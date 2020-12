Des paysages incroyables: de superbes photographies dAnsel Adams dans toute leur splendeur

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Allez dans de nombreux parcs nationaux aux États-Unis, des réserves naturelles époustouflantes où la faune est laissée à elle-même et où des paysages époustouflants se trouvent à presque tous les coins et recoins, et vous serez susceptible de trouver des choses similaires.

Il y a des lodges en bois à lancienne, des terrains de camping et des sentiers à suivre, et, souvent, quils soient affichés sur des babillards électroniques par des sentiers, encadrés dans les salles à manger du lodge ou sur des cartes postales dans la boutique du centre daccueil, vous verrez probablement des photos de Ansel Adams. Le photographe légendaire sest rendu dans de nombreux parcs, prenant des photographies réputées pour leur ampleur et leur beauté.

Les Archives nationales des États-Unis abritent nombre de ses photographies, provenant de divers parcs nationaux, et nous avons rassemblé ici quelques points forts étonnants pour votre plus grand plaisir.

montagnes brumeuses

Cette photo montre comment Adams avait un véritable œil sur le ciel, capable de voir les nuages se former et couler et de les capturer au bon moment. Cette paire de montagnes a un nuage qui les traverse qui semble tout droit sorti du Seigneur des Anneaux.

Rflchissant

Cette photo dAcoma Pueblo, au Nouveau-Mexique, rayonne presque de la chaleur, le blanchiment blanc des bâtiments bas reflétant léblouissement du soleil. Cette piscine deau calme au premier plan crée un miroir pour le monde qui montre à nouveau le bâtiment à la légère, et nous aimons la palette de lumière de la photo dans son ensemble.

Vue carte postale

Cela ressemble à une image fixe dun film danimation ou dune peinture, tant le cadrage est parfait et les profils des montagnes exposés sont si variés, tandis que la silhouette de cet arbre unique en bas apporte une touche charmante, et le nuage au milieu est juste comment vous en imaginez un dans votre tête.

Valle de la Mort

Le parc national de la Vallée de la mort est lun de ces endroits qui est clairement nommé pour dissuader les gens de visiter, mais nous le faisons néanmoins, et ses climats apparemment arides cachent en fait une beauté folle. Nous ne savons pas quels sont les éléments de lumière floue au bas de cette photo, mais ils confèrent à la photo une sensation éthérée et magique.

Srnit

Il ny a rien de tel quun lac placide pour faire une photo apaisante, et cette photographie en est un bel exemple. Vous pouvez presque entendre le silence naturel qui entoure Adams pendant quil prend cette photo, avec les nombreuses collines et montagnes qui descendent toutes vers le même lac.

Une chelle mobile

Ce portrait du barrage donne une bonne idée de son immense (et reste) - se tenir au-dessus de celui-ci peut être une expérience induisant le vertige même à lépoque moderne, donc cela a dû être encore plus percutant dans les années 40 lorsque cela une photo a été prise.

Le ciel est la limite

Encore une fois, Adams montre son talent unique en faisant du ciel la véritable star du spectacle - la variation illimitée de la couverture nuageuse, leur couleur et leur profondeur en font un tableau incroyable. Bien sûr, cela ne fait pas de mal davoir une montagne incroyable en dessous de tout.

Fermer

Adams était peut-être souvent préoccupé par la grande fin de léchelle, mais il avait clairement le sens du détail, et vous pouvez voir pourquoi cette tache de lichen a pris son fantaisie, sétalant sur une paroi rocheuse pure. Sa texture est tout aussi convaincante et unique que les nuages photographiés ailleurs.

Aller lglise

Sous un autre angle, cette structure à Acoma Pueblo donne à la colonie un aspect plus impressionnant et structuré, avec cette église à larrière gauche du cadre qui semble réellement grandiose, avec ses deux tours, même en dépit dun manque dornementation.

Se pencher

Ici encore, Adams montre son œil en utilisant la ligne électrique au premier plan pour ramener votre regard sur le barrage, puis au-delà, sur les montagnes et les collines à lhorizon, chacune plus pâle que la précédente alors que vous vous dirigez au loin. .

