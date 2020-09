Profitez dun bon rire avec les Comedy Wildlife Photography Awards

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Ces dernières années, les Comedy Wildlife Photography Awards acceptent des candidatures hilarantes de personnes du monde entier, avec des images amusantes danimaux sauvages dans toutes sortes de situations difficiles.

Les finalistes de cette année incluent de vrais bouchonneurs. Nous avons rassemblé certains de nos favoris pour que vous puissiez en profiter. Assurez-vous de consulter le site des récompenses pour en savoir plus.

Salut Yall

Eric Fisher a probablement passé des siècles à essayer dobtenir la photo parfaite dours au bord de la rivière. Être sournois, essayer de capturer le moment parfait. Puis lours le voit et lui fait un signe de la main. Est-ce que ça va mieux que ça?

La blague lintrieur

Les écureuils roux sont malheureusement un spectacle rare sur les côtes britanniques, mais pas tellement aux Pays-Bas quil semble.

Femke van Willigen a réussi à prendre cette photo amusante et craquante dun chappy à lair joyeux, nous nous demandons pourquoi ils étaient si heureux.

Cheveux Covid

Nous avons tous eu des jours comme ceux-ci récemment, nest-ce pas? Cette aigrette rougeâtre a certainement lair pire pour lusure, mais cest à peu près la vie en 2020, nest-ce pas?

Se terrer

Imaginez si vous pouviez convaincre un ours de jouer à cache-cache. Ce serait probablement le résultat, nest-ce pas?

Esa Ringbom a pris cette superbe photo dun ours brun vaquant à ses occupations à Kuhmo, dans lest de la Finlande. Nous pensons que cela constitue un excellent ajout aux prix Comedy Wildlife Photography.

Je pourrais vomir

Belle journée pour une promenade à la plage. Surtout avec des amis. Cependant, tout le monde nest pas daccord. Le bord de mer rend apparemment ce pingouin à larrière un peu malade.

Lamentation!

Probablement le facepalm le plus épique que vous ayez jamais vu. Cet ours polaire passe une mauvaise journée ou se nourrit peut-être dun mal de tête?

Une magnifique photographie dune créature tout aussi magnifique.

Telle mre telle fille

Certaines de ces photos sont amusantes, certaines sont tout simplement mignonnes. Celui-ci montre une paire déléphants dAsie, une mère et une fille, marchant la queue dans la queue ensemble.

Juste chillin

Nous ne savons pas si ce raton laveur se détend dans cet arbre ou est en train den tomber. Dans tous les cas, cest une photo amusante.

Avoir un rire

Rien à voir ici, juste deux grizzlis au parc national de Grand Teton essayant de changer les pneus de quelquun.

Ou peut-être essaient-ils de les voler? Ils ont certainement lair un peu penaud.

Avoir un rire

Ce phoque écossais sait comment passer un bon moment. Quelque chose est complètement hilarant. Nous souhaitons juste quil partage la blague.

Ken Crossan a réussi à prendre cette superbe photo comme un excellent ajout aux prix Comedy Wildlife Photography. et cela pourrait être lun de nos favoris.

Srieusement, pourriez-vous en partager

Puis-je avoir certains de ces poissons? Allez-vous partager? Ces pittoresques macareux de lAtlantique sont certainement de beaux démons et de superbes pêcheurs.

Attends maman, regarde ce que jai pour toi!

Quelle vue incroyable celle-ci. Non seulement ces éléphants sont entourés par les merveilles de la nature, mais ils ont aussi lair si heureux ensemble.

Les eaux rafraîchissantes ajoutent sans aucun doute au plaisir.

Je devais rester tard au travail

Ce gars pense clairement quil est hilarant. Nous connaissons le sentiment. Vous sortez une blague amusante de papa et lautre moitié roule des yeux. Triste. Ne vous inquiétez pas, nous ressentons votre douleur.

Macaque prenant la pose

Au temple dUluwatu à Bali, Luis Martí a réussi à capturer cette superbe photo dun macaque effronté. Se détendre dans le temple, ce petit bonhomme a lair de vivre sa meilleure vie.

Tellement chaud

Nous profitons tous dun bon bain relaxant dans des eaux chaudes. Ce singe des neiges nest pas différent. Même sil semble que ce soit une touche trop chaude, même à son goût.

Hippo qui rit

Les hippopotames ont la mauvaise réputation davoir faim tout le temps. Ces deux-là essaient de changer ces stéréotypes avec des manigances à la place.

Ennui

La vie nest pas toujours amusante et banane pour les gorilles des montagnes. Ce type semble ennuyé de son esprit minuscule.

Terry la tortue retournant loiseau

Cette tortue a été capturée sous leau près de Lady Elliot Island, Queensland en Australie. Ils nont manifestement pas apprécié de se faire prendre en photo, mais nous sommes sûrs que Mark Fitzpatrick était quand même satisfait des résultats.

