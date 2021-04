Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Anker a lancé une webcam . Appelée PowerConf C300, il sagit dune webcam 1080p avec un «chipset AI intégré». Elle fait partie de la gamme dappareils AnkerWork pour le bureau à domicile dAnker. La société a déclaré quelle fournissait «une image de haute qualité avec une reproduction précise des couleurs et des performances inégalées en basse lumière». .

Laspect AI permet également à la caméra de proposer ce quAnker appelle le «cadrage intelligent». Cela vous permet de rester centré sur lécran, vous ou un groupe de personnes. Il ne fera que recadrer uniquement les «mouvements délibérés» dun sujet, de sorte que vous puissiez prendre une gorgée deau hors de la caméra sans changer la mise au point. Les autres caractéristiques de la webcam PowerConf C300 comprennent deux microphones stéréo pour capter votre voix et trois options de champ de vision (78 degrés pour les gros plans, 90 degrés et 115 degrés pour un champ de vision plus large).

Le PowerConf C300 est disponible sur Amazon (États-Unis) , Anker.com et chez certains détaillants. Il coûte 129,99 $ aux États-Unis, 129,99 € en Allemagne et 119 £ au Royaume-Uni.

Anker a également annoncé le haut-parleur de conférence portable PowerConf S500, mais les prix et la disponibilité seront révélés ultérieurement. Il dispose de quatre microphones dotés de la technologie de formation de faisceaux VoiceRada dAnker et de processeurs de signaux numériques améliorés. Il fonctionne avec lapplication mobile AnkerWork.

Anker a déclaré que deux unités peuvent être jumelées pour des salles de conférence plus grandes et que les 10 watts de puissance "offrent un son exceptionnel pour les conférences téléphoniques ou pour écouter de la musique".

Que vous travailliez à domicile pendant ou que vous retourniez au bureau, Anker espère clairement que vous utiliserez ses produits AnkerWork pour faire votre travail.

Écrit par Maggie Tillman.