10 images épiques du concours de photographe de lannée Northern Lights

(Pocket-lint) - Chaque année, le blog de photographie de voyage Capture the Atlas organise un concours annuel de photographe de lannée sur les aurores boréales . Cette année, le concours a accueilli des candidatures du monde entier en provenance des États-Unis, de Russie, de Finlande, dAustralie, dAntarctique et plus encore.

Avec 25 photographes, 18 nationalités différentes et une multitude dimages parmi lesquelles choisir, la sélection du gagnant était sans aucun doute difficile. Les aurores boréales ne sont pas non plus faciles à photographier . Il est préférable de les photographier entre septembre et avril dans lhémisphère nord et de mars à septembre dans lhémisphère sud et vous avez également besoin dun ciel sombre sans pollution lumineuse.

Nous rassemblons certains des gagnants pour votre plaisir.

Danse cleste

Cette image a été prise par Sergey Korolev dans la péninsule de Kola en Russie, sur la côte de la mer de Barents. La combinaison dun spectacle de lumière incroyable dans le ciel et deaux brumeuses au bord de la côte donne une vue époustouflante.

Sergey Korolev a expliqué que limage est en fait le résultat de deux photos combinées en une seule - une exposition rapide pour capturer les lumières et une longue pour les rochers.

La rcompense de la chasse

Une autre vue incroyable sur le ciel dune nuit colorée, cette fois de Tasmanie, Australie.

Ben Maze, le photographe lexplique le mieux:

"Capturé dans cette image est un trifecta de phénomènes astronomiques qui ont créé certaines des meilleures conditions dastrophotographie que lon puisse observer en Australie, à savoir le noyau galactique de la Voie lactée, la lumière zodiacale et, bien sûr, linsaisissable Aurora Australis. En plus de ceci, une démonstration étincelante de bioluminescence océanique ornait les vagues déferlantes, ajoutant la cerise sur le gâteau à ce qui était déjà une expérience à couper le souffle. "

Les couleurs de celui-ci sont les plus inhabituelles par rapport aux photos habituelles avec une teinte verte que vous verriez sur ces photos de nuit.

ufs de dragon

Cette photo est presque dun autre monde avec une vue imprenable sur la glace et des zones brisées où la glace sest apparemment brisée.

Roksolyana Hilevych a créé cette photo avec des images prises dans les îles Lofoten en Norvège et les a fabriquées ensemble en empilant trois photos pour une image parfaite.

«Jai trouvé cet endroit inconnu sur les îles Lofoten alors que je me déplaçais dans les îles Gimsoya. Cette nuit-là, il faisait très froid, avec des températures atteignant -20 ° C. Cétait probablement lun des meilleurs spectacles dobservation et de photographie des aurores boréales que jai jamais vécu, car dans un endroit comme celui-ci, il nest pas facile de trouver quelque chose de nouveau avec un premier plan aussi magique et les aurores boréales kp5 / kp6 dansant toute la nuit. "

Nuit antarctique

De la zone de congélation de lAntarctique vient une autre photo incroyable, avec une aurore colorée au-dessus de lobservatoire de neutrinos IceCube au pôle Sud.

Cela fait en fait partie dun laps de temps à long terme que Benjamin Eberhardt était en train de créer à lépoque, ce qui est une chose délicate à réaliser dans les températures ultra-basses:

"... pour réaliser des prises de vue accélérées de 24 heures, vous avez besoin dun peu de créativité pour chauffer et isoler votre équipement afin de le maintenir en fonctionnement, et même en rotation, à des températures allant jusquà -80 ° C (-112 ° F). cas, cétait une courbe dapprentissage sur plusieurs mois, avec beaucoup dessais et derreurs et dengelures. Du côté positif, une fois que vous avez relevé tous les défis, vous avez de nombreuses raisons dêtre fier de vos photos. "

Convergence

En septembre 2020, Agnieszka Mrowka a pris cette image sur les aurores boréales à Jökulsárlón, en Islande.

Un temps calme, une lune brillante et une vue magnifique sur les glaciers autour de la lagune ont abouti à lune des images les plus impressionnantes que vous puissiez voir de cette région.

