Vos animaux de compagnie sont-ils aussi drôles que ceux des Comedy Pet Photo Awards 2021 ?

(Pocket-lint) - Les Comedy Pet Photo Awards célèbrent le meilleur des photos amusantes danimaux de compagnie. Le concours de cette année compte déjà de vrais bouchonneurs comme vous pouvez limaginer.

Les participants au concours ont une chance de gagner 2 000 £ comme premier prix, les finalistes étant annoncés en octobre et les gagnants peu de temps après en novembre. Le concours est ouvert jusquen août, donc si vous pensez que votre animal est un gagnant, alors participez.

En attendant, nous présentons certains des participants actuels, alors préparez-vous à un bon gloussement.

Rire de chiot

Hassan est clairement un chiot qui aime samuser et qui a aussi lair de faire de graves méfaits.

Arthur Carvalho de Moura, le photographe de celui-ci a expliqué les défis dessayer de photographier un chiot trop enthousiaste :

"Cette photo a été prise chez ma grand-mère à 8 heures du matin. Hassan est un chien très agité, il était presque impossible de le photographier, alors je me suis caché et je lai appelé dans la cour, le chiot est venu en courant, a regardé la caméra et a souri. "

Hugo le Photobomber !

Nous apprécions toujours un bon cliché de photobombing. Et juste au moment où ces deux personnes essayaient de poser pour une belle photo, ce chien fou a décidé de sauter dans le cadre.

La photographe Chloe Beck a raconté ce qui sest passé :

"Cest ma meilleure amie Faith et son mari Alex... Et leur effronté Sproodle, Hugo. Faith voulait une photo pour marquer une occasion spéciale - sa première sortie après avoir été blindée à la maison pendant 14 mois. Hugo a sauté dans le cadre juste au bon moment ! Cest un chiot confiné, donc il ne sest pas encore tout à fait habitué à lexcitation dêtre entouré dautres personnes. "

Excusez-moi - pourrions-nous récupérer notre balle sil vous plaît ?

Nous avons vu quelques-unes de ces sortes de photos maintenant. Les chiens confondent les statues avec de vraies personnes avec des résultats amusants.

Ici, deux copains à quatre pattes (Star et Will) tentent dobtenir une statue pour leur lancer une balle avec des résultats décevants.

Cest normal non ?

Certains chats aiment trouver une bonne boîte pour sasseoir, mais pas Casey. Elle préfère se tenir en équilibre précaire sur un griffoir pour chat. Peut-être que le flux sanguin à la hausse donne une nouvelle perspective sur le monde ?

Blague privée

Rien à voir ici, à part un cheval faisant un bon gloussement à son propriétaire.

Holly Taylor dAustralie dit que ce genre de rencontre est une bataille quotidienne avec son cheval effronté.

Je ne peux pas me faire bouger humainement !

Nous avons eu un chat comme ça une fois. Elle a oublié ce quelle faisait à mi-chemin de son nettoyage et sest assise avec la langue tirée pendant des siècles.

Bailey le chat est vu ici blotti sous des couvertures allongé sur le propriétaire Laura Pickup et ne bouge pas pour lamour ou la nourriture pour chat.

Je vais avoir ce ballon !

Certains chiens apprécient vraiment un bon jeu de rapport et Molly lépagneul Springer est lune de ces créatures.

"Je prends beaucoup de photos daction de mes chiens et de temps en temps une drôle apparaîtra. Je pense que cela résume parfaitement mon Springer."

Ne pas déranger

Lulu la chatte a peut-être lair gâtée, mais pourquoi pas ? Elle na certainement pas lair très heureuse dêtre dérangée par son sommeil. Humains embêtants.

Je vais aider avec lécole à la maison si vous partagez le thé

Ici, on dirait que le meilleur ami de lhomme est prêt à intervenir et à aider cette jeune femme à faire ses devoirs. Trooper le border terrier est clairement un bon garçon.

Apparemment, la famille a un petit nom pour lui quand il fait cette grimace - le professeur Sir Didymus.

Eddie le chat

Mike et son chat Eddie semblent souvent se détendre sur le canapé en regardant un bon film. Ici, Eddie apprécie particulièrement The Crying Game.

Bombe photo

Une autre photobombe, sauf que cette fois, il semble que le chien à fourrure le plus proche essaie de prendre un selfie tout en sautant dans les airs. Nous aimons lénergie de celui-ci et souhaitons être si heureux.

poussins curieux

Que se passe-t-il si vous donnez à deux petites filles de la télévision à regarder ?

"Cutie et Speedy sont deux poussins nés dœufs placés dans un incubateur à la maison en août 2020. Les 3 premiers mois, ils ont passé la plupart de leur temps avec moi. Ils ont adoré regarder lécran de mon iPad lorsque je répondais à des e-mails ou en train de discuter sur FaceTime. Sur la photo, ils nont que 9 jours. Ils étaient curieux de tout ce qui les entourait. Un matin, jai mis une vidéo youtube "effet sonore de poule". Je voulais voir ce qui se passerait en tant que seule "créature vivante" quils étaient habitués, cétait moi. Leur réaction était sans pareille !"

Rats ninjas

Memphis Morey a deux rats qui aiment jouer à se battre. Parfois, ils sarrêtent ainsi pour se reposer. Daprès la photo, on dirait quils sont deux amants enlacés, mais en réalité, cest juste une pause dans leur temps de jeu avant quils ne recommencent.

Faites-moi attention !

Ce chien a lair davoir poussé des dents supplémentaires afin dattirer lattention de son maître alors quen fait, il essaie simplement de détourner les yeux du football à la télévision.

Avec des yeux qui disent "sil te plaît, joue avec moi !" comment peut-on résister ?

Écrit par Adrian Willings.