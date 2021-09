Superbes photos des prix du photographe dastronomie de lannée

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Peut-être plus que tout autre type de photographie, la photographie astronomique est tout simplement incroyablement impressionnante - le degré de patience et de contrôle requis pour obtenir de bonnes photos du ciel nocturne, sans parler des étoiles et des planètes lointaines, est difficile à surestimer.

Cest lune des raisons pour lesquelles il existe chaque année des prix entièrement dédiés aux photographies dastronomie, et les lauréats actuels viennent dêtre dévoilés . Nous avons rassemblé certaines des meilleures images pour votre plaisir, mais vous pouvez également voir lexposition complète au National Maritime Museum .

Lanneau laiteux

Cette image a été lauréate de la catégorie Galaxies 2021. Il a fallu deux ans à Zhong Wu pour créer et montrer une mosaïque à 360 degrés avec des détails incroyables. Pas étonnant que les juges aient adoré.

Danse des aurores polaires

Gagnant de la catégorie Aurorae de 2021, cette photo montre la merveille des aurores polaires capturées lors de lapproche du détroit de Kara, en Russie.

Le photographe Dmitrii Rybalka a parlé de ce qui sest passé - "Je montais la garde la nuit en tant que troisième officier sur le pont du navire, quand jai remarqué dans le ciel une petite bande blanche sapprochant comme un serpent. Je savais déjà, ça y est, cest que jattendais. Jai pris mon appareil photo, je suis allé à laile du pont, jai pris ma position et jai commencé à attendre, comme un chasseur attendant sa proie. Quelques minutes plus tard, le ciel était plein de lumières vertes brillantes dansant dans lobscurité et brillant sur tout sur leur chemin. Javais senti que cétait ma mission de partager cette beauté avec le monde."

Le Soleil partageant sa couronne

Cette photo est lune des images finalistes de la catégorie " Notre soleil " des récompenses en 2021.

Cette photo incroyablement bien chronométrée montre non seulement une vue brillante dune éclipse solaire totale, mais si vous regardez attentivement, vous apercevrez également une comète en haut à droite du cadre.

La dame verte

Cette image époustouflante a tout pour plaire - des aurores boréales dansant dans le ciel, dans un sublime mélange de verts et de bleus, le tout suspendu au-dessus dun lac glacé et des soupçons dhabitation humaine sous la forme de cette petite ville illuminée. Cest un peu une merveille, vraiment.

Les nombreux jets et coquillages du Centaure A

Une image à couper le souffle de la variété infinie de lespace, avec ces jets proéminents au centre fournissant un point focal de science-fiction. Cela ressemble à quelque chose de Star Wars, non?

La lune et léclat

La lune plane de façon inquiétante derrière le fragment de Londres, tout sillumine parfaitement pour mettre en évidence la construction du bâtiment contrairement aux détails merveilleux capturés à la surface de la lune.

Islande

Bien intitulée, cette photo fait un travail incroyable en équilibrant la couleur profonde et pulpeuse de laurore dans le ciel avec le spectacle incroyable quelle projette dans les morceaux de glace incroyablement clairs sur le sol.

Ineffable

Cette photo vous emmène derrière le rideau, montrant un photographe solitaire prenant une photo dune éclipse et montrant à quel point il faut voyager loin pour trouver la meilleure lumière.

Taches solaires AR 2741 et AR 2740

La surface du soleil est un peu un mystère pour la plupart dentre nous, les profanes, mais tous savent que les taches solaires existent - voici une image impressionnante nen capturant que deux, ni lun ni lautre faisant allusion à lénorme énergie que leur apparition implique réellement.

Magie du désert

Une scène de désert magnifiquement éclairée par lassortiment de lumière et détoiles dans le ciel au-dessus, une constellation et une galaxie entières magnifiquement suspendues.

Danse sur le marais

Nous ne pensons pas souvent aux aurores boréales comme se produisant au-dessus des marécages, mais la voici néanmoins, et ce reflet placide est la clé du succès stellaire de cette photo.

Portail Galactique

Une fois de plus, ici, le contraste entre la terre et le ciel est la clé, avec les incroyables violets et roses de la nuit illuminant magnifiquement le cadre, vu de lintérieur dun groupe de rochers encadrant laction.

Peindre le ciel

Cette étonnante sélection de couleurs, illuminant le ciel dune manière que la plupart dentre nous ne vivront jamais pour voir en personne, constitue un tableau étonnant. Nous pensons que cette image porte parfaitement son nom.

