Rien de tel quune dose de nostalgie le matin. Les photographies anciennes, dès les premiers jours de lutilisation de la technologie, peuvent souvent servir de portails à des moments difficiles à imaginer.

Nous connaissons tous des histoires et des films sur le vieil Ouest, les terres semi-illégales de prospection et dexploration des États-Unis, mais il est juste de dire que ces œuvres de fiction ne peuvent que faire beaucoup pour brosser un tableau de la vie. Heureusement, il existe des hordes de photos, montrant les particularités de la vie réelle à lépoque.

Cette photographie montre le personnel dun journal de lUtah appelé le Daily Reporter dans leur bureau, une tente dans un campement. Cela montre à quel point les conditions étaient difficiles pour beaucoup lors de létablissement des colonies, mais aussi comment les gens continuaient à vivre leur vie.

Nous aimons cette photo pour un certain nombre de raisons, dont la moindre nest pas le sourire effronté sur le visage de Fred Loring - cest lui montrant sa mule, nommée "Evil Merodach", qui pour notre argent doit être en lice pour le plus grand jamais le nom de lanimal. Deux jours plus tard, Loring serait tué par les Apaches - cétait ce genre de temps.

Cette image montre un correspondant du San Francisco Bulletin prenant des notes sur le champ de bataille, et nous aimons le contraste entre son air studieux et la méfiance armée des soldats à sa gauche.

Ce membre dune expédition prend une pause pour esquisser près dun lit de canyon desséché, devant une superbe falaise. Le parasol sous lequel il est assis donne à la scène une belle sensation de calme.

Cette image montre en fait un photographe en action - John K Hillers inspecte lun de ses négatifs en camping lors dun voyage de prospection géologique.

Cette photographie montre une vue naturelle de ce qui est maintenant lIdaho, et elle est vraiment magnifique - il vous faudra peut-être un peu de temps pour même remarquer les figures humaines qui le vérifient par elles-mêmes au premier plan.

Cette scène du désert peut sembler extrêmement éloignée, bien quelle se trouve en fait dans le désert de Carson, au Nevada. Pourtant, la chaleur ne doit pas être sous-estimée. La photo montre le chariot dambulance qui a également servi de chambre noire portable pour le photographe Timothy OSullivan.

Cette photo montre lune des nombreuses études géologiques sur une pause pour le déjeuner pendant leur voyage sur la terre, et la nature irrégulière du groupe ressemble à quelque chose tout droit sorti dun roman daventure.

Cest ce que vous appelleriez un véritable convoi, avec des dizaines de chevaux et de cavaliers marchant le long de cette rivière près de Yellowstone, une représentation apparemment typique de la façon dont les gens voyageaient.

Cette image montre des administrateurs de la compagnie Union Pacific Railroad sur le 100e méridien, à louest dOmaha, avant un trajet pour célébrer louverture du chemin de fer. Cest un excellent portrait de la façon dont les temps évoluaient rapidement à mesure que la technologie évoluait.

Pendant ce temps, les voyages ailleurs étaient encore entièrement rudimentaires, reposant sur des ponts délabrés et des infrastructures comme celle-ci, photographiés à la rivière Beaver Head cinq ans après la dernière image.

Même avec larrivée du chemin de fer, la plupart des grands groupes se sont déplacés de la manière traditionnelle, comme en témoigne cette colonne de cavalerie et darmes sous le commandement du général Georges Custer. Et, oui, il est bien ce Custer.

Ce bateau fluvial, photographié en 1878, est le Rosebud, qui montait et descendait le fleuve Missouri, emmenant des gens avec lui.

Cette diligence est un exemple du type utilisé par les sociétés de livraison express à cette époque - avec des gardes armés chevauchant le chariot.

Alors que les trains et les bateaux accéléraient les liaisons dapprovisionnement partout aux États-Unis, certains endroits ont encore besoin dexplorateurs robustes pour les cartographier - comme cette expédition sur le désormais célèbre Pikes Peak, qui nous ressemble beaucoup à un travail acharné.

Si vous parlez de dur labeur, cependant, nous ne sommes pas sûrs que quoi que ce soit de mieux que de poser des voies ferrées dans la chaleur étouffante de lArizona, alors que ces travailleurs peinent.

Quand vous voyez une diligence, à travers des yeux modernes, il est facile doublier quils ne sont pas simplement sortis dune usine prête à lemploi pour la plupart des gens. Cette version déconstruite nous rappelle quils avaient besoin dentretien et, souvent, de montage.

Lorsquil sagit de couvrir des zones difficiles, les roches glissantes sous un soleil élevé ne sont pas trop belles non plus, comme cette fête le découvre dans lUtah en 1909, quelque temps plus tard que la plupart des photos que nous avons montrées jusquà présent.

Une autre image qui montre à quel point il pourrait être difficile de se déplacer à travers le pays, ce sentier sur la route de Pikes Peak dans le Colorado en 1911 montre que même au XXe siècle, cétait toujours un défi de taille.

Peu importe quailleurs dans le pays, les gens ne dépendent plus des chevaux et des voitures - lautomobile est arrivée en Amérique, comme le montre cette image de 1912. La signalisation routière, malheureusement, na pas été à la hauteur pendant un certain temps.

Cette image montre un essai routier de la nouvelle route entre Denver et Salt Lake City, pour voir à quel point elle était stable et facile à conduire - lune des voitures provient du Denver Motor Club, montrant à quelle vitesse les voitures à moteur ont gagné des fans en Amérique.

Notre image finale pour cette collection contraste la période dans laquelle nous nous terminons, ayant commencé à lère des chevaux et des voitures - ici, une voiture attend pour laisser passer une voiture sur la route, illustrant à quel point les choses ont changé.