Entrez dans un autre monde avec ces retouches photo incroyablement oniriques

Photoshop est un merveilleux outil, et même sil est peut-être devenu pour un temps synonyme daérographe et de retouches, la réalité est que cest un programme qui permet aux gens de réaliser visuellement des choses merveilleuses.

Prenez Justin Peters , dont le profil Instagram est ici , par exemple, un artiste visuel qui travaille depuis un certain temps sur des images magnifiquement modifiées qui évoquent un sentiment démerveillement et doriginalité. Nous avons rassemblé une superbe sélection de ses images ici - regardez-les!

Cette première image est un bon exemple du style de Peters, qui consiste à mélanger deux mondes différents et à créer un paradigme entièrement nouveau. Ici, vous avez le flotteur éthéré dune méduse transformé en une nouvelle sorte de sirène entièrement.

Les plages sont belles, nous pensons que la plupart des gens seront daccord - et les formations rocheuses sont également très belles. Cela dit, ils nont pas tendance à se produire naturellement comme ça, intégrés dans les arbres. Cest une image délicieuse, cependant, et crée une plage que nous aimerions visiter nous-mêmes.

Parler de belles plages imaginaires, cependant, celle-ci est une tempête. Imaginez avoir un endroit balnéaire local où vous pourriez non seulement nager et jouer dans les vagues, mais aussi vous détendre et observer le globe comme ça. Phwoar.

Nous aimons la façon dont les méduses de cette image se fondent parfaitement dans le haut du carrousel - cela fait un amalgame qui nous rappelle les batailles de boss des jeux vidéo japonais, mais les effets de flou la rendent incroyablement réelle.

Nous entrons peut-être dans lété maintenant, mais nous nous souvenons tous trop facilement des mois les plus froids. Cette image forme presque une histoire dans nos esprits, alors que cet homme marchant dans une ville se souvient du désert dans lequel il sest récemment rendu.

Si la dernière image a raconté une histoire, celui - ci ressemble à lui raconter des histoires, avec la page blanche en prenant limagination dans un voyage, dans ce cas aux pics blancs et des pistes dune station de ski.

Ce nest pas la dernière fois que vous verrez des ailes de papillon dans cette galerie - elles ont quelque chose de parfait lorsquelles sont éditées sur dautres animaux, comme dans le cas de ce fier pingouin, dont les petites ailes sont beaucoup plus belles que la normale.

Nous sommes tous habitués à lidée que de temps en temps la lune fera quelque chose dabsolument fou, que ce soit une éclipse, une lune rouge ou une super lune, mais malheureusement, la plupart dentre nous ne verront probablement jamais une aussi énorme que cet étourdissant, sans parler dattraper un cerf parfaitement posé devant lui.

Nous adorons les ondulations qui se répandent autour de ce cygne dans le ciel, une sorte détang de rêve qui le fait ressembler à la manifestation dun ancien dieu ou quelque chose, tandis que la montgolfière ajoute une touche humaine.

Nous sommes sûrs que tous les plongeurs expérimentés seraient absolument ravis de découvrir un récif ou un écosystème aussi intéressant que celui-ci si près de la surface, et si près de la terre - ce serait certainement pratique!

Les vieux bâtiments peuvent parfois donner limpression, à moins quils ne soient pris en charge avec une grande attention, quils puissent fondre comme une bougie, pour ainsi dire, après avoir brûlé si fort à leur apogée.

Si vous pensiez quune montgolfière avait lair pittoresque, regardez cette composition avec plein de choses. Cela nous donne absolument envie des jours où nous pouvons à nouveau choisir nos propres itinéraires de course en toute liberté, même sil est peu probable quils correspondent à cet endroit au bord de la plage.

Cest le genre de plan qui aurait pu passer pour de vrai, avant que les gens ne deviennent sages. Cest une chose de fixer les conditions et léclairage de ce cliché de pont de mauvaise humeur, mais cest une autre chose de mettre au point un oiseau qui passe et de regarder directement la caméra.

Les méduses reviennent, peut-être limage la plus réaliste de cette collection, avec le flambeau de lhomme illuminant une scène impossible de créatures aquatiques se précipitant sous les étoiles.

Si vous pensez que nous ne sommes pas fiers de ce jeu de mots Dumbo, vous vous trompez, mais de toute façon, nous aimons cette image dun éléphant dans leur propre pays, mais avec une seule clé, et des détails très accrocheurs ont changé.

Nous aimons cette image dun autre mammifère africain qui a changé dune manière immédiatement évidente, notamment parce quelle nous rappelle comment nous colorions ces doux géants quand nous étions enfants - avec chaque couleur de crayon, nous pouvions poser nos mitaines crasseuses.

Cette image a une inspiration évidente dune certaine histoire de Roald Dahl, si vous nous demandez, et elle partage lamour de cet auteur pour les situations fantaisistes et farfelues. Franchement, cela semble même assez attrayant.

Un autre jour, une autre girafe, bien que celle-ci soit beaucoup plus proche de la normale. En fait, cest lenvironnement de lanimal qui a subi une retouche de la variété la plus subtile, conférant à limage une palette de couleurs qui serait malheureusement peu probable dans la vraie vie.

Une autre belle scène est offerte par cette photo dun paysage sec au coucher du soleil, et vous ne remarquerez peut-être même pas ce qui est étrange à première vue, jusquà ce que vous accordiez plus dattention au feuillage nuageux de cet arbre.

Ce combo de twister de poussière et de Desery est plus quun peu rebutant, bien quil ne semble pas empêcher le 4x4 de sen approcher - plus que suffisamment de preuves pour nous faire soupçonner que le twister a été entièrement ajouté, tout comme la tempête en arrière-plan.

Notre avant-dernière photo apporte la dernière sortie pour les ailes de papillon, remplaçant cette fois la nageoire caudale de cette énorme baleine, et nous sommes de grands fans du contraste entre le bleu royal de locéan et lorange vif de ces ailes.

Enfin, nous sommes tellement à bord avec lambiance de cette image finale. Son sujet, cette petite tortue, semble plonger, voler dans les airs vers cette belle mer bleue - vraiment joyeuse.