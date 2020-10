Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Arlo a introduit deux nouvelles caméras de sécurité. Appelés la caméra Spotlight sans fil Arlo Pro 4 et le système de caméra Spotlight sans fil Arlo Ultra 2 , ce sont des appareils sans fil, ce qui signifie que vous pouvez les placer à peu près nimporte où, car ils nont pas besoin dune prise murale pour lalimentation.

LArlo Pro 4 se connecte au Wi-Fi sans nécessiter de hub domestique intelligent. Il peut enregistrer des vidéos 2K avec HDR et offre une vision nocturne couleur, un angle de vision de 160 degrés, un projecteur intégré et un son bidirectionnel. Il peut aller à lintérieur ou à lextérieur, et la batterie amovible durera jusquà six mois sur une charge.

La nouvelle caméra de sécurité fonctionne également avec Alexa, Google Assistant et IFTTT. La compatibilité HomeKit serait sur le pont, selon MacRumors.

Quant à lArlo Ultra 2, cest le modèle haut de gamme, capable denregistrer des vidéos 4K avec HDR. Il comprend une mise au point automatique, une vision nocturne couleur, un angle de vision de 180 degrés, un projecteur extérieur, une sirène, un son bidirectionnel et jusquà six mois dautonomie. Il prend également en charge HomeKit au lancement, ainsi quAlexa, Google Assistant et IFTTT.

Arlo Ultra 2 commence à 200 $ et est le successeur de l Arlo Ultra , tandis que lArlo Pro 4 commence à 300 $ et suit l Arlo Pro 3 . Vous pouvez précommander les deux caméras.

Pour voir comment ils se comparent aux autres caméras de sécurité disponibles, consultez les récapitulatifs de Pocket-lint des meilleurs à acheter maintenant:

Écrit par Maggie Tillman.