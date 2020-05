Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Rien de tel quune publicité pour un faux produit technologique en noir et blanc pour vous faire réaliser à quel point nous avons progressé en tant que société technologique. Quil sagisse dengins bizarres pour passer des appels téléphoniques ou de produits déclairage qui semblent à peine sûrs, il est juste de dire que nous avons tous beaucoup plus accès à une technologie fiable maintenant.

Pourtant, il y a beaucoup de plaisir et dintérêt à étudier des images de lancienne technologie et à nous rappeler comment les choses étaient. Cest là que le flux Instagram de Concept Talk entre en jeu - il est plein de photos incroyables dautrefois. Nous lavons parcouru pour trouver des photos incroyables pour votre plaisir de navigation.

Les voitures reflètent notre époque plus que nous ne le pensons parfois - leurs conceptions et leur apparence sont généralement liées au type de technologie que nous, en tant que société, achetons et recherchons. Pas étonnant, alors, que ce modèle Ford ait lair si génial - il date des années 70 et nous ne pouvons tout simplement pas en avoir assez de cette bande colorée.

Les vélos, au moins par rapport aux voitures, nont pas tellement changé - après tout, la technologie de base ne peut fonctionner que jusquà présent. Cela dit, cela fait un moment que nous navons pas vu une option déclairage pour un vélo comme celui-ci, qui attache un nombre franchement étonnant dampoules à votre vélo. Si les gens craignaient dêtre vus quand il faisait noir, cela aurait certainement résolu le problème.

Les versions imaginées de lavenir par les gens font toujours des comparaisons fascinantes après coup, et cette peinture dItalie en est un parfait exemple. Sa vision dindividus isolés se déplaçant dans des véhicules personnels qui les isolent du reste de la société est, dune part, farfelue, mais présente également au moins une ressemblance passagère avec certains aspects de notre mode de vie actuel.

Les gens ont également aimé imaginer à quoi ressembleraient nos villes dans des décennies, et ces prévisions semblent, pour une raison ou une autre, souvent biaiser vers loptimisme. Par conséquent, vous avez des idées comme celle-ci, qui supposait que les gratte-ciel qui tiraient dans les villes du monde entier seraient tous surmontés de jardins pour réduire leur impact environnemental et visuel. Malheureusement, cela ne sest pas vraiment avéré.

Remontant à 1930, le boîtier de ce vendeur de néon est un excellent exemple de la façon dont une véritable technologie rétro peut être futuriste - la façon dont ces tubes sont alimentés est si faible que la plupart dentre nous auraient du mal à la comprendre. Ce qui est évident, cependant, cest quil a un look et une sensation magnifiques, sûr dêtre un objet de collection de nos jours.

Avançant rapidement dans ce siècle, nous aimons cette image, car nous savons à quel point elle était, à son époque, le summum de la sophistication. Cest la plate-forme incroyable de quelquun pour jouer aux simulateurs de vol, même si un joueur PC moderne reniflerait à lidée. Comparez ces moniteurs volumineux aux options ultra-larges modernes et vous verrez la définition de la progression.

Cest une photo si farfelue quelle a lair amusante, mais cette idée de lapparence des gens si la mode changeait radicalement, alors que la technologie des télécommunications restait incroyablement statique, permet un collage amusant de concepts.

De même, ce nest pas une conception ou un prototype réel dune combinaison spatiale, comme nous lespérons, ce serait évident, mais même si une exploration de ce à quoi pourrait ressembler un jour, cest amusant à quel point il est hors de la base.

Pendant ce temps, ce concept de pod de sieste semble désormais très prémonitoire. Cela pourrait ne pas être juste en termes de conception, avec les bulbes qui ne sont plus du tout à la mode, mais depuis que Google a ajouté des stations de sieste à son immense campus de la Silicon Valley, les pods de sieste sont devenus, sinon populaires, du moins acceptés.

Mis à part la folie dElon Musk sous la forme du Cybertruck, nous pensons quil est juste de dire que la conception des voitures est devenue beaucoup moins intéressante au cours des dernières décennies, comme le montre ce magnifique modèle. Bien quil nait peut-être pas été un best-seller, nous ne pouvons pas voir un design aussi radical se faire maintenant.

