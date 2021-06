Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La marque de maison intelligente dAnker, Eufy , présente une nouvelle gamme de caméras de sécurité alimentées par batterie sous une marque appelée SoloCam.

La nouvelle gamme se compose de deux caméras standard « Essential », de deux caméras projecteurs et dune caméra à énergie solaire. Ces caméras de sécurité disposent dun stockage local et peuvent fonctionner sans hub séparé. Eufy promet quatre mois de batterie sur une seule charge, et toutes les caméras sont livrées avec 8 Go de stockage local, ce qui, selon Eufy, devrait être bon pour environ deux mois de vidéo.

Les SoloCams standard et spot sont peut-être les plus intéressantes du groupe, car elles offrent des modèles de résolution 1080p ou 2K. Vous pouvez maintenant pré-commander toutes les SoloCams. Mais ils ont des prix et des dates dexpédition différents - voir ci-dessous :

SoloCam 1080p Essential (ou le E20) Prix : 99,99 $ Disponible : mi-juin 2021

SoloCam 2K Essential (ou le E40) Prix : 129,99 $ Disponible : Fin juin 2021

Projecteur SoloCam 1080p (ou le L20) Prix : 149,99 $ Disponible : mi-juillet 2021

Projecteur SoloCam 2K (ou le L40) Prix : 169,99 $ Disponible : fin juillet 2021

SoloCam Solar (ou le S40) Prix : 199,99 $ Disponible : mi-août 2021



Nous soupçonnons que ces caméras seront éventuellement vendues sur la boutique Amazon dEufy , mais pour linstant, vous devez précommander sur le site Web dEufy.

