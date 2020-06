Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Les fabricants dappareils photo traditionnels tournent pour devenir le roi dun secteur du marché en expansion: les caméras de vlog. Là où YouTube est roi, de plus en plus de fabricants recherchent de meilleures façons de se capturer eux-mêmes et leur environnement de meilleure qualité.

Nous sélectionnons trois des meilleures options sur le marché - le Panasonic Lumix G100 , le Sony Vlog Camera ZV-1 et le Canon Powershot G7 X III - pour vous aider à décider lequel est le plus judicieux dacheter et pourquoi.

Panasonic Lumix G100: 115,6 x 82,5 x 54,2 mm; 412g (avec objectif 12-42 mm)

Caméra Sony Vlog ZV-1: 105,5 x 60 x 43,5 mm; 294g

Canon PowerShot G7 X M3: 105,5 x 60,9 x 41,4 mm; 304g

Petit est parfois le plus puissant. Bien que ces trois caméras soient petites, cest le Sony qui se sentira probablement le plus léger et le plus portable. Il ny en a pas énormément.

Panasonic Lumix G100 Capteur: Micro quatre tiers 20MP Objectif: monture dobjectif interchangeable Objectif en kit 12-32 mm (équivalent 24-64 mm)

Sony Vlog Camera ZV-1 Capteur: CMOS Exmor RS 20 pouces 1,0 pouce Objectif: 24-70 mm f / 1,8-2,8 équivalent

Canon PowerShot G7 X M3 Capteur: CMOS empilé de 20,1 mégapixels de 1,0 pouce Objectif: 24-100 mm f / 1,8-2,8 équivalent



Cependant, il y a une grande raison à la différence de taille: la taille du capteur et la distance focale de chaque objectif.

Les modèles Sony et Canon ont des objectifs à zoom fixe, tandis que le G100 de Panasonic est un appareil photo système avec des objectifs Micro Four Thirds interchangeables - ce qui le rend potentiellement beaucoup plus polyvalent (et un peu plus grand et plus lourd en comparaison).

Ces trois caméras abritent des capteurs plus grands quun compact dentrée de gamme, ce qui augure bien pour la qualité. Sony et Canon utilisent tous deux des capteurs CMOS empilés de 1 pouce. Le Panasonic possède le capteur à plus grande échelle, ce qui devrait signifier un plus grand potentiel en ce qui concerne le flou darrière-plan et la qualité globale.

Le kit Panasonic G100 est livré avec un zoom crêpe 12-32 mm - qui délivre un zoom équivalent 24-64 mm. Cest la même chose sur le grand angle que le 24-70 mm du Sony ZV-1 et le 24-100 mm du Canon G7 X III. Notez que le Canon peut effectuer le zoom le plus éloigné, cest-à-dire rapprocher les sujets de plus près dans le cadre.

Panasonic Lumix G100: OZO Audio de Nokia (suivi / positionnement audio), entrée micro 3,5 mm, sortie micro HDMI

Caméra Sony Vlog ZV-1: entrée micro 3,5 mm, sortie micro HDMI, pare-brise deadcat inclus

Canon PowerShot G7 X M3: entrée micro 3,5 mm, sortie micro HDMI

Une grande raison dacheter une caméra dédiée pour la vidéo est pour ses capacités audio. Ces trois caméras offrent une entrée microphone de 3,5 mm, vous pouvez donc connecter un microphone accessoire à votre guise - quil sagisse dun microphone directionnel, dun microphone monté sans fil ou de tout autre nombre de possibilités.

Cependant, vous ne voudrez pas nécessairement toujours utiliser un microphone. Cest ici que Sony arrive en tête en incluant ce quon appelle un deadcat dans la boîte - un couvercle de microphone moelleux qui se trouve en haut et empêche le bruit du vent de créer ces sons `` déchirants .

Le plus avancé du lot, cependant, est le Lumix G100 de Panasonic. Pour la première fois dans un appareil photo, cela inclut OZO Audio de Nokia, qui utilise les trois microphones intégrés pour enregistrer dans un format directionnel - vous pouvez définir si vous souhaitez que larrière, devant ou le sujet suivi soit isolé du son. Cest le vrai grand gagnant: la mise au point automatique du système comprend la détection de visage qui peut être synchronisée audio, de sorte que lorsque le sujet se déplace dans le cadre, la technologie OZO utilisera la bonne proportion de microphones pour canaliser cette isolation audio. Très intelligent.

