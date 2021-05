12 photos étonnantes du concours de photographe de lannée de la Voie lactée 2021

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Chaque année, le blog de photographie de voyage Capture the Atlas organise un concours pour trouver le photographe de lannée de la Voie lactée.

Cette année, 25 des meilleures photos ont été sélectionnées parmi des candidatures du monde entier. Photographes de 12 pays dont les États-Unis, lAustralie, la Nouvelle-Zélande, le Chili, lIran, la Turquie, le Brésil, lEspagne,

LItalie, la Slovénie, la Suisse et la Grèce ont soumis leurs images.

Comme vous le verrez, la qualité de ces images est stupéfiante.

Cadini di Misurina, Dolomites

Cette photo a été prise à Cadini di Misurina, Dolomites en Italie par le photographe Stefano Pellegrini.

Il montre une vue fantastique sur la Voie lactée sur le flanc de la montagne italienne. Cette photo na cependant pas été facile à réaliser, comme lexplique le photographe:

"Cétait dun grand voyage sur la Voie lactée dans les Dolomites italiennes, bien quil y ait eu quelques défis à cause de la météo. Tout dabord, jai pris cette photo en mai alors que la neige avait presque fondu, donc jai dû faire lascension pour" Auronzo »à pied plutôt quen motoneige. De plus, le chemin était difficile parce que je lavais parcouru au milieu dune forte tempête de neige.

Heureusement, une fois au sommet, le ciel sest complètement ouvert, un bon signe pour le tournage de nuit. Après un bref repos dans labri dhiver, jai commencé la randonnée vers cet endroit spectaculaire à minuit. Une fois sur place, les possibilités de composition étaient très limitées. Cet endroit, très prisé pendant lété, était complètement différent recouvert de neige. Toute la crête était recouverte dune couche de neige gonflée de 3 mètres qui rendait très dangereux de sapprocher trop près du bord. Jai placé lappareil photo aussi près que possible du bord pour capturer la chaîne de montagnes, puis je me suis déplacé complètement vers la droite pour terminer la prise de vue avec moi-même. "

Le côté oublié de lîle de Kanagaroo

Prise sur lîle Kangourou en Australie, cette image est excellente pour plusieurs raisons. Non seulement cela montre une vue fantastique sur la Voie lactée, mais aussi sur une zone heureusement non touchée par les incendies qui avaient ravagé dautres zones dOz à lépoque.

"Cette image a été prise à Baudin Beach sur lîle Kangourou. Heureusement, cette partie de lîle na pas été touchée par les feux de brousse dévastateurs en 2020. Il sagit dune capture du centre galactique en hausse flottant au-dessus de locéan et représente le mode de vie sur lîle. "Où les gens vivent en harmonie avec la nature." "

Parfois, ce nest pas seulement le sujet de la photo qui impressionne, cest aussi le cadrage.

Ici, Daniel Thomas Gum a utilisé lenvironnement environnant pour créer un premier plan impressionnant pour compléter la magnifique toile de fond.

"Cest mon image de paysage nocturne préférée à ce jour. Mungo se trouve à 12 heures de route de chez moi à Sydney, mais le ciel de Bortle 1 est le meilleur que jaie jamais vu et photographié de nuit. Jai eu des conditions parfaites pour trois nuits consécutives. , avec une très bonne vue partout.

Au moment où je suis tombé sur cette scène, je savais exactement ce que je voulais nommer limage. Cétait dun autre monde - pensez à Game of Thrones - et cela correspondait parfaitement à la façon dont je voulais le capturer. De grands murs déchiquetés encadraient un chemin sinueux menant à une flèche centrée à louest. Il ny aurait jamais eu quune seule façon de lui rendre justice et cétait comme un panorama à plusieurs niveaux de la Voie lactée. "

Riaño

Prendre une bonne photo de la Voie lactée nest pas seulement une question de bonnes compétences en photographie, cest aussi une question de patience et de gestion de lenvironnement.

Comme vous pouvez limaginer, travailler dans des conditions froides comme celle-ci sest avéré difficile:

"Jai capturé cette image lhiver dernier dans le réservoir de la montagne de Riaño en Espagne. La plus grande difficulté cette nuit-là était principalement le froid; il faisait plus de -10 degrés. Lhumidité dans le réservoir gelait lobjectif et il était difficile de prendre des photos pendant longtemps. période de temps."

