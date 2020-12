La plus longue photo exposée jamais prise a été prise avec une canette de bière

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - En 2012, Regina Valkenborgh, diplômée en beaux-arts, a installé une caméra pour canettes de bière afin de capturer une longue exposition à lObservatoire de Bayfordbury.

Lappareil photo a été mis en place peu de temps après les Jeux olympiques de Londres à lObservatoire de lUniversité du Hertfordshire avec lintention de capturer une vue à longue exposition à partir dun point statique.

Selon lUniversité, Regina Valkenborgh sétait intéressée à la capture dimages "sans utiliser la technologie moderne" - et cest ainsi quest née lidée dutiliser une canette de bière doublée de papier photographique comme un simple appareil photo à sténopé. Elle a placé la canette à un endroit près de lObservatoire puis la apparemment oublié jusquà cette année.

Ce qui peut être la photographie dexposition la plus longue de lhistoire a été prise à lobservatoire de Bayfordbury pendant 8 ans - à laide dun appareil photo à sténopé fabriqué à partir dune canette de boisson. https://t.co/25QSIoYmBt - Observatoire de lUniversité du Hertfordshire (@BayfordburyObs) 10 décembre 2020

Le résultat de cet effort est une longue exposition qui montre essentiellement le passage du temps dans cette zone. Le point culminant principal est la vue saisissante des sentiers en arc à travers le centre de limage.

Ces arcs sont le résultat de la montée et de la descente du soleil sur une période de huit ans et un seul mois. LUniversité dit que la photo montre 2 953 sentiers en arc.

Ce nest pas la première fois quune telle exposition à long terme est réalisée. Mais on pense que cest le plus long. Le précédent record de quatre ans et huit mois détenu par lartiste allemand Michael Wesely. Une photographie similaire (mais pas aussi impressionnante) a été prise à peu près au même endroit sur une période de six mois en 2011, mais la nouvelle est certainement impressionnante.

Écrit par Adrian Willings.