Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Les prix annuels de photographie de Sony sont toujours une excellente excuse pour boire dans certaines photographies absolument incroyables, couvrant toutes sortes de catégories et de sujets, et la liste restreinte de 2020 ne fait pas exception à cette règle.

Cette liste de candidats a récemment été dévoilée pour la catégorie Open des prix, qui est la section ouverte à tous les arrivants et participants. Les gagnants ne seront dévoilés quau début de juin, mais dici là, nous avons tout le loisir de parcourir lincroyable sélection de photos.

Il y a quelque chose de très satisfaisant dans les lignes de couleur et de texture de cette photographie hivernale, avec les différentes strates du bâtiment attirant lœil différemment, tandis que les deux fenêtres à volets ressemblent en fait à une paire dyeux à paupières lourdes elles-mêmes.

La division entre la métropole et lespace vert est rarement aussi claire et évidente que sur cette photo aérienne prise à Guangzhou, en Chine. Les bâtiments groupés et surpeuplés sont reflétés par la prolifération des arbres et des plantes, avec cette route de séparation claire entre les deux.

Cette crique de Terre-Neuve compte dinnombrables paniers de pêche qui attendent dêtre utilisés sur une jetée, entassés dans leur multitude. Limportance du bois dans la construction de la jetée donne à cette photo une impression presque historique.

Il est presque inconcevable pour nous quil sagit dune photographie, pas dune peinture, si magnifique et lisse est limagerie. Il ny a pas de netteté ou de clarté dominante ici, juste de superbes couleurs et un point de vue merveilleusement choisi.

Cette vue islandaise a une gamme époustouflante de couleurs et de textures à absorber, alors que leau sécoule vers la mer sur divers types de roches et de limon, prenant ainsi des tons particuliers et mémorables. Les ondulations à la surface de leau au milieu du cadre sont également extrêmement agréables.

La pose, la mode et la coiffure de ce rameur se combinent pour la faire paraître hors du temps - il est crédible que cette photo aurait pu être prise au cours de lune des dernières décennies, dirions-nous. Cest un superbe portrait qui la capture en train de respirer pendant quelle travaille.

Cela ressemble à une exploration simple et agréable de la lumière et de lobscurité jusquà ce que vous regardiez de plus près à travers les vitres de la voiture et que vous voyiez quil y a beaucoup plus à interpréter. Quelles sont ces lumières dun autre monde? Que se passe-t-il à lintérieur de la voiture? Tout cela dépend de votre imagination.

Les techniques historiques utilisées pour prendre cette photo se reflètent dans son aspect doux et monochrome. Le contraste entre la vache lointaine, vue de côté, et son ami le plus proche regardant directement dans lobjectif, est agréable, tandis que le paysage marin au loin est énigmatique.

Cette photo daction du festival Palkhi à Pandharpur, en Inde, est animée dénergie et de bonheur, le seul batteur sélevant au-dessus de la foule pour voler votre attention tandis que les mains frappantes au premier plan encadrent lensemble du plan.

Le soleil couchant fournit un éclairage magnifique pour ce cliché capturant le mouvement dun bateau piloté avec un peu de plaisir à lesprit, et les ondulations et les tourbillons infiniment aléatoires quil laisse dans son sillage sont accrocheurs.

Le jour des morts est un festival bien connu, mais ses costumes et son apparence ne sont pas moins divertissants à observer, comme le montre ce costume extraordinairement coloré. Le regard avec lequel elle sert la caméra pourrait effrayer tout le monde.

Il ny a rien de tel que la joie pure dun chien qui aime jouer, et cette photo montre également le chaos absolu que des groupes de chiens peuvent favoriser. Il se passe beaucoup de choses, mais le cœur de limage est ce chien gelé à mi-plongée alors quil saute dans la piscine, clairement pour la première ou la dernière fois.

Les démolitions prévues permettent une visualisation satisfaisante sous forme vidéo, à condition que tout se passe bien, mais ce cadre incroyable montre quelles peuvent être tout aussi impressionnantes sous forme photographique. Le soleil couchant est lingrédient parfait pour lier le tout avec une belle couleur.

Il nous a fallu un temps fou pour comprendre ce qui se passait ici, mais une fois que vous avez constaté que la lueur orange floue en haut du cadre tombait de la neige, les choses commencent à avoir plus de sens en termes de perspective.

Cette image est une évocation étonnante de la résonance silencieuse des lieux de culte, aidée par la qualité propre de sa lumière du matin et le manque total de personnes dans le cadre. Cela ressemble à un espace vraiment calme dans lequel réfléchir.

Cette sculpture époustouflante est très réelle - elle sappelle 38 ° Parallelo par Mauro Staccioli, et la photographie en noir et blanc la fait ressortir dautant plus du paysage naturel dans lequel elle se trouve.

Ceux dentre nous au Royaume-Uni ne connaissent que trop bien ce genre dimage des tempêtes annuelles qui frappent nos côtes, mais il sagit dune version particulièrement artistique, avec les fissures dans la digue qui attirent lattention une fois que vous détournez le regard de la vague elle-même.

Si vous en savez beaucoup sur le poisson, vous pourriez être confus par ce qui sort de la bouche de ce petit gars. Malheureusement pour lui, cest un parasite mangeur de langue, donc pas exactement la photo joyeuse pour laquelle vous auriez peut-être dabord pris cela.

Restant avec locéan, cette image négative dune pieuvre bizarre a été prise la nuit, mais ressemble à tout le monde comme un alambic provenant dun environnement de laboratoire. Cest complètement bizarre dune manière vraiment captivante.

Les mouettes peuvent être puissamment possessives de toute nourriture potentielle, comme nous le savons trop bien en essayant de manger des frites au bord de la mer, mais la façon dont ces trois se battent pour une étoile de mer totalement impuissante est incroyable. Le timing requis pour obtenir ce tir mendie la croyance.

