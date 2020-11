Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Si vous avez envie de vous procurer une caméra daction, vous avez probablement remarqué que GoPro est loin dêtre le seul nom à fabriquer de superbes caméras sur le marché.

Un autre solide ensemble doptions est offert par Insta360, et lune des meilleures alternatives quil offre est lintrigant One R, un appareil photo qui évite le problème de lobjectif que vous souhaitez utiliser en offrant un système modulaire qui vous permet den installer plusieurs.

Lappareil photo a en fait une base sur laquelle vous attachez deux morceaux - lun est un écran, lautre est un corps dobjectif. Cela peut être un objectif à 360 degrés, un objectif grand angle ou un objectif standard, selon ce dont vous avez besoin à ce moment-là.

Facilement, Insta360 offre une réduction sur plusieurs versions du One R pour le Black Friday, afin que vous puissiez réaliser des économies sur celle qui vous convient le mieux. Le premier, par exemple, est une édition Twin pratique du One R, qui est livrée avec un objectif 4K standard et une alternative à 360 degrés, pour vous permettre dobtenir des images vibrantes dans une gamme de scénarios.

L Insta360 One R Twin Edition est en baisse de 439,99 £ / 479,99 $ à seulement 373 £ / 407 $, une grosse économie que vous pouvez trouver sur Amazon UK ici , ou Amazon US ici .

Alternativement, vous pouvez opter pour l édition 1 pouce de lappareil photo, qui est livré avec un seul objectif, mais quel objectif - cest un capteur de 1 pouce fabriqué par Leica qui produit des prises de vue grand-angle à couper le souffle qui doivent être vu pour être cru.

Cette version à objectif premium de lappareil photo bénéficie dune réduction majeure de 78,99 £ / 82,99 $ pour ne faire que 519,99 £ / 467 $, que vous pouvez obtenir dAmazon UK ici ou d Amazon US ici .

Enfin, si cet objectif Leica a attiré votre attention mais que vous souhaitez avoir la possibilité dobtenir une vidéo à 360 degrés avec lui, vous pouvez opter pour le kit ultime tout-chant et dansant, qui est livré avec les deux objectifs, un bâton selfie inclus. (qui sera peint directement à partir de vos images) et une carte mémoire, de sorte que vous êtes prêt à filmer dès la sortie de la boîte.

Vous pouvez vous procurer le kit Insta360 One R Ultimate avec une énorme réduction de 134,96 £ / 144,96 $ dès maintenant sur Amazon UK ici , ou Amazon US ici .

Écrit par Max Freeman-Mills.