Quand toutes les étoiles salignent

Celui-ci donne limpression que la Voie lactée est en éruption depuis un volcan avec une vue incroyable sur le monde parfaitement recouvert par la Voie lactée.

Cette région de Californie est également un endroit idéal pour capturer ce type dimage en raison du ciel nocturne sombre.

"Certains des cieux les plus sombres de Californie se trouvent le long de lautoroute 395, sur le côté est des Sierras. Cet emplacement particulier, près de Mammoth Lakes, est un endroit unique où lalignement vertical du noyau galactique de la Voie lactée se trouve parfaitement au-dessus dun sommet de montagne et dun ruisseau avec des sources chaudes naturelles qui y coulent. "

Autour des arbres morts

Des arbres morts et un univers vivant et en croissance. Une excellente juxtaposition pleine de couleurs et dintrigues.

Cette vue de Java, en Indonésie, montre certainement une belle partie du monde entourée dun magnifique ciel nocturne.

Cieux au-dessus

Sur cette image, une vieille église se trouve paisiblement dans un enclos dans la Hunter Valley de NSW, Australie. Dans le ciel au-dessus se trouve une magnifique arche de la Voie lactée qui sétend de manière impressionnante dans le ciel.

Une vue vraiment magnifique qui a nécessité un temps clair pour capturer.

paradis

Une vue absolument stupéfiante sur le bord de leau sur la côte Pacifique. Une belle scène de bord de mer rendue dautant plus impressionnante par un nombre insondable détoiles.

"Si je devais choisir mon endroit préféré sur terre, ce serait peut-être celui-ci. Situé sur la côte Pacifique près de Big Sur, il a vraiment tout: une belle crique remplie deaux émeraude, une cascade de 80 pieds qui tombe directement sur la plage , un palmier qui vous donne limpression dêtre sur une île tropicale et un ciel parfaitement sombre qui brille détoiles la nuit. "

Désolation

Des endroits incroyables aux endroits où on dirait que la terre est en train de mourir, ces photographies primées ont certainement tout.

Le photographe Phil Sisto a parlé avec passion de lemplacement de cette photo.

"LUtah est un endroit qui a captivé mon cœur depuis le début de mon voyage en tant que photographe de la Voie lactée. Vivant dans le Midwest pollué par la lumière (je suis situé dans le nord-est de lOhio), il faut trois à quatre heures de route de chez moi arriver à nimporte quel endroit où vous pouvez avoir un regard encore plus satisfaisant sur les étoiles. Pour cette raison, je me dirige vers lOuest chaque été maintenant, à la recherche des cieux les plus sombres et des endroits les plus épiques que je puisse trouver pour faire de la photographie. "

GranTeCan

Cette vue brillante de la Voie lactée a été prise par Antonio Solano et montre lobservatoire de La Palma dans les îles Canaries.

Nous apprécions cette image car elle montre un avant-goût de ce que le télescope dans la tour doit voir.

Gorge du diable

Cette photo de Victor Lima nécessitait une autorisation spéciale de lagence environnementale locale pour pouvoir être réalisée.

Elle a été prise dans lun des parcs nationaux du Brésil et montre une fantastique cascade sur fond de Saturne et une masse dautres étoiles qui semblent sétendre à linfini.

Victor Lima a parlé des difficultés et des résultats:

«Dans la zone la plus proche des principales cascades, le grand défi était de faire des images à longue exposition avec le jet deau puissant des plus de 1,5 million de litres par seconde qui tombent à travers les chutes deau. Travailler avec des temps dexposition supérieurs à 10 ou 15 secondes est devenu une tâche presque impossible et lobjectif na jamais été sec.

Sur cette image, nous avons lune des principales cascades du complexe des chutes dIguazú, le «Santa Maria Jump». Juste au-dessus de lautomne, nous pouvons voir Saturne et la lumière zodiacale éclairer lhorizon. Plus haut, il y a le noyau de la Voie lactée. Nous pouvons également identifier certaines des principales nébuleuses démission présentes dans cette région du ciel. "

Nuits Navajo

À première vue, cette image semble avoir été prise sur une autre planète, mais elle a en fait été prise aux Bisti Badlands au Nouveau-Mexique.

Une autre vue stupéfiante de notre magnifique planète de potentiellement des millions dautres dans le ciel ci-dessus.

Écrit par Adrian Willings.