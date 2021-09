Amusez-vous bien avec les derniers finalistes des prix Comedy Wildlife Photography

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les Comedy Wildlife Photography Awards célèbrent le meilleur des photos amusantes danimaux sauvages. Le concours de cette année compte déjà de vrais bouchonneurs comme vous pouvez limaginer.

Ces entrées incluent tout, dun serpent qui rit à un incident basé sur un singe. Et maintenant, les finalistes ont été révélés dans la perspective des gagnants généraux annoncés le 22 octobre.

Tom Sullam, co-fondateur des Comedy Wildlife Photography Awards, a parlé du processus de sélection de ces finalistes :

"Réduire la liste des photos a été plus difficile que jamais cette année. Il y avait tellement de photos amusantes qui nous ont fait rire que nous ne pouvions pas nous contenter dun top 40 - nous publions donc le top 42 à la place ! Cétait génial à voir une gamme danimaux, de lincroyablement rare à lhumble pigeon. Nous sommes impatients de voir ce que le public choisira comme favori et nous sommes impatients de présenter certaines de ces images au Photography Show de Birmingham en septembre. "

Cependant, ce ne sont pas que des gloussements, la compétition faisant également sa part pour soutenir la charité. Cette année, les Comedy Wildlife Photography Awards reversent 10 % de leurs revenus à lassociation caritative Save Wild Orangutans qui fait du bon travail à Bornéo.

Nous vous présentons quelques-uns des finalistes pour votre plaisir, mais assurez-vous de consulter la galerie complète et de voter également pour vos favoris.

Gopher musical

Roland Kranitz a réussi à capturer ce qui ressemble à un gaufre musical jouant dun petit instrument à vent dans un sous-bois.

Dansons

Cette photo amusante semble montrer deux petits oursons samusant dans leau.

"Deux oursons du Kamtchatka saffrontent pour un combat de jeu de célébration après avoir traversé avec succès un torrent déchaîné (petit ruisseau !)"

Bienvenue dans la Nature !

On adore ces gros plans de la nature. Des vues de la faune que vous ne verriez jamais normalement.

"Une libellule rouge nous accueille dans le monde de la macro nature. Cétait tellement incroyable de la voir grimper sur la paille et de sarrêter à lintersection pour dire bonjour !"

Aie

Ce singe en soie dorée a été cassé dans le Yunnan, en Chine, et on dirait quil a atterri dans une position plutôt inconfortable sur un fil. La vraie histoire est cependant un peu différente.

"Un singe en soie dorée dans le Yunnan en Chine - cest en fait une démonstration dagression, mais dans la position où se trouve le singe, cela semble assez douloureux!"

Pigeon invisible

Ce pigeon a lair un peu timide et ne veut pas être photographié.

"Je prenais des photos de pigeons en vol quand cette feuille sest posée sur le visage des oiseaux"

Oui je lai fait

Cette image dIndonésie a été prise par Dikky Oesin et semble montrer une rainette verte qui est vraiment contente de lui-même.

"Une grenouille a grimpé sur une fleur dune plante, et quand elle est arrivée à la fin, elle a ri en célébrant son succès"

Voir qui saute haut

Certains mudskippers sont vus ici sébattre dans les eaux boueuses de Taïwan.

Ils font certainement des grimaces amusantes.

Ne tinquiète pas. Soyez heureux!

Axel Bocker a trouvé de la joie dans la nature avec de fantastiques photographies animalières qui incluent ce gros plan dune libellule qui semble juste heureuse de le voir.

"Une libellule tôt le matin sur une fleur regarde dans mon appareil photo et jai limpression quelle rit. Lannée 2020/2021 a été très difficile pour tout le monde à cause de Corona. Mais quand vous sortez et regardez attentivement la beauté de notre nature, alors les problèmes semblent diminuer pour moi. Donc, si jai une mauvaise journée, cette image me fait redonner le sourire"

Serpent de vigne qui rit

Cette photo amusante dAditya Kshirsagar semble montrer un serpent de vigne vivant sa meilleure vie et en riant aussi beaucoup.

"Les serpents de vigne sont des serpents très couramment observés dans les ghats occidentaux de lInde. Lorsquils sont approchés, ils montrent de lagressivité en ouvrant grand la bouche. Rien à craindre de ce beau serpent de vigne inoffensif. Jétais heureux de le trouver et souriant et on dirait quil était me sourit en retour."

