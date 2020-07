Découvrez ces superbes photos du prix du photographe astronomique de lannée 2020

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Peut-être plus que tout autre type de photographie, la photographie astrologique est tout simplement incroyablement impressionnante - le degré de patience et de contrôle requis pour obtenir de bonnes photos du ciel nocturne, sans parler des étoiles et des planètes éloignées, est difficile à exagérer.

Cest lune des raisons pour lesquelles il existe des prix entièrement consacrés aux photographies dastronomie chaque année, et la liste des finalistes vient dêtre publiée pour le plus grand gong dans ce domaine - le photographe Insight Investment Astronomy de lannée 2020.

La Dame verte

Cette image époustouflante a tout pour plaire - des aurores boréales dansant dans le ciel, dans un sublime mélange de verts et de bleus, le tout suspendu au-dessus dun lac glacé et les allusions dhabitation humaine sous la forme de cette petite ville illuminée. Cest un peu une merveille, vraiment.

Les nombreux jets et coquilles du Centaurus A

Une image à couper le souffle de la variété infinie de lespace, avec ces jets proéminents au centre fournissant un point focal de science-fiction. Cela ressemble à quelque chose de Star Wars, non?

La lune et léclat

La lune plane de façon inquiétante derrière le Shard de Londres, le tout parfaitement éclairé pour mettre en évidence la consturction du bâtiment en contraste avec le détail merveilleux capturé à la surface de la lune.

Islande

Bien titrée, cette photo fait un travail incroyable déquilibrer la couleur profonde et pulpeuse de laurore dans le ciel avec le spectacle incroyable quelle projette dans les morceaux de glace incroyablement clairs sur le sol.

Ineffable

Cette photo vous emmène derrière le rideau, montrant un photographe seul prenant une photo dune éclipse et montrant à quel point il faut voyager à distance pour trouver la meilleure lumière.

Taches solaires AR 2741 et AR 2740

La surface du soleil est un peu un mystère pour la plupart dentre nous, les profanes, mais nous savons tous que les taches solaires existent - voici une image impressionnante capturant seulement deux dentre elles, sans faire allusion à lénorme énergie que leur apparence implique réellement.

Magie du désert

Une scène desesrt magnifiquement éclairée par le smorgasbord de lumière et détoiles dans le ciel au-dessus, une constellation entière et une galaxie magnifiquement suspendues.

Danse sur le marais

Nous ne pensons pas souvent que les aurores boréales se produisent au-dessus des marécages, mais ici, cest quand même, et ce reflet placide est la clé du succès stellaire de cette photo.

Portail galactique

Encore une fois, le contraste entre la terre et le ciel est la clé, avec les étonnants violets et roses de la nuit éclairant magnifiquement le cadre, vu de lintérieur dun groupe de roches encadrant laction.

Peindre le ciel

Cette étonnante sélection de couleurs, éclairant le ciel dune manière que la plupart dentre nous ne vivront jamais pour voir en personne, en fait un tableau incroyable. Nous pensons que cette image porte parfaitement son nom.

Jupiter se lève

Ce nest pas une mince affaire de capturer la surface dune planète comme Jupiter de cette manière, à une telle distance, mais cette image vous donne une bonne idée du chaos agité que serait sa surface.

Moonshot

Ce superbe cliché est un miracle de timing, avec un nuage de nuages passant devant la lune et provoquant cet effet dun autre monde - cest comme quelque chose dun film dhorreur giallo, et nous ladorons.

Noté

Ce timelapse étonnant au-dessus de certaines rizières est un beau rappel de la façon dont le temps passe est inévitable, et nous aimons particulièrement la façon dont lexposition concentre les lumières des habitations humaines au centre du cadre.

Voie lactée et météore à Porthgwarra

Le bateau dans limage est un point focal parfait, reliant les deux côtés presque symétriques de la composition et attirant le spectateur. Nous ne pouvons pas être les seuls à aimer faire un voyage, non?

Trixy

Le chien du photographe Trixy est la star du spectacle ici, habilement silhouetté devant une lune brillante et énorme, la distance focale la faisant paraître presque incroyablement grande. Cest une composition délicieuse et amusante.

Écrit par Max Freeman-Mills. Édité par Dan Grabham.