Affaires de singe

Les gangs de cyclistes locaux à Bornéo, en Malaisie, sont certainement de petits blighters poilus. Nous parions que ces macaques à queue de cochon font beaucoup de mal, même sils ne peuvent pas tout à fait atteindre les pédales.

Smiley

Dites "cheese! Un beau spartiate cretense sait jouer à la caméra. Un sourire effronté et le résultat est limage sous-marine parfaite.

Sourires surprise

La mangouste naine fait une apparition surprise derrière une bosse, donnant au photographe Asaf Sereth loccasion parfaite de prendre cette image das.

Ils sont sans doute aussi curieux de lui que de lui que deux.

Ngociations difficiles

Un renard et une souris discutent bien pendant que le petit à fourrure essaie de se dissuader dêtre mangé.

Cette image a peut-être fait partie des prix Comedy Wildlife Photography, mais nous pensons quelle est assez bonne pour gagner un prix de photographie animalière.

Scraser dans limage

Combien de fois avez-vous déjà vu une image photobombée par une girafe? Pas beaucoup nous parions.

Il est presque temps de se lever

Ce raton laveur est coincé de façon comique ou est à la recherche de délicieuses collations. Nous ne sommes pas vraiment sûrs. Quoi quil en soit, les résultats sont certainement amusants. Un candidat digne pour les prix Comedy Wildlife Photography à coup sûr.

Abracadabra

Une paire de pélicans bruns surpris en train de gambader sur les eaux. Celui derrière a lair dêtre sur le point de tirer des manigances.

Nous avons tous cet ami

Plus de pitreries dours bruns alors que certains bébés ours sembêtent à jouer pour la caméra.

Socialement dsinhib

À première vue, ce babouin Chacma a lair de gratter des endroits où les gens ne devraient pas se gratter en public. Mais nous aimons aussi le fait quil semble utiliser une canne pour se déplacer, comme un vieux singe usé qui a connu des jours meilleurs.

Cest le dernier jour des vacances scolaires

Cette entrée aux Comedy Wildlife Photography Awards a été soumise par Max Teo et vient de Singapour où deux loutres à poil lisse sont vues en train de se blottir. Bien que nous ne soyons pas sûrs de lapprécier.

Affaires de singe

Nous navons pas de mots! Pas de caresses lourdes! Allez Macaques, vous êtes devant la caméra, veuillez vous comporter.

Silence sil vous plait

Ce Kestrel semble demander un peu de calme alors quil examine le paysage, à la recherche dune proie ou peut-être simplement dun nouvel endroit agréable pour se percher.

Comment puis-je voler?

Cette photo fantastique de Nader Al-Shammari montre un poussin de hibou grand-duc essayant apparemment dapprendre à voler, se préparant pour un peu de course avant le lancement.

Pas de pingouins ici!

Les pingouins peuvent se cacher sous votre voiture. Ils peuvent, alternativement, simplement se cacher sous la signalisation à proximité.

Distance sociale, sil vous plat!

Allez donc! Donnez-moi de la place. Ne savez-vous pas que nous sommes en 2020 et que vous devriez vous distancer socialement?

Ces perruches annelées de rose ont été merveilleusement prises par Petr Sochman au parc national de Kaudulla, au Sri Lanka.

Je suis Champion

Une joyeuse célébration au Jigokudani Monkey Park, au Japon, alors que Snow Monkey célèbre une baignade merveilleusement satisfaisante dans les eaux locales agréables.

O Sole Mio

Cest un spermophile et on dirait quon lui a demandé de prendre la pose et qui a opté pour le plus mignon quil pourrait éventuellement gérer.

Cest un oiseau moqueur

Ok, alors celle-ci pourrait bien être nos photos préférées. Un Kingfisher rebelle désobéit à la signalisation de pêche locale et affiche les règles.

Sally Lloyd-Jones a sans doute dû attendre longtemps pour cette photo, mais cest fantastique.

Classe de salutation au soleil

Ce lion de mer très détendu a été repéré par Sue Hollis en train de bronzer dans les îles Galapagos. La relaxation est le nom du jeu et ce type sait gagner.

Du plaisir pour tous les ges

En tant que jeune enfant, nous pensions quil ny avait rien de plus cool que davoir une balançoire suspendue à larbre dans le jardin arrière.

Il semble que ces singes Langur ressentent la même chose. Mais comme ils ne peuvent pas construire leurs propres balançoires, ils utilisent les queues de leurs amis à la place. Le plaisir inconfortable abonde.

Faceplant

Nous savons que vous ne devriez pas rire de la misère de quelquun dautre, mais il est difficile de ne pas rire à la vue de cela

Léléphant dAfrique sest accidentellement planté sur le visage lors dune promenade.

Cache-cache

Je te regarde gamin. Cette demoiselle azur semble vous surprendre tout en saccrochant de manière hilarante à un sous-bois.

Écrit par Adrian Willings.