Entres prcdentes

Ce nest quun avant-goût de certains des superbes finalistes de cette année. Vous trouverez ci-dessous quelques-uns de nos favoris du passé. Il y a certainement des photographes animaliers fantastiques et cest génial de voir que parfois cette photographie peut aussi montrer le côté amusant de la nature.

Houston - nous avons un problème !

Nous aimons la façon dont loiseau qui a attrapé le poisson et le poisson ont lair tout aussi surpris par la tournure des événements.

Ce nest quune des images actuellement soumises aux Comedy Wildlife Photo Awards 2021 et cela montre le genre dhilarité à laquelle nous pouvons nous attendre cette année.

Le pygargue à tête blanche a une surprise

Ce cliché donne limpression que le chien de prairie jouait à coucou avec le prédateur ailé entrant avec des résultats amusants. Cette image aurait facilement pu voir un pire résultat pour la petite créature à fourrure.

Le photographe Arthur Trevino a expliqué ce qui sest passé :

"Lorsque ce pygargue à tête blanche a raté sa tentative dattraper ce chien de prairie, le chien de prairie a sauté vers laigle et la fait sursauter assez longtemps pour séchapper vers un terrier à proximité. Une vraie histoire de David contre Goliath !"

Heureux

Quon ne dise jamais que les pingouins ne savent pas samuser. Ici, certaines de ces créatures impressionnantes sébattent dans les vagues et samusent bien avec.

Vie de quarantaine

Ces ratons laveurs ont lair dessayer de se distancier socialement du reste du monde comme nous lavons tous fait ces derniers temps.

Kevin Biskaborn explique :

"Isolée à lintérieur avec votre famille désireuse de sortir et dexplorer le monde ? Ces kits de raton laveur de lEst le sont aussi. Juste au moment où vous pensez quil ny a plus de place dans le creux de larbre, la mère raton laveur apparaît et montre à quel point lespace est compact. Les bébés ont grimpé partout sur leur mère et les uns sur les autres, luttant pour jeter un coup dœil exactement au même moment. Cette photo a été prise dans le sud-ouest de lOntario, au Canada. Après avoir exploré une zone particulière avec de nombreuses reliques darbres, je lai identifiée comme un point chaud pour les familles de ratons laveurs. Étant donné que les ratons laveurs se déplacent de tanière en tanière, ne passant souvent pas plus dune nuit à la fois dans une tanière particulière, il est essentiel de localiser une zone avec de nombreuses options pour localiser les animaux. le trou pour éviter un angle vers le haut. Lorsque lappareil photo et le trépied étaient prêts, les bébés ratons laveurs étaient extrêmement curieux (et coopératifs), sortant la tête pour regarder de plus près !"

Lèvres douces

Philipp Stahr a réussi à prendre cette image amusante dun poisson-boîte à la fois surpris et glamour :

"Cette photo a été prise à Curaçao, dans les Caraïbes néerlandaises. Habituellement, les poissons-boîtes sont difficiles à photographier, car ils nont pas de problème avec un plongeur qui sapproche, mais si vous montrez de lintérêt, ils tournent toujours le dos et non le visage Cest pourquoi jai essayé de nager à 0,5 m au-dessus du poisson et ne lui montrant aucun intérêt. En même temps, javais mon appareil photo non pas devant moi, mais en dessous de ma poitrine pointant vers le bas. Quand le bon moment était venu, jai tourné lappareil photo de 90 degrés vers lavant et je me suis contenté de viser et de tirer, dans lespoir davoir la mise au point sur le poisson. Je naurais jamais pensé avoir ses belles lèvres aussi proches !"

Manqué!

Ici, deux kangourous gris de lOuest ont été filmés au milieu dune chute. Pendant le combat, lun a réussi à manquer de donner un coup de pied à lautre. Le résultat est cette image amusante. Une autre entrée brillante dans la compétition.

Salut Yall

Eric Fisher a probablement passé des siècles à essayer dobtenir la photo parfaite dours au bord de la rivière. Être sournois, essayer de capturer le moment parfait. Puis lours le voit et lui fait un signe de la main. Est-ce que ça va mieux que ça ?

La blague de lintérieur

Les écureuils roux sont malheureusement rares sur les côtes britanniques, mais pas tellement aux Pays-Bas, semble-t-il.

Femke van Willigen a réussi à prendre cette photo craquante et amusante dun gaillard à lair joyeux, nous nous demandons pourquoi ils étaient si heureux.

