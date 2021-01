Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Espace. Il ny a pas beaucoup de choses comme ça pour mettre le feu à limagination et faire battre le cœur. Quil sagisse de géants influents de la science-fiction comme la franchise Star Wars ou de films qui rapprochent un peu plus leur stand de la réalité, comme Gravity et First Man, nous sommes fascinés par la vie en orbite.

Mais le fait est que la grande majorité d’entre nous n’aura jamais la chance de vivre par nous-mêmes le temps dans l’espace. Que ce soit parce que le tourisme spatial ne devient encore que lentement une chose, et coûte toujours extrêmement cher, ou parce que nous navons tout simplement pas fait assez remarquablement dans nos matières scientifiques à lécole, cela vaut la peine dêtre accepté.

Cest donc une excellente nouvelle que des agences comme la NASA ne sont pas seulement intéressées à explorer lespace et à le documenter à des fins de recherche - il existe également des tonnes de photographies à couper le souffle prises depuis lorbite. Ces images font un travail incroyable en nous montrant ce que cest que dêtre là-haut dans la grande étendue.

Nous avons rassemblé 15 clichés incroyables que la NASA a rendus publics, pris à bord de la Station spatiale internationale (ISS) pour votre plus grand plaisir.

Nous commençons à lintérieur de la station spatiale, avec une photo qui, à notre avis, vous donne une bonne idée de létroit où elle peut être dans ses limites. Jessica Meir, lune des astronautes de la NASA, travaille dans le sas pour préparer des combinaisons spatiales pour les sorties dans lespace.

Vous pouvez voir à partir de son ordinateur portable flottant et de léquipement partout où il doit être facile de perdre la trace des objets pendant que vous êtes là-haut!

Ici, Jessica Meir est rejointe par une autre astronaute de la NASA, Christina Koch, alors que les préparatifs se poursuivent pour une sortie dans lespace quils vont faire afin dinstaller de nouvelles batteries à lextérieur de la station.

Nous aimons cette photo car elle vous donne une idée de la taille des combinaisons par rapport à leurs occupants et de son impact sur la capacité dun astronaute à manœuvrer facilement.

Ici, dans notre dernière photo de lintérieur de la station, nous voyons Luca Parmitano de lAgence spatiale européenne faire des vérifications sur sa combinaison spatiale et celle dun astronaute de la NASA avant une sortie dans lespace. Cela sert à souligner limportance de ces contrôles et processus pour garantir que rien ne se passe mal une fois hors du sas à la merci de lespace lui-même.

Maintenant, nous sommes dehors, comme vous pouvez le voir - Parmitano se lance dans ses tâches, tout en étant attaché par ce fil fin et presque imperceptible en bas à gauche du cadre. Cest effrayant, non?

Voici un aperçu plus détaillé de Parmitano pendant quil travaille, vous permettant de vous faire une idée de la quantité déquipement quil lui a accroché et de la difficulté à se déplacer à lextérieur de la station de manière efficace.

Ceci nest quun instantané dune sortie dans lespace qui a duré plus de 6 heures au total.

Ce cliché est incroyable à plusieurs niveaux - du reflet dans le casque de Jessica Meir montrant Christina Kock en train de prendre la photo, aux détails en gros plan que vous pouvez voir en bas à gauche du cadre.

Cela vous aide à comprendre à quel point les gants quils doivent porter sont massifs et maladroits, et à quel point les outils quils utilisent doivent être à la fois pour travailler avec les gants et pour faire face aux conditions dans lesquelles ils se trouvent.

Il est possible doublier, en regardant les plans que nous avons montrés jusquà présent, que ces sorties dans lespace ne se déroulent pas seulement dans un vide vide - la Terre est juste hors de vue, avec la hauteur et léchelle impossibles qui vont avec.

Cette photographie capture parfaitement cette distinction, montrant Andrew Morgan de la NASA au premier plan, avec toutes les attaches qui le maintiennent en place en toute sécurité, tandis que derrière lui, vous pouvez voir locéan et les nuages à une distance insensée.

Cette photo dAndrew Morgan est amusante pour plusieurs raisons, notamment parce quelle le capture au moment de la photographie et que vous pouvez voir à travers la surface de son casque jusquà son visage.

La lumière parasite à côté de lui ajoute une touche filmique aux choses, tandis que la lueur du soleil juste à côté du cadre en bas donne un éclairage dramatique à tout cela. Cest une perspective unique sur les choses à lISS.

Cétait un candidat évident pour linclusion, et pour des raisons évidentes aussi. Il y a des selfies, et il y a des selfies , et cet effort de Luca Parmitano de lESA est un pour les âges.

Encore une fois, cependant, il est bon davoir un peu de contexte. En faisant un zoom arrière depuis Parmitano, nous pouvons voir le bras robotique auquel il est attaché, qui semble suffisamment fragile pour nous donner des palpitations au niveau du sol. Derrière et au-delà de lui se trouve le bâillement noir absolu de lespace lui-même.

Cest une excellente photo pour illustrer à quel point il y a de contraste là-haut. Vous nobtenez pas de noirs plus noirs que celui-ci, mais le blanc sur le dessus du casque de Parmitano est également à peu près aussi pur que possible.

Les astronautes sont des personnages infiniment intéressants, mais il est également juste de dire que lISS elle-même est un peu une merveille à photographier. Ces ailerons solaires sont juste emblématiques, alors que nous avons de bonne foi que la petite nacelle dans le coin supérieur droit du cadre sappelle une coupole, avec un astronaute très possible à lintérieur.

Si vous vouliez plus de contexte, les panneaux solaires les uns des autres sont plus grands quun court de tennis à une distance décente. Nous ne cherchons pas une station spatiale rinky-dink, ici.

Cest une autre photo qui, à notre avis, parle delle-même. Nous jetons un autre regard sur les énormes panneaux solaires sous un angle différent, tandis que sur Terre, le lever du soleil brille sur la mer des Philippines.

Cest une magnifique photographie, et la lueur orange des rayons du soleil frappant les panneaux solaires accompagne merveilleusement le soleil frappant locéan bien en dessous.

La nuit offre cependant un ensemble de vues tout aussi impressionnant sur Terre, et cette photo de métropoles sud-coréennes éclairées la nuit est magnifique. Au dos de la photo, vous pouvez même distinguer les lumières des navires dans la mer du Japon, tandis que le lien de lumière au centre-droit est la capitale de la Corée du Sud, Séoul.

Cest un rappel de la beauté des réseaux humains à une très grande distance.

Ce beau cliché est une jolie petite répartition des plats-terrestres, mais aussi une belle image de lespace et de la Terre en relation. Cette lueur pourrait ressembler à des aurores boréales ou à un effet similaire, mais ce nest en fait que la lueur atmosphérique de la planète.

Vous pouvez voir les lumières de la civilisation en bas, élégamment juxtaposées à la lumière des étoiles en haut du cadre.

Pour compléter notre galerie, nous retournons sur Terre, en compagnie dun vaisseau spatial Boeing CST-100 Starliner. Il vient datterrir à White Sands, au Nouveau-Mexique, après un test en vol en orbite, prêt à être réutilisé.

Cest une superbe image qui évoque des souvenirs datterrissage et dexploration sur la lune tout en existant sur notre propre planète, et le logo de la NASA sur le navire situe tout avec brio. Une belle touche finale est ajoutée par la connaissance que le navire a été baptisé Calypso par son équipage.

Écrit par Max Freeman-Mills.