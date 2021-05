Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les propriétaires de caméras de sécurité à domicile Eufy auraient trouvé un moyen daccéder aux flux de caméras EufyCam et aux vidéos enregistrées dautres utilisateurs dans une faille de sécurité apparente. La marque appartient à Anker et est bien connue aux États-Unis pour ses caméras de sécurité, ses sonnettes vidéo et même ses aspirateurs robots.

Tel que rapporté par 9to5Mac, le problème de sécurité dEufy est apparu pour la première fois dans un fil de discussion Reddit au cours du week-end, où des utilisateurs du monde entier ont expliqué en détail ce qui leur était arrivé. Ils ont décrit le problème comme une brèche et ont déclaré quils craignaient maintenant que leurs appareils ne soient pas sécurisés.

Un utilisateur a écrit:

"Quelquun dautre a ça? Jai vérifié mon application aujourdhui (de Nouvelle-Zélande) et jai remarqué quaucune des vidéos ne mappartenait. Elles proviennent de quelquun dun autre pays (belle Mustang) - Kangaroo Cam fait allusion à être quelque part en Australie. Je peux également voir leurs coordonnées (en tant que comptes ajoutés). Est-ce normal de pouvoir accéder aux caméras de quelquun dautre? "

Un autre utilisateur a déclaré:

«En gros, je pouvais voir chaque caméra, leurs cloches de porte dentrée et de porte arrière, la chambre principale, le salon, le garage, la cuisine, leurs enregistrements de mouvement, tout. . . Je me demandais ce qui se passait car mon adresse e-mail et mon nom étaient toujours connectés et jai remarqué quun e-mail inconnu, je suppose celui du propriétaire dHawaï, se trouvait dans mon compte invité partagé. "

Les utilisateurs ont également déclaré sur Reddit quils avaient reçu un message dEufy affirmant que le problème faisait partie dune erreur de serveur:

"Cher utilisateur,

Le problème était dû à un bogue dans lun de nos serveurs. Ce problème a été rapidement résolu par notre équipe dingénierie et notre équipe de service à la clientèle continuera daider les personnes concernées. Nous recommandons à tous les utilisateurs de:

1.Veuillez débrancher puis reconnecter la base daccueil.

2.Déconnectez-vous de lapplication de sécurité eufy et reconnectez-vous.

Contactez support@eufylife.com pour toute demande. "

Pocket-lint a contacté Eufy pour obtenir des commentaires, mais il a déjà déclaré à la police Android que le problème avait duré une heure et navait pas dincidence sur les moniteurs pour bébé.

Écrit par Maggie Tillman.