Cheveux covid

Nous avons tous eu des jours comme ceux-ci récemment, nest-ce pas ? Cette aigrette rougeâtre a certainement lair pire pour lusure, mais alors cest à peu près la vie en 2020, nest-ce pas?

Se terrer

Imaginez si vous pouviez convaincre un ours de jouer à cache-cache. Ce serait probablement le résultat nest-ce pas?

Esa Ringbom a pris cette superbe photo dun ours brun vaquant à ses occupations à Kuhmo, dans lest de la Finlande. Nous pensons que cela constitue un excellent ajout aux prix Comedy Wildlife Photography.

je pourrais vomir

Belle journée pour une promenade à la plage. Surtout avec des amis. Tout le monde nest pas daccord cependant. Le bord de mer rend apparemment ce pingouin à larrière un peu malade.

Lamentation!

Probablement le visage le plus épique que vous puissiez voir. Cet ours polaire passe une mauvaise journée ou souffre peut-être dun mal de tête ?

Une magnifique photographie dune créature tout aussi magnifique.

Telle mère telle fille

Certaines de ces photos sont amusantes, dautres tout simplement mignonnes. Celui-ci montre une paire déléphants dAsie, une mère et sa fille, marchant ensemble queue dans queue.

Juste Chillin

Nous ne savons pas si ce raton laveur se détend dans cet arbre ou sil est en train den tomber. Quoi quil en soit, cela fait une photo amusante.

Avoir un rire

Rien à voir ici, juste deux grizzlis au parc national de Grand Teton essayant de changer les pneus de quelquun.

Ou peut-être quils essaient de les voler ? Ils ont certainement lair un peu penaud.

Avoir un rire

Ce phoque écossais sait comment samuser. Quelque chose est complètement hilarant. Nous souhaitons juste quil partage la blague.

Ken Crossan a réussi à prendre cette superbe photo comme un excellent ajout aux prix Comedy Wildlife Photography. et cest peut-être lun de nos préférés.

Sérieusement, pourriez-vous partager certains

Puis-je avoir certains de ces poissons? Allez-vous partager ? Ces pittoresques macareux de lAtlantique sont certainement de beaux diables et de superbes pêcheurs de poissons.

Attends maman, regarde ce que jai pour toi !

Quelle vue incroyable celle-ci. Non seulement ces éléphants sont entourés par les merveilles de la nature, mais ils ont aussi lair si heureux ensemble.

Les eaux rafraîchissantes ajoutent sans aucun doute au plaisir.

Jai dû rester tard au travail

Ce type pense clairement quil est hilarant. Nous connaissons le sentiment. Vous faites une blague amusante à votre père et lautre moitié lève les yeux au ciel. Triste. Ne vous inquiétez pas, nous ressentons votre douleur.

Macaque prenant une pose

Au temple dUluwatu à Bali, Luis Martí a réussi à capturer cette superbe photo dun macaque effronté. Se détendre dans le temple, ce petit gars a lair de vivre sa meilleure vie.

Tellement chaud

Nous profitons tous dun agréable bain relaxant dans des eaux chaudes. Ce singe des neiges nest pas différent. Bien quil semble que cela puisse être un peu trop chaud, même à son goût.

Hippopotame qui rit

Les hippopotames ont la mauvaise réputation davoir faim tout le temps. Ces deux-là essaient de changer ces stéréotypes avec quelques manigances à la place.

Ennui

La vie nest pas toujours amusante et des bananes pour les gorilles des montagnes. Ce type semble sennuyer de son petit esprit.

Terry la tortue renversant loiseau

Cette tortue a été prise sous leau près de Lady Elliot Island, Queensland Australie. Ils nont clairement pas apprécié dêtre pris en photo, mais nous sommes sûrs que Mark Fitzpatrick était quand même satisfait des résultats.

Affaires de singe

Les gangs de motards locaux à Bornéo, en Malaisie, sont certainement de petits fléaux poilus. Nous parions que ces macaques à queue de cochon font beaucoup de mal, même sils ne peuvent pas tout à fait atteindre les pédales.

Smiley

Dites "cheese! Un beau Sparisoma cretense sait se montrer à la hauteur de la caméra. Un sourire effronté et le résultat est la photo sous-marine parfaite.

Sourires Surprises

La mangouste naine fait une apparition surprise derrière une bosse, donnant au photographe Asaf Sereth loccasion parfaite de prendre cette image as.

Ils sont sans doute aussi curieux de lui que lui que deux.

