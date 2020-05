Plus de photos incroyables de lOuest américain - portraits dune époque plus simple

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

La photographie de lOuest américain ne manque jamais de nous intéresser. Cest laube de la caméra, et les photos de cette époque présentent un monde que nous pensons connaître, des films, des livres et des jeux, mais qui est souvent extrêmement surprenant dans les détails.

Nous avons rassemblé une autre liste incroyable dimages des archives nationales américaines, montrant à quoi ressemblait vraiment la vie à lépoque, à une époque où il nexistait pas de journée facile.

Nous ouvrons avec ce joli portrait de famille, pris au Nouveau-Mexique en 1895, qui montre une belle gamme de vêtements et de styles, le tout avec ce sérieux de manuel qui a si souvent présenté des photos de cette époque. Cest un grand groupe familial, devant leur cabane en rondins.

En revanche, cette famille est beaucoup plus petite, et vous avez le sentiment que leurs moyens sont également réduits en comparaison. Vous pouvez voir leur propriété en arrière-plan, et cela semble pour le moins modeste, bien que la présence de certains chevaux leur soit peu prometteuse.

Si vous voulez comprendre à quel point le travail peut être difficile sous le soleil brûlant de lOklahoma, découvrez quelques expressions que ces femmes portent. De la fatigue à la sardonique, ces cueilleurs de cerises ont lair aussi fatigués que nous limaginons.

La cueillette des fruits était un travail courant, cependant, et malheureusement, cela pouvait être fait de manière assez efficace par le travail des enfants qui était encore extrêmement courant au début du siècle. Il y a quelque chose de mignon dans le petit chariot utilisé, mais ce travail na rien damusant.

Nous pensons que cest un peu étonnant de photographie, quel que soit son âge. Au premier plan, ce cow-boy prépare son lasso pour une journée de travail, mais attend un signal de son collègue berger, que vous apercevrez à lhorizon lointain, de lautre côté du troupeau. Cest un beau miroir.

Cette vue de loin montre à quel point un environnement peut être occupé en Occident lorsque des pistes ont été posées et des colonies préparées. Dans un même cadre, vous avez des gens, des chevaux, des voitures et un train qui travaillent tous ensemble pour défricher la terre.

Ce cliché, quant à lui, est un bon rappel de la pureté du paysage préservé. Quiconque vivait dans le ranch à droite du cadre, quels que soient ses problèmes, la beauté naturelle qui lentourait devait fournir un certain confort chaque jour.

Mais ces modes de vie pourraient être très difficiles, comme le montrent ces trappeurs, dont le transport de peaux de raton laveur pourrait coûter cher, mais noffrirait pas assez pour améliorer ce qui est une habitation assez délabrée. Au moins, ils ont une compagnie canine.

Si lagriculture était la voie pour vous, le travail acharné allait également dans cette direction - ce fermier tourne les premiers gazons dans son champ, avec laide dune équipe de chevaux, mais il ny a pas déchappatoire à quel point il a lair éreintant. Pourtant, il a encore beaucoup à faire.

Si vous voulez un portrait de lisolement que lOccident pourrait signifier, découvrez cette maison au bord de rien, avec véranda et cheminée. Pourtant, cela montre aussi à quel point cela peut être pittoresque et gratuit - une jeune fille aidant à nourrir les poulets, avec un jeune veau en attente. Cest une belle scène domestique.

Bien sûr, lOccident nétait pas seulement un morceau de terre amorphe - cest plus une période de temps, et géographiquement, il comprenait certainement la côte ouest, comme le montre ce petit village, que vous pourriez penser provenir de Scandinavie, mais se trouve en fait dans la La baie de San Francisco.

Et, en se déplaçant à San Francisco même, cela signifie que les voyages et le commerce maritimes étaient encore énormes, utilisant des navires qui pouvaient sembler anachroniques par rapport à la modernité du chemin de fer, mais qui étaient très répandus.

En effet, les fruits de mer qui jonchent encore les côtes américaines font déjà leur apparition - si vous pensez que vous aimez les sardines, consultez cette vue du commerce de la journée à Monterey (maintenant le site dun superbe aquarium et unité de recherche).

Loin des côtes, cependant, le monde évoluait rapidement à mesure que lindustrialisation menaçait et que les ressources naturelles des États-Unis étaient parmi les facteurs moteurs des populations qui peuplaient la frontière. Cette ville minière montre le genre de communauté qui pourrait naître autour dune mine de ressources.

Et, sous un angle différent, vous pouvez immédiatement comprendre à quel point limpact a été drastique sur les environnements naturels. Il est étrange de voir ce genre de changement devenir radical il y a plus de cent ans, car cest le genre dimage que nous sommes plus habitués à voir dans les environnements modernes.

Bien sûr, à lépoque, cette exploitation minière nétait pas effectuée par dénormes machines et des chaînes dapprovisionnement sophistiquées. Cétait un travail humain, et cette image montre à quel point les conditions de travail étaient torrides.

Nous voyons ici un autre type dimpact environnemental, cette fois de déforestation plutôt que minière. Encore une fois, il est choquant de voir cette ampleur des perturbations naturelles tant dannées avant que les inquiétudes concernant ce genre de chose ne deviennent un mouvement populaire.

Vous pourriez imaginer que la photographie panoramique est nécessairement une invention récente, mais cette photo prouve le contraire, prise en Arizona en 1899 ou 1898. Cest une autre vue dune immense mine, avec le plein impact sur sa zone mise à nu.

Bien sûr, bien que cela puisse être un ensemble convaincant dimages de lénorme impact que les humains avaient déjà sur le paysage américain, nous revenons au point de vue individuel pour fermer cette galerie. Ici, vous pouvez voir un prospecteur solitaire à la recherche dor - un rappel des espoirs et des rêves qui ont attiré tant de gens en Occident en premier lieu.