Jupiter levant

Ce nest pas une mince affaire de capturer la surface dune planète comme Jupiter de cette manière, à une telle distance, mais cette image vous donne une bonne idée du chaos bouillonnant que serait réellement sa surface.

Moonshot

Ce superbe plan est un miracle du timing, avec une traînée de nuage passant devant la lune et provoquant cet effet dun autre monde - cest comme quelque chose qui sort dun film dhorreur giallo, et nous ladorons.

Noté

Cet incroyable timelapse sur certaines rizières est un beau rappel de la façon dont le temps qui passe est inévitable, et nous aimons particulièrement la façon dont lexposition concentre les lumières des habitations humaines au centre du cadre.

Voie lactée et météore à Porthgwarra

Le bateau dans limage est un point focal parfait, reliant les deux côtés presque symétriques de la composition et attirant le spectateur. Nous ne pouvons pas être les seuls à aimer faire un voyage, nest-ce pas ?

Trixy

La chienne du photographe Trixy est la vedette du spectacle ici, sa silhouette artistique devant une lune brillante et énorme, la distance focale la faisant sembler presque incroyablement grande. Cest une composition délicieuse et amusante.

Arbre solitaire sous une aurore scandinave

Limage époustouflante de Tom Archer dun arbre enneigé solitaire assis sous laurore scandinave a été choisie comme finaliste dans la catégorie Aurorae pour 2020 . Mais cest toujours un coup stupéfiant à notre avis et Mandy Bailey, secrétaire dastronomie de la Royal Astronomical Society est daccord :

"Cest lune de mes images préférées de la compétition de cette année. Cest paisible et serein mais aussi puissant."

Proéminences détachées

Une autre photo finaliste, cette fois du Young Competition , montre une photo incroyablement détaillée pour le soleil, prise avec un mélange de télescope et de filtres intelligents pour donner une vue incroyable avec un disque solaire et une proéminence.

Susan Derges, photographe dart, a commenté :

« Le soleil semble énorme et puissant, avec son bord arqué sur limage et le contenu tourbillonnant du disque solaire semble être en train de bouger. La combinaison des deux images dans Photoshop - disque solaire et proéminence - est bien exécutée et fonctionne efficacement, donc je ne suis pas surpris que le photographe soit satisfait du résultat. Cest une image magnifique."

Lune 3D

Limage étonnante de la lune de Roshaan Nadeem semble être une combinaison de photos dune lune gibbeuse croissante et dune pleine lune, avec des résultats merveilleux qui donnent à la lune un effet tridimensionnel.

Startrails à Désert du Namib

Cette photo de startrails a été prise dans le désert du Namib et choisie comme autre finaliste du Young Competition. Nous adorons les résultats des efforts de ce photographe avec le Canon EOS 6D . Des trucs impressionnants.

Croix du Sud sur Siding Spring

Si vous voulez vous sentir insignifiant, jetez un œil à cette photo de GuangHao Yu qui montre une vue apparemment impossible du nombre inadmissible détoiles dans le ciel au-dessus de nous.

La Voie Lactée tombe du ciel

Le cadrage parfait de cette photo donne limpression que la Voie Lactée émane dentre ces montagnes.

Nous aimons aussi la vue dégagée sur la surface de leau qui reflète lenvironnement et détourne le regard des étoiles au-dessus.

Enfer cosmique

Le gagnant de la catégorie Étoiles et nébuleuses a été attribué à cette image de Peter Ward montrant les merveilles de lespace dans lenfer cosmique déchaîné.

Melanie Vandenbrouck, conservatrice de lart (après 1800) aux Royal Museums Greenwich a commenté :

"La création, les éléments, le feu, le soufre et lémerveillement. Cette image étonnante évoque ces images qui représentent également les premiers instants de lUnivers, avant la formation des étoiles. Cest un rappel émouvant que lorsque nous regardons le ciel nocturne, nous avons tendance à faites-le avec des préoccupations terrestres dans nos esprits, que ce soit inconsciemment ou consciemment, comme on le voit ici. La tragédie des feux de brousse de 2019 en Australie a secoué les gens du monde entier ; à lère du changement climatique, cette image extraordinairement belle nous exhorte à ne pas laisser lavenir de nos enfants monter en flammes."

