LOuest américain, que vous lappeliez le Far West ou non, est lun des cadres et des périodes de lhistoire les plus évocateurs auxquels nous pouvons penser. Que ce soit à cause dinnombrables films au fil des ans ou dentrées plus modernes comme Westworld et Red Dead Redemption 2 , cest une période toujours intéressante.

Encore mieux, cest une époque qui a coïncidé avec les premiers moments de la photographie, et cela signifie quil y a beaucoup de vieilles photos montrant la diversité de la vie à lépoque.

Nous avons rassemblé une autre sélection de certaines des photographies les plus intéressantes que nous ayons trouvées pour votre plaisir de navigation.

Nous savons tous que cétait une période plus brutale, lorsque la chasse aux trophées était plus largement acceptée quelle ne lest aujourdhui dans le monde. Ce grizzli, cependant, est dune importance particulière, et pas seulement en raison de sa masse impressionnante. Il a en fait été abattu par le général Custer, qui descendra plus tard dans linfamie pour ses tactiques militaires stupides.

Avant de vous inquiéter, comme vous le verrez dans lannotation sur cette photo, les chevaux que vous y voyez sont bel et bien vivants, simplement formés aux tactiques du champ de bataille. Cela dit, étant donné que les armes à feu sont utilisées des deux côtés, il est plus quun peu déprimant de considérer que les chevaux ont été entraînés à agir comme une couverture comme celle-ci.

Se détournant de ce côté plus brutal des choses, cette vue sur lintersection entre les fleuves Mississippi et Minnesota est extrêmement romantique, notamment à cause de la jeune femme qui le surveille à gauche du cadre. En arrière-plan, vous pouvez voir de longs bâtiments qui évoquent des casernes ou dautres logements de masse.

Cette photo vient du Montana et montre une partie de patinage profitant du temps glacial pour profiter dune excursion - ne manquez pas le gros chien noir hirsute que le groupe de gauche a amené avec eux. Il est rare de voir des images avec des familles et des enfants dans ce cadre.

Le temps froid ne générait généralement pas de plaisir et de jeux comme le patinage que nous avons vu auparavant, cependant - pour les personnes en mouvement, cela signifiait des conditions dangereuses et une conduite difficile, comme le montre cette colonne. Au moins, ils sont tous enveloppés contre le froid.

Un bar dans le vieil Ouest a quelque chose dextraordinairement évocateur. Il sagit de la cantine The Good Old Days de Fort Keogh dans le Montana, photographiée au début des années 1890, au cas où les moustaches exposées ne vous donneraient aucun indice.

Les forgerons ne sont peut-être pas une marque de gens de métier particulièrement répandue à lheure actuelle, mais ils constituent des chaînes de liens clés de linfrastructure en Occident, aidant avec toutes sortes doutils et de réparations, des chariots aux fers à cheval.

Bien sûr, lune des nombreuses vérités inconfortables de cette période de lhistoire est le traitement des peuples autochtones partout en Amérique. Cette image montre des Amérindiens accueillant le président Chester A. Arthur, une image rare de concorde.

Au fur et à mesure que la technologie de lappareil photo progressait, les images pouvaient devenir de moins en moins posées et formelles. Cette image dune unité de cavalerie effectuant des manœuvres au sabre est un exemple parfait, rempli de mouvement et de poussière.

Bien sûr, lOccident est également célèbre pour ses gangs et ses voleurs, ses shérifs et ses adjoints - une période de non-droit qui se déroulerait lentement. Si vous vous retrouviez du mauvais côté de la loi, les choses pourraient devenir assez difficiles pour vous. Pensez à cette prison de Clifton, en Arizona, taillée dans la paroi même de la falaise. Nous naurions pas envie dy passer beaucoup de temps.

Cette photographie des "Peace Commissioners" de Dodge City, Kansas, dépeint une image réelle - les regards sérieux sur leurs visages, les différences variées et accrocheuses entre leurs manteaux et leurs chapeaux. Cétaient les gardiens de la loi quand il ny avait pas beaucoup de loi.

Une autre forme de justice est représentée ici par le juge Roy Bean, qui tient une sorte daudience pendant quil jugeait les voleurs de chevaux. Comme le signe de la bière aurait pu le laisser entendre, ce bâtiment était à la fois le palais de justice et le salon pour les habitants, ce qui en faisait un lieu à double usage intéressant.

Alors que les cow-boys et les shérifs pourraient prendre le devant de la scène, la réalité est que la plupart des Américains en Occident au début du siècle ont dû faire face à une dure vie de travail et peu de jeu. Ces ouvriers sur un vignoble montrent que même dans un environnement rudimentaire, les industries se mettent en marche.

Vous pourriez probablement compter sur le fait de pouvoir vous détendre après la tombée de la nuit, comme le fait cette fête dans un ranch de lIdaho, avec une construction en bois de caractère, des fourrures et, bien sûr, une étonnante collection darmes à feu.

Selon lendroit où vous vous êtes lavé, la vôtre pourrait être la seule propriété à des kilomètres à la ronde, menant à des scènes isolées mais incroyablement belles comme celle-ci, prises dans le Montana, avec les montagnes qui montent en arrière-plan.

Cela pourrait ressembler à une sorte deffort militaire, mais cest en fait une tranchée dirrigation en train dêtre creusée en Arizona, en grande partie par une main-dœuvre amérindienne. Il sagit dune démonstration de la quantité de travail physique nécessaire.

Pendant ce temps, les familles ont continué à vivre et à avoir des enfants, comme la démontré ce groupe de Mormon Lake en Arizona (nous ne pouvons pas être sûrs quils étaient eux-mêmes mormons - le nom du lieu, bien quamusant, pourrait être sans rapport).

Comme le savent tous ceux qui ont joué à Red Dead Redemption 2 jusquà la fin, la construction dune maison à cette époque a pris du temps. Ce groupe a peut-être tout à fait fini la maison derrière eux, mais ils ont lair fiers de toute façon, et assez juste.