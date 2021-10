Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Pour montrer le meilleur de la photographie de voyage, ce concours annuel de National Geographic a rassemblé certaines des meilleures images du monde entier.

Des photographes de tous niveaux ont soumis des images à un certain nombre de catégories pour être jugées et réduites aux gagnants. Comme vous pouvez limaginer, les photographies des finalistes sont à couper le souffle, nous en avons donc rassemblé un échantillon pour votre plaisir.

Pat Riddell, rédacteur en chef de National Geographic Traveler (Royaume-Uni), a parlé des soumissions :

«Nous avons peut-être passé 18 mois dans une pandémie mondiale, mais cela na pas diminué la qualité constante de notre compétition annuelle. Quils soient tournés au Royaume-Uni ou à létranger pendant des fenêtres dans lesquelles les gens pouvaient voyager, les gagnants de cette année nous rappellent la façon dont les photographes voient le monde qui nous entoure et la magie de capturer un moment unique."

Marchands (et frères) préparant les prises du matin prêtes pour le marché

Il sagit de limage gagnante de la catégorie Food and Travel du concours. Les entrées dans cette catégorie sont obligatoires pour raconter une histoire sur la nourriture et sa création.

Et limage de Nic Crilly-Hargrave le fait dune manière désordonnée :

"Jai pris cette image tôt un matin dans un entrepôt derrière le marché de Veracruz - cest là que les animaux sont abattus et que les livraisons sont déchargées, donc cest un endroit assez mouvementé pour prendre des photos. Jai un Nikon D850, avec un objectif 24-70 mm f2.8, ce qui me permet dapprocher mon sujet en basse lumière sans être gênant. Cest une course contre la montre pour tout préparer avant larrivée des acheteurs, donc tout le monde est assez concentré - mais jai repéré ce moment de camaraderie entre deux hommes alors quils éviscèrent des poissons , des couteaux qui clignotent, des écailles qui volent de partout. Quand ils ont vu que javais pris leur photo, lun a montré lautre en prononçant un mot : « frère ».

Cuisiniers fabriquant des dim sum

La photo dIan Douglas Scott de cuisiniers fabriquant des dim sum dans le quartier Yu Garden de Shanghai est lune des images finalistes dans la catégorie Food and Travel.

"Le stand au bord de la route encadrait la scène naturellement. Cest tellement bon de voir les gens samuser alors quils travaillent rapidement et habilement pour créer de si belles spécialités. Ils semblaient tellement plongés dans leur conversation joyeuse quils nont pas remarqué la caméra. ou ils savent que derrière cette scène joyeuse, un virus se propageait déjà ici dans cette ville et que les choses allaient bientôt changer tellement pour nous tous dans le monde entier. Limage capture pour moi ce dernier moment dinnocence pré-pandémique. "

Le marché alimentaire quotidien à Urubamba

Une autre vue incroyable du point de vue dun voyageur et un autre candidat de près pour le prix dans la catégorie Foot and Travel.

Karolina Wiercigroch a parlé de leur photo prise au cœur de la vallée sacrée péruvienne.

"Je suis venu chercher des collations pour une randonnée dans les Andes et jai fini par passer une bonne heure à regarder la vie du marché. Cest là que les habitants font leurs courses quotidiennes, choisissant soigneusement des mangues parfumées tout en discutant avec les vendeurs, en cueillant du maïs violet et rouge quinoa pour le déjeuner, échangeant des sourires, de la nourriture et des sols. Sur trois étages, le marché offre tous les produits imaginables : fromage andin, truite rose de la rivière Urubamba, feuilles aromatiques de huacatay péruvien. Jai monté les escaliers pour observer le marché den haut. une scène particulière a attiré mon attention en raison de la combinaison de formes et de couleurs, représentant parfaitement la variété des ingrédients péruviens, tout en offrant une harmonie parmi le chaos. "

Marble Hill avant le lever du soleil

Cette image saisissante vient de la catégorie Paysage et montre la photo gagnante pour 2021.

Une vue imprenable sur la plage de Marble Hill en Irlande, avec un regard serein sur le paysage.