Négociations difficiles

Un renard et une souris discutent agréablement pendant que le petit poilu essaie de se dissuader de se faire manger.

Cette image a peut-être fait partie des prix Comedy Wildlife Photography, mais nous pensons quelle est assez bonne pour gagner nimporte quel prix de photographie animalière.

Sécraser sur limage

Combien de fois avez-vous déjà vu une image bombardée par une girafe ? Pas beaucoup nous parions.

Presque lheure de se lever

Ce raton laveur est soit coincé comiquement, soit à la recherche de délicieuses collations. Nous ne sommes pas vraiment sûrs. Quoi quil en soit, les résultats sont certainement amusants. Un digne concurrent pour les prix Comedy Wildlife Photography à coup sûr.

Abracadabra

Une paire de pélicans bruns pris en train de gambader sur les eaux. Celui derrière semble être sur le point de faire une sorte de manigances.

Nous avons tous cet ami

Plus de pitreries dours bruns alors que certains bébés ours gâchent de jouer pour la caméra.

Socialement décomplexé

À première vue, ce babouin Chacma a lair de gratter des endroits que les gens ne devraient pas gratter en public. Mais nous aimons aussi le fait quil semble utiliser une canne pour se déplacer, comme un vieux singe épuisé qui a vu des jours meilleurs.

Cest le dernier jour des vacances scolaires

Cette candidature aux prix Comedy Wildlife Photography a été soumise par Max Teo et vient de Singapour où lon voit deux loutres à poil lisse se blottir. Bien que nous ne soyons pas sûrs quon lapprécie.

Affaires de singe

Nous navons pas de mots ! Pas de gros caresses ! Allez les macaques vous êtes devant la caméra, sil vous plaît, comportez-vous bien.

Silence sil vous plait

Ce crécerelle semble demander un peu de calme alors quil surveille le paysage, à la recherche dune proie ou peut-être simplement dun nouvel endroit agréable pour se percher.

Pas de pingouins ici !

Des pingouins peuvent se cacher sous votre voiture. Ils peuvent, alternativement, simplement se cacher sous la signalisation à proximité.

Comment puis-je voler?

Cette photo fantastique de Nader Al-Shammari montre un poussin de hibou grand-duc essayant apparemment dapprendre à voler, se préparant pour un peu délan avant le lancement.

Distance sociale, sil vous plaît !

Allez donc! Donnez-moi de la place. Ne savez-vous pas que nous sommes en 2020 et que vous devriez vous éloigner socialement?

Ces perruches à collier rose ont été magnifiquement photographiées par Petr Sochman au parc national de Kaudulla, au Sri Lanka.

je suis championne

Une célébration joyeuse dans le parc aux singes de Jigokudani, au Japon, en tant que singe des neiges célèbre un plongeon merveilleusement satisfaisant dans les eaux locales agréables.

O Sole Mio

Il sagit dun spermophile et on dirait quon lui a demandé de prendre la pose et quil a opté pour la plus mignonne quil puisse éventuellement gérer.

Cest un oiseau moqueur

Ok, donc celle-ci pourrait bien être nos photos préférées. Un martin-pêcheur provocateur désobéit à la signalisation de pêche locale et affiche les règles.

Sally Lloyd-Jones a sans doute dû attendre longtemps pour cette photo, mais elle est fantastique.

Cours de salutation au soleil

Ce lion de mer très détendu a été aperçu par Sue Hollis en train de bronzer dans les îles Galapagos. La détente est le nom du jeu et ce type sait comment gagner.

Du plaisir pour tous les âges

En tant que jeune enfant, nous pensions quil ny avait rien de plus cool que davoir une balançoire suspendue à larbre dans le jardin à larrière.

Il semble que ces singes Langur ressentent la même chose. Mais comme ils ne peuvent pas construire leurs propres balançoires, ils utilisent plutôt les queues de leurs amis. Le plaisir inconfortable abonde.

Plante faciale

Nous savons que vous ne devriez pas rire de la misère de quelquun dautre, mais il est difficile de ne pas avoir un gloussement à la vue de cela

Léléphant dAfrique se plante accidentellement lors dune promenade.

Cache-cache

Je te regarde gamin. Cette demoiselle dazur semble vous attirer lattention tout en saccrochant de manière hilarante à un sous-bois.

ROFL

Pris dans le parc national du Serengeti, en Tanzanie, ce jeune lion aime apparemment la vie et Giovanni Querzani soupçonnait quils se moquaient également des compétences du photographe.