(Pocket-lint) - Rotolight a lancé une campagne Kickstarter le 12 octobre 2021 et a réussi à écraser sa cible en un peu plus de 30 minutes. Continuer à franchir la barre des 350 000 $ au cours des sept premiers jours et devenir ce quil prétend être le produit déclairage LED le plus soutenu de lhistoire de Kickstarter. Alors, pourquoi les gens sont-ils si excités ?

Rotolight est une société britannique spécialisée dans les produits déclairage LED pour les photographes et les cinéastes. Elle fabrique généralement des éclairages très volumineux et très coûteux pour les studios et les plateaux de tournage. Rotolight affirme que le Neo 3 est la lumière LED sur caméra la plus lumineuse jamais produite et que le plus grand Aeos 2 est le panneau 1x1 le plus fin et le plus léger jamais fabriqué.

En combinant cela avec des fonctionnalités telles que le contrôle des applications, les écrans tactiles intégrés et la possibilité dutiliser un flash RVB haute vitesse, il commence à devenir clair pourquoi les gens affluent vers cette campagne. De plus, le prix est très raisonnable, par rapport aux normes déclairage professionnelles. Avec les niveaux Neo 3 à partir de 352 £ (479 $) et lAeos 2 à 845 £ (1154 $).

Rotolight garantit que les contributeurs recevront ses kits et accessoires dici mars 2022. Donc, si vous avez besoin dune lumière suffisamment bonne pour briller sur le visage de Keira Knightley, vous voudrez peut-être vous rendre sur la page Rotolight Kickstarter avant que son prix naugmente après la campagne se termine le 16 novembre 2021.