« Depuis que jai déménagé en Irlande, jai toujours voulu faire une activité liée à la mer, mais jétais trop timide pour essayer quoi que ce soit à cause du froid. Jai ensuite essayé le surf et jen suis tombé amoureux. Cest la plage que je fréquente fréquemment. allez surfer et jai vécu tellement de beaux moments ici. Je prévoyais ce cliché depuis quelques mois mais je nai pas pu trouver un bon calme tôt le matin. En ce jour de novembre, mes amis et moi avons décidé de nous rencontrer à la plage juste après le lever du soleil mais après avoir vérifié les prévisions et réalisé que jaurais des conditions parfaites pour mon cliché tant attendu, je suis arrivé à la plage une heure avant le lever du soleil. Cétait un autre paysage magnifique ; jai marché sur la plage en prenant mon temps puis jai posé mon drone, suffisamment monté pour capturer la photo, cétait magnifique."

Lac Émeraude, Mangya

Ce finaliste vient de Chine et offre une vue magnifique sur le lac Emerald. Il est facile de voir doù il tire son nom.

"Atteindre ce lac était sans aucun doute difficile, et il nous a fallu huit heures pour y aller depuis la ville voisine, qui est cachée comme un joyau au nord-ouest de la Chine. Lorsque mes amis et moi sommes arrivés au lac Emerald, nous avons été stupéfaits, et notre épuisement précédent a été balayé. Lorsque nous nous sommes arrêtés au lac, je préparais toujours mon drone pour le décollage lorsque mon ami sest précipité dans le lac avec enthousiasme, que jai ensuite filmé avec mon drone. La veste rouge de mon ami contrastait avec le vert surface du lac, et leur promenade prudente à travers les bas-fonds du lac a ajouté du mouvement à la scène."

Plage du Diamant, Islande

Sur les plages dIslande, Jordan Banks a capturé cette vue de la glace éparpillée sur Diamond Beach. Une image appropriée pour la position de finaliste pour cette catégorie.

"Jai voyagé en Islande pendant lhiver en mission à la recherche de lieux uniques et de perspectives dun pays bien photographié. Je me suis retrouvé sur la plage de Diamond dans le sud de lIslande entouré de ces énormes morceaux de glace et javais du mal à vraiment mettre en évidence le caractère sauvage du lieu et magnitude des blocs de glace du sol. Jai utilisé un drone DJI Mavic 2 avec un objectif Hasselblad de 28 mm pour prendre le ciel afin dobtenir une nouvelle perspective sur lemplacement. Ce cadre particulier ma vraiment parlé dans la façon dont il combine plusieurs éléments dans une image puissante et sauvage tout en étant une photographie abstraite très apaisante."

Pêche sur glace sur la mer gelée

Tout comme la photographie, la pêche blanche demande du temps et de la patience à maîtriser et cest ce que résume bien ce gagnant de la catégorie People .

"Nous avons descendu la péninsule de Notsuke, une barre de sable faisant saillie dans le détroit de Nemuro sur la côte est dHokkaido. Notre objectif principal était de photographier les élégantes grues à couronne rouge, les énormes aigles de mer de Steller et dautres animaux sauvages. La mer était gelée et plusieurs des pêcheurs sur glace étaient dans la baie, pêchant des wakasagi, des petits poissons qui se rassemblent en grands bancs sous la glace. Un pêcheur fait un trou avec une tarière et laisse tomber une ligne portant des leurres colorés et des appâts. Plusieurs pêcheurs avaient érigé de petites tentes pour se protéger mais cet homme a bravé le temps. Avec son équipement sur un petit traîneau, il sest juste assis - et a attendu - lair très froid. Je me suis allongé sur la glace pour prendre la photo dune activité que je navais jamais vue auparavant. "

Femme vietnamienne en costume traditionnel

La photo de Walter Monticelli a été choisie comme finaliste dans la catégorie People. Elle a été prise dans le palais de la ville impériale de Hue, au Vietnam et montre une femme vietnamienne en costume traditionnel.