Avec cette photo, en attendant, il devait sagir plus de patience, en attendant un manque de perturbation pour pouvoir capturer le paysage totalement immobile et ces superbes mangroves dansantes en Indonésie.

Les cheveux, le chapeau et le teint de cette danseuse brésilienne se combinent à merveille pour créer une palette délicate pour cette image, tandis que la façon dont ses cheveux bloquent son visage crée un bouclier danonymat.

Cela ressemble à tout le monde comme un tir directement de la forêt Fangorn de Tolkien, pas une ruelle à Tenerife, mais cette dernière est la réalité de la situation. Cette brume est parfaite pour évoquer les souvenirs dinnombrables romans fantastiques.

Ce cadre est simplement saturé de nuances de rouge subtilement différentes, un portrait dun rituel Theyyam en Inde. Le costume est élaboré, délicat et extrêmement complexe.

Tous les portraits de parenté ne nécessitent pas dhumains, et le lien entre ce bébé Orang-outan et sa mère est clair à voir en un coup dœil. La grimace amusante sur le visage de maman est une image de persévérance, quant à elle.

Nous aimons ce portrait dun jeune homme en Afrique du Sud, sa veste surdimensionnée semble en dire long sur les attentes avec lesquelles il a été sellé, tandis que le paysage aride derrière lui est également châtiant.

Nous trouvons cette image presque menaçante, à la suite de ce vide noir béant qui rampe du haut du cadre alors que ces hommes prennent allègrement des selfies et prennent des photos sur leurs téléphones.

Cette photo capture un paysage alpin en utilisant la technologie infrarouge pour présenter un paysage couleur différent de tout ce quun œil humain verrait normalement, et vous laissant limpression dun paysage presque étranger.

Une autre belle photo de la parentalité en action, ce toilettage mutuel par un jeune guépard et sa mère met en valeur la dualité des grands félins - des chasseurs terrifiants un moment, et dadorables boules de neige surdimensionnées le suivant.

Ce cliché des manifestants de lExtinction Rebellion dans le métro de Londres ressemble à une déclaration percutante sur les temps modernes - notamment parce quils sont discrètement ignorés par la plupart des navetteurs du cliché.

Cette énorme bande de rayons de cownose rares, sur le récif de Ningaloo au large de lAustralie, produit une image étonnante où le groupe semble presque se déplacer comme une boule de rayons bouillonnante.

Nous adorons cette photographie à couper le souffle pour la façon dont elle attire votre regard vers lhorizon, où vous êtes confronté à la montée immédiate de cette chaîne de montagnes à larrière du cadre. Cest un paysage incroyable, cest sûr.

Cette grotte de glace est si lisse et brillante quelle ressemble presque à une vague de riptide qui a été gelée dans le temps. Les deux randonneurs qui le quittent vous donnent également un contexte précieux sur à quel point il est massif.

Il ny a rien de tel quun jour de pluie dans un festival pour mettre en valeur lesprit humain - des conditions qui devraient engendrer la misère rebondissent sur les gens qui ont le temps de leur vie, comme ces filles capturant linstant avec un selfie.

Le look que cette fille donne à lappareil photo ne fait que crier, tandis que la tenue incroyable quelle porte est presque illimitée à regarder. Ses cheveux sont incroyablement maquillés, tandis que les bulles de style lens-flare sur la monture sont une excellente touche étrange.

Cette nature morte semble avoir dû prendre des siècles à sorganiser, si le langage corporel du chat est quelque chose à passer. Cest décalé et timide, cette banane collée au mur une référence possible à la grande histoire de lart moderne de 2019.

Ce paysage montagneux, photographié den haut, révèle une étonnante palette de couleurs émanant de la rivière creusant une vallée au milieu du cadre.

Nous sommes fascinés par la beauté de ce cliché, de la pente douce et de cet iceberg encore aux reflets légèrement ondulés des deux. Il a également un message environnemental fort à transmettre.

Cet affichage incroyable est créé par quelque 17 300 étudiants en Corée du Nord, se déplaçant comme un, tout comme le régime les dirige. Cest un site étonnant, magnifiquement capturé, tandis que le fait quils créent un arc-en-ciel est terriblement ironique.

La lutte contre lincendie donne souvent limpression de repousser une puissante bête inanimée, mais la noirceur de cette photo rend également le combat plus désespéré quil ne lest. La fumée noire jaillissante et le toit noirci sont oppressifs.

Vous pourriez être pardonné de penser que cétait une photo dune micropuce ou dune autre technologie, mais cest en fait le côté dun bâtiment, habilement tourné pour supprimer son contexte et ressembler à quelque chose quil nest pas.

Cette étude de la lumière et de la couleur a une variété de textures et de nuances attrayantes à abandonner, avec ce puissant arbre de lumière rayonnant à travers son centre en biais.

Cest une image qui paraît belle jusquà ce que vous reconstituiez que ce nest pas un phénomène naturel. Il sagit en fait dune mine de sel, montrant limpact du rasage humain sur dimmenses paysages.

Le brutalisme de ce cliché et larchitecture quil capture sont tous deux mémorables. Vous pourriez supposer que cest quelque part plus totalitaire ou industrialisé que la ville antique dAthènes, où elle a été abattue.

Ce magnifique cliché est parfaitement cadré avec trois chevaux possédant chacun leur part de la photographie, tandis que la couleur du ciel et des montagnes en haut est presque improbable.

Nous terminons avec un petit coin de paradis, une prise de vue aérienne dExuma qui nous fait rêver de vraies vacances. Le bleu de locéan et le blanc du sable transportent tout à fait.