Lidée de cet artiste de ce à quoi ressemblerait un repaire idéal nous fait baver denvie. Si vous améliorez mentalement son flipper en console de jeux, ce nest vraiment pas si loin de ce à quoi les gens aspirent de nos jours, dautant que son esthétique est sauvage. Qui ne voudrait pas dune salle de billard?!

En revanche, cette simple image dun téléphone des années 70 est un rappel utile que la technologie physique réelle des décennies passées peut souvent être décevante ou même ouvertement un peu laide. Nous ne disons pas que les imprimés et les motifs floraux sont toujours sombres, mais nous ne sommes pas sûrs non plus de vouloir ce téléphone dans notre maison.

Nous aimons cette image pour la date à laquelle ses différents éléments sont datés - en particulier, le contraste entre le téléviseur futuriste (pour lépoque) et les poupées assis sur les étagères à sa droite - montrant la rapidité avec laquelle la technologie a marché au 20e siècle.

Nous aimerions dire que le partage facile des écouteurs est devenu beaucoup plus facile depuis cette image, mais ce nest pas vraiment le cas, du moins si vous voulez que huit enfants écoutent la même source audio. Quoi quil en soit, quelle que soit la solution, elle est probablement un peu plus petite au moins.

En parlant de tourne-disques, cest peut-être le plus ostentatoire que nous ayons jamais vu - un ensemble de platines intégrées dans ce qui ne peut être décrit que comme un œuf de marbre géant, cest à peu près lun des éléments les plus laids du décor intérieur jamais enregistré, nous pense.

Ce téléphone est un bon contraste avec loption dimpression florale que nous avons présentée plus tôt - il pourrait utiliser des marguerites pour se faire connaître, mais la conception réelle du téléphone est, osons-le le dire, vraiment sympa. Il est élégant et intemporel, et nous lutiliserions avec plaisir maintenant.

La couverture de ce livre est un excellent rappel de la façon dont les micro-ondes ont changé le jeu lorsquelles sont devenues largement disponibles et abordables - accélérant certains types de préparation des aliments au point où les jeunes pourraient vraiment avoir besoin de rappels que la technologie nest pas seulement magique.

Les téléviseurs sphériques sont une loi en soi. Nous savons quils nont pas de sens sur le plan ergonomique ou pour les angles de vision, mais nous ne pouvons pas nous empêcher quand nous disons quils ont juste lair sympa. Allons-nous regarder un film sur un maintenant? Bien sûr que non. En aurions-nous un comme une œuvre dart intéressante? Très probablement.

Le mélangeur audio lui-même peut être à lavant-plan, mais cela ne nous empêche pas de penser que nous ne pouvons voir aucune entreprise moderne commercialiser son produit avec limage de quelquun appréciant un joint en arrière-plan - peut-être que cest juste nous!

Cette photo des archives Mitsubishi est un aperçu amusant de la taille dun haut-parleur si vous repoussez les limites du sensible - nous ne savons pas à quoi cela ressemblerait, mais nous pouvons imaginer la douleur de toute sorte des interférences qui y alimentent.

Quelle meilleure façon de commercialiser votre chaîne hi-fi comme Philips la fait ici, avec un superbe éclair. Copie marketing? Non merci - donnez-nous juste un ciel orageux et dénormes reflets roses sur les haut-parleurs pour montrer que cette chose est conçue pour le rock and roll.

Ce pourrait être le véhicule le plus cool de tous les types que nous ayons vu depuis un certain temps, mais le fait quil ait été construit dans les années 1930 le rend presque à couper le souffle. Nous pouvons voir les raisons pour lesquelles cela ne sest pas propagé pour devenir une sorte de chose normale à posséder, mais cest toujours une honte qui pleure.

Un téléphone en forme de burger deviendra plus tard emblématique du film Juno, mais pourquoi ne pas avoir une console de jeux portable de la même forme? Cette pièce conceptuelle est hilarante à regarder, et vous navez pas limpression que ses deux boutons et un D-pad seraient très amusants à jouer, mais cest certainement mémorable.

Notre photo finale est aussi un dernier téléphone, et nous sommes honnêtement déchirés. Est-ce une bonne partie du design sciemment kitsch avec des boutons énormes qui sont uniques et amusants, ou une horrible monstruosité avec des boutons qui ne devraient jamais être reproduits nulle part, jamais. À la fin de la journée, nous pourrions simplement devoir vous laisser cela.