Finlande la nuit

Niché dans les forêts froides de Ruka, en Finlande, où les températures descendaient à moins 36 degrés C, Kim Jenssen a réussi à prendre cette image des aurores boréales dansant dans le ciel au-dessus.

Après avoir passé des heures à attendre, ils abandonnaient finalement et rentraient chez eux juste avant que cela ne se produise:

«En descendant, jai vu quelque chose sur mon côté gauche et jai dit à mon ami de sarrêter et dattendre. Soudain, laurore a commencé à« danser », et tout ce que javais à faire était de sauter dans la neige, de préparer mon appareil photo, et tirer! Il ny avait pas de planification ni de temps pour se concentrer sur la composition. Après 5 minutes, les aurores boréales ont disparu, mais cétait une nuit avec une fin heureuse. "

Lumires de glace Lofoten

Une autre image à couper le souffle des îles Lofoten. Cette fois, avec des glaçons incroyablement épais encadrant lextérieur de limage et ajoutant un point culminant intéressant aux aurores boréales.

Le photographe Dennis Hellwig a dû être patient pour obtenir celui-ci car les lumières des voitures qui passaient ruinaient apparemment la photo:

"Un autre défi était la pollution lumineuse des voitures qui passaient (il nétait que 20 heures et il y avait encore beaucoup de monde sur la route) et dautres photographes avec leurs phares allumés. Mais au final, tout sest bien passé et jai pris ma photo. "

Feu dartifice du printemps

Cette photo a en fait été prise en 2019, en avril, qui marque la fin de la saison des aurores boréales dans lArctique. Enfin, la patience a porté ses fruits:

"Je chasse les aurores boréales depuis plus de 10 ans maintenant, et je sais quelles sont assez imprévisibles. Cependant, certaines de mes meilleures captures dAurora ont en effet résulté dévénements inattendus ou de prévisions incertaines."

"Cette nuit-là était lune de celles où les prévisions étaient incertaines, mais jai décidé de me rendre dans cet endroit fantastique appelé" Ersfjordbotn ", qui se trouve à 20 minutes de route de la ville de Tromsø, et jétais si heureux de lavoir fait Un magnifique spectacle a eu lieu au-dessus de ma tête après une heure dattente.Jai pris de nombreuses images différentes, mais celle-ci qui sétend sur tout le ciel avec moi debout sur le rocher au premier plan montre très bien à quel point les aurores peuvent être étonnantes et grandes. "

Les aurores boréales, pour moi, sont une merveille du monde. Cest la plus magnifique observation céleste et astronomique que nous puissions faire avec nos yeux. Bien que la plupart des aurores boréales se déplacent lentement ou semblent statiques, si vous avez de la chance comme moi cette nuit-là, vous pouvez vivre une expérience unique. "

"Je pense que tout le monde devrait mettre" chasser les aurores boréales "sur sa liste de seau. Cest certainement quelque chose que vous devriez voir et expérimenter de vos propres yeux."

Symphonie des lumires

Cette photo dIurie Belegurschi est une autre histoire de bonne fortune. Après avoir attendu pendant des siècles lapparition des aurores boréales dans le parc national de Thingvellir, en Islande, ils ont abandonné. Mais lorsque la voiture est restée bloquée sur le chemin du retour, les aurores boréales dansantes ont finalement fait leur apparition.

Quand un rve est devenu une ralit

Mohad Almehanna a déployé un maximum defforts dans ce cliché, prenant le temps de le planifier et de trouver lendroit idéal pour une composition impressionnante au Yukon, au Canada.

Malgré toute la planification, les conditions météorologiques difficiles et les températures basses ont rendu la photographie réelle difficile. Le résultat final en valait la peine:

«Le jour où jai pris cette photo, le temps était extrêmement difficile; la température était de 20 degrés sous zéro et le vent fort na pas rendu la situation plus facile. météo, jai dû construire la photo par étapes. Prendre de nombreux clichés à différentes étapes du soulèvement dAroura ma donné une bonne chance dobtenir la photo finale ici. La sensation écrasante de voir le phénomène spectaculaire pour la première fois et de courir contre la montre le froid pour prendre la photo était tellement excitant que je veux revivre. "

Écrit par Adrian Willings.