"En marchant entre les temples dinspiration chinoise du palais de la ville impériale de Hue au Vietnam, jai entendu une faible mélodie jouer au loin. Après le son, jai atteint une pièce dans laquelle un groupe de femmes portant des vêtements traditionnels jouait de la musique locale avec des instruments vietnamiens traditionnels . Je suis resté là pendant un moment à écouter le son quand jai remarqué que cette dame était assise à côté de lentrée, appréciant la musique que jouaient ses amis. Elle était très élégante dans sa posture qui complétait magnifiquement lair qui résonnait dans lair. "

Le batelier

Ce genre de photo donne un avant-goût de la vie locale et est lune des nombreuses photos impressionnantes vues par les juges pour le concours de cette année.

Ici, un batelier local est vu dans la région reculée du nord du Myanmar, sattaquant à un canal deau difficile rempli de rochers et de rapides.

« Jétais à Putao, une région reculée de lextrême nord du Myanmar, essayant datteindre une île où les moines se rendent en pèlerinage dans un sanctuaire bouddhiste. Il y avait une puissante spiritualité autour de la région et jai réalisé que le voyage serait une aventure. Un batelier était trouvé qui pouvait my amener. Jai été étonné par son habileté à naviguer à travers des rapides et des rochers dépassant des eaux peu profondes. Il avait lair frais et calme, même si javais peur que nous risquions de chavirer. Je voulais prendre une photo de lui concentré sur les manœuvres le bateau, exprimant son aisance dans les turbulences en utilisant uniquement un équipement rudimentaire, un vieux petit moteur et un bateau en bois usé. Il était engageant intuition et expérience. La photo était un véritable défi pour moi car le bateau se balançait et tournait dans leau. Je la capturé en me penchant pour me stabiliser et révéler son équilibre royal."

Le lauréat du portefeuille

Andro Loria a été sélectionné comme lauréat dans la catégorie Portfolio . Cette catégorie nécessitait une collection dimages avec jusquà 10 photos montrant une destination et taquinant les points forts de la région.

"Les images ont toutes été prises en Islande depuis un petit avion lors de mes voyages au cours de lété et de lautomne de lannée dernière. LIslande est unique, car elle possède une grande variété de types de paysages à une distance relativement courte. Vous pouvez voir des déserts, des volcans, glaciers, montagnes, rivières et lacs tressés, côtes maritimes et hautes terres en un seul vol. Cest comme un continent en miniature. Et quel "continent" incroyable. "

Bouilloires de couleur

Une autre des images du portfolio dAndro Loria montre la beauté de lIslande et les couleurs stupéfiantes que la nature crée.

"Les bouilloires glaciaires au bord dun glacier (cette fois plus près de la côte sud) ressemblent à un kaléidoscope de couleurs. Les bouilloires sont de petits lacs glaciaires, formés par un glacier en retrait. La couleur des lacs est fournie par le limon et les minéraux. Typiquement la couleur commence à partir du beige laiteux lorsque les particules de limon sont les plus grosses et va jusquau bleu clair lorsque les particules sont les plus petites, ainsi on peut voir la direction de lécoulement de leau entre ces bouilloires.Une volée doiseaux (sternes arctiques), des points blancs à la surface de le lac bleu en haut à gauche montre léchelle. Vue aérienne dun petit avion - Cessna 172, juillet 2020"

Faits saillants de lautomne

Cette photo primée montre les paysages brillants de lIslande entrecoupés de vapeur provenant des cheminées géothermiques de la région.

"... la neige de la fin de lautomne et le soleil bas mettent en évidence les montagnes et la vapeur des cheminées géothermiques des hautes terres islandaises, région de Landmannalaugar. Vue aérienne dun petit avion - Cessna 172. Octobre 2020"

Fractales glaciaires

Cette photo aérienne pourrait facilement être incluse aux côtés des meilleures photos de drones jamais prises . Une autre vue primée de lIslande et les étonnantes vues abstraites créées par le monde qui nous entoure.

"... les ruisseaux dune rivière glaciaire aux couleurs limoneuses forment des motifs étonnants dun art abstrait naturel géant sur la côte sud de lIslande. Photo aérienne dun petit avion (~ 2000 pieds), Cessna 172, Skeiðarársandur, Islande, juillet 2020"

Couleurs dété

Les photos dAndro Loria montrent certainement les nombreuses couleurs et les vues incroyables que lIslande a à offrir.

