre microphone portable : le VideoMic Go. Sans surprise, il s'appelle VideoMic Go II et est livré avec une multitude de nouvelles fonctionnalités.

La différence la plus évidente est la refonte du microphone lui-même. À bien des égards, il s'agit d'une version miniaturisée des micros pour fusil de chasse professionnels NTG et NTG5 de Rode.

Cela signifie que, plutôt que d'avoir un extérieur tout en mousse assez basique, l'unité ressemble à un petit micro canon et a la même conception acoustique que les microphones de la série NTG susmentionnés.

Comme tout bon micro de fusil de chasse, il est également "hautement directionnel" et signifie que vous pouvez l'utiliser pour enregistrer des vlogs, des morceaux à la caméra et des prises de vue de style tête parlante, et vous assurer que l'audio principal capturé est la voix du talent, plutôt que beaucoup de bruit de fond.

Le dernier micro portable de Rode est également livré avec un nouveau connecteur USB-C, ainsi que la sortie TRS 3,5 mm habituelle, pour se connecter à presque tous les appareils d'enregistrement auxquels vous pouvez penser.

Cela signifie que si vous souhaitez le connecter à votre appareil photo, ordinateur portable, tablette ou smartphone, vous pouvez le faire. Et l'utilisation du connecteur USB-C signifie également qu'il est compatible avec la suite d'applications mobiles et de bureau de Rode comme Rode Connect, Rode Central et Rode reporter.

Il s'agit d'un micro passif, ce qui signifie qu'aucune pile n'est requise et qu'il est également incroyablement léger. Avec seulement 89 grammes et 150 mm de long, il est facile à transporter et est livré avec un support absorbant les chocs avec un support pour griffe froide pour un montage facile de la caméra.

Le Rode VideoMic Go II est lancé aujourd'hui et ne vous coûtera que 99 $ aux États-Unis si vous décidez d'en acheter un. Nous attendons toujours les prix britanniques/européens.

Écrit par Cam Bunton.