Panasonic Lumix G100: LCD à écran tactile à angle variable de 3 pouces 1 840 000 points; EVF intégré de 3 680 000 points

Appareil photo Sony Vlog ZV-1: écran tactile ACL tactile de 3 pouces à 921 000 pixels; pas dEVF

Canon PowerShot G7 X M3: LCD à écran tactile inclinable vertical de 3 pouces 1 040 000 points; pas dEVF

Les caméras traditionnelles ne sont pas idéales pour le vlog en raison de leurs écrans fixes. Cependant, ces trois appareils photo offrent des écrans LCD montés qui peuvent être repositionnés: le Canon bascule vers lavant verticalement; les Sony et Panasonic sont montés sur le côté et offrent donc un potentiel de position encore plus polyvalent.

En termes de résolution décran, le Panasonic est de loin le plus résolu - bien que dans des conditions de pleine concurrence, nous doutions que vous remarquiez une énorme différence à cet égard, et en fait, plus de points à lécran sont juste plus une décharge de batterie.

Des trois caméras, seul le Panasonic possède un viseur électronique intégré (EVF). Cest plus pour prendre des images fixes ou se protéger du soleil pour mieux juger de lexposition et de la composition - il en va certainement de même pour ses cas dutilisation.

Tous les modèles: jusquà 4K à 30 ips Panasonic: jusquà 9 minutes 59 secondes Sony: jusquà 5 minutes pour éviter la surchauffe Canon: jusquà 9 minutes 59 secondes

Panasonic Lumix G100: 1080p à 60fps (29m 59s maximum)

Caméra Sony Vlog ZV-1: 1080p à 120fps (29m 59s maximum)

Canon PowerShot G7 X M3: 1080p à 120fps (29m 59s maximum)

Étant des cibles de vlog, les trois caméras offrent une résolution 4K à 30 images par seconde maximum (et avec 100 Mbps dans tous les cas, garantissant quil y a suffisamment de données pour une qualité optimale). Cependant, le Sony ne peut enregistrer que la moitié du temps par rapport aux deux autres pour éviter la surchauffe - et même alors, Canon et Panasonic atteignent un maximum de 10 minutes à cette résolution.

Si vous recherchez un enregistrement Full HD pour augmenter votre temps denregistrement, économiser de la bande passante, de lespace de stockage et des pressions de traitement dédition, les trois caméras peuvent également répondre à cela.

Le ralenti est mieux géré par le Sony, avec Full HD à 240fps / 480fps / 960fps disponible. Le Canon offre un ralenti de 120 ips. La fiche technique du Panasonic indique que la sortie du capteur 120fps est également possible - mais que la capture dans lappareil photo est de 60fps.

Panasonic Lumix G100: stabilisation hybride 5 axes (4 axes pour la vidéo 4K)

Caméra Sony Vlog ZV-1: Steadyshot pour la stabilisation hybride Movie

Canon PowerShot G7 X M3: IS dynamique avancé à 5 axes et niveau automatique

La stabilisation est importante en ce qui concerne la vidéo. Bien que vous souhaitiez peut-être acheter un cardan portable pour une stabilisation supplémentaire pour ces résultats vidéo ultra-fluides.

Les trois caméras offrent des systèmes de stabilisation hybrides - cest-à-dire que le décalage optique de lobjectif fonctionne en tandem avec la stabilisation électronique (en utilisant une partie du capteur comme tampon pour contrer le mouvement). Nous navons pas testé ces trois côte à côte, nous ne pouvons donc pas dire lequel est le meilleur du groupe.

La grande question: laquelle choisir? Eh bien, si le prix entre en jeu, le Sony est le plus cher du lot. Cela pourrait être un peu surprenant lorsque le Panasonic propose un système disolation audio plus avancé, une taille de capteur plus grande et des objectifs interchangeables.

Si la taille est votre plus grande préoccupation, le Sony est le plus léger du lot, ce qui aide en termes de portabilité. Il a également le plus de muscle en ce qui concerne les options de ralenti - bien que sa capture 4K soit plus limitée dans le temps que les deux autres.

La décision, comme on dit, est la vôtre.