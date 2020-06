Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Les archives nationales américaines sont un véritable trésor dimagerie étonnante dautrefois, un énorme ensemble de documents qui témoigne de la façon dont les choses étaient, dans tous les horizons.

Ses images du Far West sont parmi ses plus percutantes, montrant comment la nation moderne est née, et bouleversant et validant nos notions préconçues de ce à quoi ressemblait la vie à la frontière et dans les villes.

Nous parcourons sa liste de photographies depuis des semaines, rassemblant certains des clichés les plus intéressants et les plus saisissants, comme ceux ci-dessous.

Rien de tel que de partir pique-niquer à lombre dun cactus franchement énorme - le genre de cactus dont vous vous souvenez de Looney Tunes. Ces invités de la garnison de Fort Thomas en Arizona ont lair de passer une bonne journée, malgré les fusils partout.

Ce nest peut-être pas facile à comprendre au début, mais ces hommes sont en fait réunis pour loccasion solennelle dune partie de poker - on dirait quils ont beaucoup de travail à faire, mais il ny a jamais vraiment de mauvais moment pour sasseoir pour quelques mains, non?

Cest une autre image où il nest peut-être pas immédiatement évident de savoir ce qui se passe réellement - cest une récréation, encore une fois, bien quavec un côté de pratique habile, car ces hommes travaillent sur une pratique cible avec leurs armes à feu.

Cette photo montre que faire circuler de leau dans une nouvelle ville nétait pas chose simple (pas que nous supposions que ce le serait). Le château deau en cours de construction ici en Oklahoma serait un élément clé de linfrastructure initiale de la région.

Il est étonnant pour nous que cette photographie ait été prise la même année que la dernière, 1893 - elle montre à quel point certains territoires pourraient être basés sur limmigration et la croissance. Ce marché animé du coton est loin des badlands quil occupait autrefois.

Bien sûr, ces villes ne sortent pas de nulle part - elles devaient être construites, et avant lépoque des outils industriels et de lautomatisation, cela signifiait un travail acharné et un énorme seau dhuile de coude.

Cette photographie présente une autre facette de lOuest américain - la vie de famille, dans une maison qui est clairement construite récemment, et pour être juste est agréable et trapu, donnant beaucoup despace. La photo est un peu sous-exposée, donnant à un côté de la maison un aspect sombre menaçant, ce qui, selon nous, augmente limpact de limage.

Un élément clé de la croissance de ces villes est, bien sûr, larrivée des affaires et du commerce, et au début, de nombreuses entreprises devaient répondre à de multiples besoins divers. Si vous aviez un approvisionnement en bois, par exemple, vous pourriez créer un magasin vendant des meubles et des cercueils, comme ce magasin la fait.

Là où les gens sinstallent, la nourriture suit et les gens seront presque toujours intéressés à dépenser leur revenu disponible pour une nourriture quils nont pas à préparer eux-mêmes. Il pourrait être un peu fort dappeler cela un restaurant, mais la cuisine anglaise ressemble certainement à un des premiers.

Vous ne pouviez pas nécessairement compter sur une vaste liste davocats parmi lesquels choisir si vous vouliez un travail juridique à lépoque, mais vous espérez pouvoir trouver de laide auprès de JW Craig et dautres qui ont réglé les différends fonciers en particulier.

Une autre image délicieuse dun endroit qui a dû être chéri par beaucoup, le salon Bijou ressemblerait en effet à un bijou si vous aviez particulièrement soif de boire - même si nous sommes amusés de voir à quel point il est minuscule étant donné le nombre de personnes qui se tiennent à lextérieur il!

Un autre grand cliché de groupe, cest un rappel que grandir dans lOuest signifiait toujours aller à lécole, sauf si vous étiez vraiment rural - ce cliché dune classe pleine denfants est un grand qui fait écho aux photos de classe similaires encore prises partout dans le monde aujourdhui.

Il sagit dun bâtiment aussi luxueux que nous lavons vu dans les archives de cette période, photographiées vers 1897 ou 1898, et il nest pas surprenant dapprendre que cest la maison dune ancienne université, qui voudrait loger ses étudiants dans quelque chose un peu plus sophistiqué.

Cette image montre un autre type détablissement denseignement - lécole du dimanche dune église locale dans lOklahoma, ce qui explique pourquoi tout le monde est habillé de façon si élégante. Cest un groupe diversifié qui montre le genre de communautés qui naîtraient et se centreraient sur la foi.

La foi ne pouvait pas repousser tous les vices, cependant, et le jeu était une arrivée précoce aux États-Unis, devenant également un aliment de base pour les films sur lOccident. Cette table joue à Faro, qui nest plus aussi populaire, mais qui reste caractéristique de la sensation dun salon.

Comment est-ce pour un endroit imposant? Nous ne pouvons pas nous empêcher de penser que la construction dune structure aussi énorme, si près de locéan, pose problème, mais elle na pas à moitié lair pittoresque. Cela a été pris près de San Francisco en 1902, et nous aimons vraiment le choix davoir la sortie en famille au premier plan pour donner une idée de léchelle.

Cette vache semble assez habituée à devoir faire le tour des jeunes sur son dos, mais cela ne la rend pas moins impressionnante. Ils ont lair davoir une baleine dun temps, et cest une belle image dun moment heureux.

Cette église est un excellent rappel que tous les bâtiments à cette époque nétaient pas quelque chose que vous pourriez appeler impressionnant - il a certainement un caractère, mais il a aussi lair plus quun peu rustique. La chaleur torride de la journée du Nouveau-Mexique est également presque palpable.

Dans de nombreuses petites villes à travers le pays, cest à quoi ressemblait une grande rue pendant très longtemps - quelques magasins avec vérandas, beaucoup sans, et un énorme lettrage sur des panneaux pour vous indiquer où aller pour récupérer vos fournitures.

Nous avons vu de nombreuses images de salons dans cette collection, et notre image finale en est une autre, présentant le Shamrock Saloon, qui semble également se présenter comme un restaurant si vous vous sentez courageux. Cest juste dommage pour le propriétaire que son visage soit masqué par limage!