Extrieur rugueux

Sous un autre angle, cependant, vous pouvez voir la délabrement frappant en arrière-plan, le mortier tombant pour montrer des briques en ruine en dessous. Cest un rappel de la façon dont les structures occidentales nont pas nécessairement été construites pour durer jusquau milieu du 20e siècle.

Grand est le mot

Si vous parlez de profondeur, cependant, les couches et les couches de parois rocheuses et de falaises de cette photo sont à couper le souffle. Il vient du parc national du Grand Canyon, une zone dont les gens ne réalisent peut-être pas quelle couvre beaucoup plus que le Grand Canyon lui-même, permettant des vues incroyables comme celle-ci.

Les lments

Ici, nous obtenons une superbe image en trois parties à la verticale, avec le lac au premier plan sélevant jusquà une montagne soudaine et stérile, qui à son tour pointe vers le ciel, invitant le spectateur de cette façon. Vous pouvez dire que le soleil est à nouveau en train de regarder la scène, tant la lumière est belle.

Un nouveau paysage

Pendant ce temps, des lignes électriques sétalaient sur les paysages quil aurait photographiés, comme tant de randonneurs le savent aujourdhui. Pourtant, cette photographie montre quavec son expertise et ses compétences en caméra, il pouvait parfaitement exposer une photo pour faire des lignes électriques une partie égale et intéressante de la composition.

La perfection

Avez-vous déjà vu une feuille plus parfaite que celle-ci? Cest une autre belle vitrine de la patience et de lœil dAdams, trouvant une feuille immaculée à photographier parmi la multitude doptions que toute forêt ou sous-bois offre.

Merde, cest gros

Plus tard dans sa carrière, en 1941, Adams a pris une série de photos du barrage de Boulder, également connu sous le nom de barrage Hoover, une énorme structure sur le fleuve Colorado, et nous pensons quils rendent une visualisation intéressante de la façon dont Adams applique lœil dun photographe de paysage à une énorme construction artificielle comme celle-ci.

Une belle fougre

Un autre exemple de manuel dune plante ressemblant à ce que vous imaginez dans votre tête, cette fougère à cinq pointes est magnifiquement exposée, avec un peu plus de lumière quAdams parfois utilisé, pour créer une image éblouissante.

Marque dpose

Cette image est le manuel Adams, son exposition sombre et maussade créant un tableau époustouflant et le rocher en bandes de ce canyon de lArizona éclairé à des degrés divers par le soleil furtivement à travers les nuages. Cest une superbe pièce qui est là-haut avec ses images les plus célèbres en termes de qualité.

La brlure

Les incendies de forêt peuvent être terrifiants, mais ils font également partie intégrante de la régénération (dans une certaine mesure). Ce sont les conséquences dun tel incendie dans le parc national des Glaciers, dans le Montana, et tourné en orientation portrait, Adams lui donne une énorme impression déchelle. Essayez simplement de compter le nombre darbres brûlés dans ce plan.

Les Tetons et la rivire Snake

Prise en 1942, cette photo dAnsel Adams montre la beauté du parc national de Grand Teton dans le Wyoming. Une photographie saisissante de la nature à son meilleur et une image paisible dun monde loin des ravages de chemin qui se produisaient ailleurs au cours de cette décennie.

Puissance

Adams était peut-être associé au paysage et à la photographie naturelle, mais il vivait une époque de changement technologique rapide et de propagation des processus industriels, et cette photo dune unité dalimentation au barrage Hoover montre quil na pas simplement ignoré cela - cest un treillis séduisant de fils et de bobines.

Entre de lglise

Un autre cliché dAnsel Adams de 1942, cette fois pris au Nouveau-Mexique. Ici, la vision est celle dune entrée déglise au site historique national de Taos Pueblo.

Une image simple et pourtant superbement cadrée

Écrit par Max Freeman-Mills. Édité par Adrian Willings.