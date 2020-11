15 photos glorieuses des EPSON International Pano Awards 2020

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les EPSON International Pano Awards sont dédiés à la photographie panoramique avec des œuvres de photographes du monde entier soumises et jugées chaque année.

Le concours de cette année a vu près de 6 000 candidatures de 1 452 photographes, professionnels et amateurs, originaires de 96 pays différents.

Ces participants espéraient tous gagner des milliers de dollars en cas de prix, dimprimantes et de projecteurs dEPSON.

Comme vous pouvez limaginer, les entrées sont vraiment fantastiques. Nous avons rassemblé certains des meilleurs pour votre plus grand plaisir.

Dchets miniers

Cette magnifique photographie de Colin Leonhardt vient dAustralie et montre les motifs fascinants créés par les déchets miniers dans louest du pays. Une vue panoramique merveilleusement colorée avec une touche aérienne.

Limage a été choisie comme finaliste du concours ouvert pour les EPSON International Pano Awards de cette année,

le flottante

Prise dans la merveilleuse région de Bled, en Slovénie, cette image étonnante semble montrer une île magique flottant dans un bonheur paisible entouré de brouillard et de nuages. LAllemagne Carsten Bachmeyer a certainement un œil pour les belles visions panoramiques. Facile de voir pourquoi il a été sélectionné comme finaliste.

Tempte du dsert

Cette photo de Sebastian Tontsch intitulée Desert Storm, mais nous la voyons plutôt comme une vue paisible dun monde créé par lhomme. Avec les imposants gratte-ciel de Dubaï se tenant audacieusement au-dessus de la brume ci-dessous, comme sils sétiraient eux-mêmes dans les nuages. Une autre vision incroyable pour la catégorie ouverte.

Bo-Kaap

Grant Hutchinson a pris une vue incroyablement colorée à Bo-Kaap, Cape Town, Afrique du Sud. Les maisons aux façades jaunes et rouges contrastent dune manière qui frappe vraiment les yeux. Cest certainement une autre vision des structures artificielles par rapport aux autres photos de cette catégorie.

Lever du soleil de Venise

Une vue paisible depuis une Venise matinale montre un panorama qui comprend un magnifique lever de soleil sur le paysage artificiel. Nous adorons la lumière du soleil traversant les arches voisines.

Machine remonter le temps

Lune des images les plus impressionnantes que nous ayons vues de radiotélescopes. Cette image colorée montre les radiotélescopes VLA à Soccoro, Nouveau-Mexique, États-Unis. Avec un décor tourbillonnant détoiles, la photo fait allusion aux merveilleux mystères au-delà de notre monde.

Palais de nuit

Cette vue panoramique de Madrid, en Espagne, semble montrer un magnifique palais la nuit, apparemment flottant inexplicablement à la surface de leau.

"Le Palais dAranjuez reflété dans leau sous les étoiles, est lune des résidences de la famille royale espagnole, située dans le Real Sitio et la Villa de Arnjuez, dans la Communauté de Madrid."

Loeil

Une photographie en noir et blanc plus simple prise à Londres montre un environnement artificiel, mais sans nature embêtante. Les angles de celui-ci attirent vraiment le regard.

Sabre lger

Ce panorama au niveau du sous-sol pourrait être intitulé Light Saber, mais notre regard était plus attiré par la symétrie des tonneaux que par la lumière frappante au milieu de la pièce.

La salle du Bouddha

Plusieurs de ces entrées ont présenté des caractéristiques artificielles modernes, mais celle-ci montre une statue beaucoup plus ancienne de Bouddha. Et celui qui est impressionnant dans sa taille comme dans sa gloire.

Vgan kirke

Nous ne cessons jamais dêtre impressionnés par les superbes vues que les aurores boréales évoquent et cette photo panoramique tire vraiment le meilleur parti des couleurs du ciel.

apocalypse

Cette photo, intitulée Apocalypse, semble montrer la fin des temps - avec de multiples éclairs qui jaillissent dans le ciel et frappent le paysage. Beau, étrange et dangereux. Certainement une vue fantastique et qui mérite dêtre considérée comme une entrée à la compétition.

Passerelle vers la lumire

Une autre image incroyable avec des reflets des aurores boréales mais qui est visuellement agréable grâce au pont incroyablement droit traversant le milieu.

Un monstre aux yeux verts

Manish Mamttani a remporté le prix EPSON Digital Art 2020 pour cette image intitulée Dragon Eye, qui a été prise en Islande. Il a parlé de la photo à léquipe des récompenses:

"Cette image a été prise lors de lun de mes récents voyages en Islande et montre la vue de haut en bas dune piscine géothermique émeraude dans les Highlands. Après avoir profité dun magnifique coucher de soleil un de ces jours, jai décidé de continuer à conduire vers cette zone géothermique. qui était à quelques heures de route. En juillet, le soleil ne passe sous lhorizon que pendant quelques heures - donc lheure dorée est généralement beaucoup plus longue, suivie de lheure bleue / crépuscule. La route était magnifique sans personne dautre que le vaste et paysage accidenté des hautes terres islandaises. Jai atteint cette zone géothermique quelque temps avant le lever du soleil. Alors que mon plan initial était de my rendre et de me reposer pendant un certain temps, la lumière dorée du petit matin ma tenté de piloter mon drone et dexplorer la région en premier. heureux davoir décidé de le faire parce que la vapeur des geysers, combinée à la belle lumière du matin, créait une toile parfaite pour des prises de vue de drone incroyables. Je suis tombé sur cette piscine en explorant la région et la lumière du matin la frappait à tous les bons endroits et soulignant non seulement la couleur émeraude de la piscine, mais aussi les gazillions de petits ruisseaux qui en sortaient. Pour moi, il me semblait que je regardais lœil dun dragon - Cétait à couper le souffle !! Jai essayé quelques clichés et jai finalement opté pour celui-ci - qui montre la vraie splendeur de cet endroit. "

Pics de Patagonie

Cette photo des sommets de la Patagonie en Argentine a reçu le prix One of a Kind Award de cette année et montre une vue incroyable sur les sommets des montagnes. Un spectacle à couper le souffle que peu de gens auront loccasion de voir en personne au cours de leur vie.

Écrit par Adrian Willings.