LAssociation SD a annoncé une nouvelle norme pour les cartes mémoire qui se traduira par de nouvelles cartes SD avec des vitesses de transfert jusquà 4 Gb / s - quatre fois plus rapides que précédemment.

Les cartes SD Express pleine taille peuvent bientôt utiliser la dernière spécification SD 8.0 et utiliser des architectures PCIe et NVMe plus rapides. Ils seront bien mieux adaptés aux exigences de lenregistrement vidéo 8K, du mode rafale continue RAW dans les appareils photo professionnels et de toutes les autres applications gourmandes en vitesse.

Les systèmes de jeux peuvent également en bénéficier, affirme lAssociation.

"En augmentant considérablement les vitesses pour SD Express, nous offrons aux fabricants dappareils et aux développeurs de systèmes plus de choix de stockage", a déclaré le président de la SDA, Hiroyuki Sakamoto.

"SD 8.0 peut ouvrir encore plus dopportunités pour des solutions très hautes performances utilisant des cartes mémoire amovibles."

Les nouvelles cartes SD Express plus rapides apparaîtront dans les gammes SDHC, SDXC et SDUC. Comme les cartes Express actuelles, ils arboreront un "EX" supplémentaire ajouté à leurs marqueurs de spécifications sur la carte.

Il faudra probablement un certain temps avant que la nouvelle spécification napparaisse sur les cartes que vous pouvez acheter, et elles seront probablement extrêmement coûteuses lors de leur première sortie, mais si vous êtes un photographe ou vidéaste professionnel, linvestissement pourrait en valoir la peine.