"La rivière glaciaire islandaise, colorée par des minéraux riches en fer, se jette dans la mer pour créer un motif unique dun résumé naturel. Photo aérienne dun petit avion - Cessna 172. Côte sud de lIslande, juillet 2020."

Lumière dautomne

Les juges ont été impressionnés par lincroyable sélection de paysages dans cette sélection de photos de portfolio.

Avec un mélange de couleurs tourbillonnantes abstraites avec des vues gelées remplies de geysers, y compris des zones de montagne étonnantes

"La mousse islandaise est incroyable, presque luminescente, offrant une couleur incroyable aux parties riches en eau des hautes terres, ici le soleil de la fin de lautomne met en évidence la mousse sur les pentes de la montagne contrastant avec le bleu profond de leau dans le vieux lac de cratère. Hautes terres du sud, Islande. Vue aérienne dun petit avion - Cessna 172. Octobre 2020"

Oiseaux glaciaires - réels et abstraits

Il peut être difficile de distinguer les couleurs et les formes de cette image, mais laccent est mis en fait sur les oiseaux ci-dessous.

"Les mouettes (de gros points blancs au centre et un vol, et des oiseaux plus petits à gauche du centre montrent léchelle de cet abstrait naturel avec les plis du ruisseau de la rivière en forme doiseau avec des ailes. Côte sud de lIslande. Vue aérienne dun petit avion, Cessna 172, Islande , oct. 2020"

Lautomne en Islande

Il semble que lIslande soit particulièrement belle en automne.

"...- la neige dautomne et le soleil bas transforment le paysage et les couleurs des hautes terres à Landmannalaugar, en Islande. Voir trois minuscules points blancs (cygnes) sur le côté gauche du lac pour léchelle. Photo aérienne dun petit avion - Cessna 172. Octobre 2020"

Vieux cratère

La route artificielle qui traverse cette zone est insignifiante lorsquelle est vue contre le cratère géant à proximité. Les vues du ciel sont clairement incroyables.

"... la poudreuse de neige fraîche et le faible soleil dautomne mettent en évidence un vieux cratère et une partie du champ de lave au nord de Landmannalaugar, en Islande. Vue aérienne dun petit avion, Cessna 172, Islande, octobre 2020"

Cuisine nuage

Il nest pas surprenant que les photos dAndro Loria aient été sélectionnées comme gagnantes lorsque vous prenez lintégralité des images. Un portfolio brillant et un sujet étonnant aussi.

"... la vapeur des bouches géothermiques monte jusquaux nuages bas lors dune journée sans vent de fin dautomne tandis que tout se transforme avec une fine couche de neige. Région de Landmannalaugar, hautes terres islandaises. Vue aérienne dun petit avion - Cessna 172. Octobre 2020"

Une série de plans horizontaux en porte-à-faux et décalés

Le paysage urbain peut aussi être beau, comme le prouve la photo de Clara Dip Wan Cheung qui a été sélectionnée comme la gagnante de la catégorie Urbain .

"Lors dun voyage de remise des diplômes à Valence en Espagne, nous nous sommes arrêtés à Veles e Vents, une architecture ultramoderne avec une série de plans horizontaux en porte-à-faux et décalés conçue par larchitecte britannique David Chipperfield. La capture de mon amie Sarah montant le premier escalier du plates-formes horizontales, contemplant les vues ininterrompues sétendant vers la mer Méditerranée depuis Veles e Vents ont parfaitement décrit le sentiment de remise des diplômes - le sentiment stimulant de savoir que nous faisons un pas vers lavenir où tout ce que nous navons jamais pensé être possible est possible."

Coucher de soleil à Rainham, Angleterre

Coucher de soleil sur un paysage artificiel. Il sagit de limage finaliste de la même catégorie.

"La photo a été prise sur le British Rail over bridge à Rainham. La position du coucher du soleil ne peut être vue quune semaine par an et dépend de la météo. De plus, le train (Southeastern High Speed Class 395 Javelin) passait toutes les 20 à 30 minutes. Jai planifié cette prise de vue deux mois plus tôt et javais besoin dêtre là toute la semaine. Jaime rechercher des endroits spéciaux que personne dautre na photographiés. Jaime aussi essayer différentes focales et différents angles. Par exemple, utilisez un objectif grand angle pour la faune et téléobjectif pour les paysages.