Les faibles environs de la nébuleuse de lHélix

Cette image a apparemment pris plus de 50 heures à Josep Drudis pour la capturer. Il montre la nébuleuse Helix, lune des nébuleuses planétaires brillantes les plus proches de la Terre. Il sagit dun endroit de lespace où lon pense quune étoile a perdu ses couches externes au cours de son évolution.

Bondir

Cette photo de Christopher Small a été choisie comme finaliste dans la catégorie Skyscapes et semble montrer lunivers se précipiter avec la merveille de lexpansion continue qui se produit autour de nous alors que nous restons immobiles.

Des questions

La photo de Paul Wilson nous fait non seulement admirer la beauté de lespace, mais nous a également fait sourire car elle jette de manière appropriée un point dinterrogation dans le ciel où nous nous demanderions ce quil y a là-bas.

Parc national de Karijini

Une autre vue saisissante de la Voie Lactée apparaissant à nouveau pour montrer la merveille de lespace émergeant des eaux de notre propre monde.

Stefan Liebermann a pris cette image pour la catégorie Skyscapes alors quil était au parc national de Karijini et les résultats sont incroyables.

Éruption

Essayez de ne pas trop vous laisser distraire par léruption de lave qui jaillit du paysage pendant que vous respirez cette vue du ciel nocturne. Quel cliché impressionnant !

Portail Galactique

Cette vue imprenable semble montrer une vue brillante de la nuit étoilée depuis lintérieur dune grotte. Une brume étrange et magnifique plane sur la surface de leau, ajoutant à la majesté globale de la photo.

Traceurs de vapeur Azure

Ne vous inquiétez pas, ce nest pas une invasion extraterrestre ou une sorte de méduse spatiale massive, cest plutôt une photo dun événement créé par lhomme grâce à la NASA.

Ces remorques à vapeur ont été créées par lexpérience AZURE où des fusées ont tiré des gaz inoffensifs dans la haute atmosphère de notre planète afin dobserver la dispersion par le bas. Cette expérience a été conçue pour aider "... à accroître la compréhension de lhumanité sur la façon dont le vent solaire transfère de lénergie à la Terre et alimente les aurores".

Pluie détoiles

Cette photo de Yulia Zhulikova semble pouvoir fonctionner aussi bien sur Instagram que dans un concours de photographie. Une dame seule brandit un parapluie sous une pluie détoiles au bord de leau.

Autoportrait sous la Voie Lactée

Un homme marchant sur leau, une vue superbement cadrée du ciel étoilé et un reflet impressionnant aussi. Que pourrais-tu vouloir de plus?

Région du cratère Tycho avec des couleurs

Le gagnant de la catégorie Our Moon des prix 2020 montre une vue vive et colorée de la lune. Les couleurs mettant en valeur les différents minéraux et matériaux qui composent la surface.

Emily Drabek-Maunder, astrophysicienne, astronome et communicatrice scientifique à lObservatoire royal de Greenwich a commenté :

"Cette image vibrante fait ressortir les couleurs pâles à la surface de la Lune. Non seulement cette composition est visuellement frappante, mais elle met en évidence les différents matériaux dont la Lune est composée, le tout depuis la sécurité de la Terre."

Une fois dans une lune bleue

Rob Mogford a utilisé son talent pour montrer ce que vous pouvez faire avec un bon télescope et des compétences en photographie élégantes.

Une vue brillante de notre lune qui la fait ressembler à un marbre bleu suspendu dans la noirceur de lespace.

Ultra-violet

Une vue insolite de Notre Soleil , avec un thème paisible et ultraviolet.

Cette image a été très appréciée dans sa catégorie et a amené László Francsics, Insight Investment Astronomy Photographer of the Year 2019 Global Winner à commenter :

"La symétrie de cette image est fascinante et la palette de couleurs ultraviolettes inhabituelle mais passionnante lui ajoute une touche unique. Cest un bel exemple montrant que la surface extraordinairement calme du soleil, qui pourrait être une scène monotone, peut également être capturée de manière artistique et pour un niveau exceptionnel."

Maison sous Rainbow Aurora

Vous aimez lidée dune retraite rurale avec des vues époustouflantes ? Alors cette photo est faite pour vous.

Wang Zheng a réussi à capturer cette incroyable photo dune aurore colorée et a été sélectionné comme finaliste dans cette catégorie des prix du photographe dastronomie de lannée 2020.

Lumières Hamnøy

Une vue à couper le souffle qui donne envie de déménager dans un endroit beaucoup plus froid. Cette image a été finaliste dans la catégorie Aurorae 2020 des prix et il est facile de comprendre pourquoi.