La vue depuis le 5ème étage de la maison dhôtes ChanMyae au centre-ville de Yangon

Un paysage urbain merveilleusement coloré teinté par la nature environnante.

"Il se passe tellement de choses au rez-de-chaussée à Yangon que vous pourriez être pardonné de ne pas lever les yeux. Après avoir choisi une maison dhôtes économique aux étages supérieurs dune rue animée du centre-ville, je me suis retrouvé avec une vue encore plus émouvante à cinq étages au-dessus du niveau de la rue Les façades autrefois grandioses des bâtiments den face sétaient transformées en une sorte de jungle urbaine verticale involontaire, avec des arbres et des plantes poussant hors des fissures des murs verts et jaunes fanés. photo penchée par la fenêtre de lauberge, mais je nai même pas remarqué le couple en train de discuter en bas à gauche de la photo jusquà ce que je la revois plus tard dans la journée."

Un lapin solitaire

Cette magnifique photo de Mitchell Lewis a été sélectionnée comme gagnante de la catégorie Faune et il est facile de comprendre pourquoi.

"Tout au long du printemps, jai visité Richmond Park au coucher du soleil en essayant de capturer une image à la lumière dorée. Bien que Richmond soit connue pour ses nombreux cerfs, jai concentré mon attention sur le fait de passer du temps avec une grande colonie de lapins qui avait résidé au centre de le parc. Après avoir passé deux à trois après-midi par semaine avec les lapins pendant une période de deux mois, jai pu les approcher assez près sans perturber leurs comportements naturels. Ce style dimage nest réalisable que lorsque les conditions sont juste à droite. Enfin, par un parfait après-midi de juin, jai fait une pause dans les nuages alors que le soleil commençait à se coucher sous lhorizon dégageant une lueur dorée rayonnante. Jai rampé jusquaux lapins avec mon objectif 200-600 mm et jai tiré quelques Jai pu capturer ce moment alors quun lapin attend, profitant des dernières minutes de lumière avant que le soleil ne descende sous la limite des arbres. "

Un balbuzard pêcheur attrapant un poisson à Avimore, en Écosse

Le timing est tout comme le prouve cette photo dun balbuzard géant en vol.

"Un balbuzard chanceux à la recherche de son petit-déjeuner sest abattu sur un lac pour prendre une bouchée et sest envolé avec un poisson dans chaque pince. Ces plans daction capturent le magnifique oiseau lors de sa mission de chasse au-dessus de leau en Écosse. Pour moi, la passion et ma patience ont payé. Cest lun de mes clichés de rêve. Les balbuzards migrent dAfrique vers lÉcosse chaque année, jai donc passé environ 2,5 ans à attendre pour obtenir ce cliché. Jattendais loiseau à partir de 4h du matin, jai Jai fait le premier saut à 5h du matin mais cétait une image bruyante en raison de la faible luminosité. Un autre oiseau est venu et cette fois jai pris la photo. Jétais camouflé et les appareils utilisés sont Sony a7r iv et objectif 200-600G. Mon appareil photo a été fixé dans un trépied avec tête de cardan. "

Bourdon et fleurs

Les abeilles sont une partie importante de notre écosystème, cest donc génial de les voir en action. Encore plus quand ils sont pris de près comme ça.

"Je sors souvent et cherche des photos de la nature. Cette journée a été particulièrement bonne sans trop de soleil. Cet endroit avait des fleurs colorées incroyables et des tons envoûtants et les bourdons les appréciaient. Les couleurs frappantes des fleurs contrastaient beaucoup avec le les couleurs des bourdons et elles ont bien fonctionné ensemble. Jai dû créer un peu dobscurité dans la prise de vue et jai baissé ma compensation. Jai également utilisé un objectif macro. Ce nétait pas facile de prendre cette photo. Jai pris environ 50 photos individuelles et cétait ma préférée à cause de langle que jai atteint."