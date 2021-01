10 exemples étonnants darchitecture high-tech moderne

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La technologie est un peu difficile à contenir, de nos jours. Là où le 20e siècle vous a peut-être laissé partir avec lidée que la technologie signifiait micropuces et cartes mères, nous sommes à une époque où tout est lié. Cela peut signifier la mise en réseau, des processus de conception complexes ou un certain nombre dautres choses.

En architecture, cependant, cela signifie que nous voyons des bâtiments conçus et construits avec la technologie qui traverse leur squelette même - quil sagisse de mesures defficacité énergétique écologiquement significatives ou simplement de façons entièrement nouvelles de traiter le verre pour obtenir de meilleurs résultats.

Nous avons jeté un coup dœil dans le monde entier pour découvrir certains des bâtiments récents les plus impressionnants qui ont la technologie dans leur cœur. Nous vous donnerons un peu dexplication, dans chaque cas, sur ce qui rend le bâtiment si spécial.

Pendant quelques années au début des années 90, Taipei 101 a occupé la première place convoitée en tant que bâtiment le plus haut du monde, mais ce nest pas pourquoi il figure sur notre liste, bien que cela soit lié. Taiwan se trouve dans une région du monde qui est régulièrement battue par les tempêtes et les typhons, ce qui en fait un endroit difficile pour des gratte-ciel aussi hauts que celui-ci - 508 mètres.

Il contrebalance leffet de balancement des vents violents avec un système de pendule interne massif calibré à la perfection, une mise en œuvre ingénieuse (sinon unique) de la technologie à lancienne dans des environnements modernes. Le fait que le bâtiment ait également été construit dune manière qui la qualifié pour la certification LEED Platine des années plus tard en 2012 témoigne davantage de la nature avant-gardiste de sa conception.

Le géant du conseil Deloitte, qui se dirige rapidement vers un bâtiment beaucoup plus récemment achevé, a son siège à Amsterdam, The Edge, qui est considéré comme le bâtiment le plus vert du monde. Lagence britannique de notation environnementale BREEAM a en effet jugé bon de lui attribuer la note de durabilité la plus élevée quelle nait jamais décernée, ce qui est tout à fait applaudi.

Certaines de ses astuces déconomie dénergie incluent des masses de capteurs et de minuteries pour sassurer que les lumières, le chauffage et plus ne sont utilisés que lorsquils en ont réellement besoin. Tout est construit autour dun système 100% hot-desking qui peut diriger les employés vers des bureaux gratuits et adapter léclairage et la température de cet espace à leurs préférences via une application compagnon. Si cela ne semble pas fonctionner à lavenir, nous ne savons pas ce que cela fera.

Vous saviez en quelque sorte quil devait figurer sur cette liste - vous ne pouvez pas simplement ignorer le plus haut bâtiment du monde, le titanique Burj Khalifa de Dubaï. Lorsque vous concevez un bâtiment de cette taille, il existe une myriade de solutions intéressantes que vous devez trouver juste pour le faire fonctionner, mais un bon exemple est celui de la façon de fournir de leau à 163 étages du bâtiment, dans un climat de cuisson naturel.

Google Street View explore Burj Khalifa, le plus haut bâtiment du monde

Dans le cas du Burj Khalifa, cela signifiait sécréter un énorme réservoir au 40e étage, ainsi que quatre autres réservoirs de 900 000 litres autour du bâtiment. Apparemment, au moins un de ces réservoirs deau est acheminé à travers les plus de 100 km de tuyaux de lensemble du bâtiment chaque jour, contribuant également à son refroidissement dans la chaleur du désert. Ce sont des chiffres étonnants.

Vous ne le réalisez peut-être pas au début, mais regardez de plus près les deux tours qui composent le World Trade Center de Bahreïn. Cest vrai, ce sont en effet trois éoliennes. Cela devrait sans doute suffire à expliquer la place du bâtiment dans cette liste - il a intégré lénergie durable dans le tissu de sa conception.

Cette philosophie est également plus répandue avec dautres systèmes technologiques, notamment des panneaux solaires pour alimenter léclairage routier autour de sa base et un éclairage fluorescent économe en énergie utilisé dans tout son intérieur.

Le nouveau campus dApple (il sera probablement connu comme nouveau pendant longtemps) a été lun des bâtiments les plus importants au monde au cours des dernières années. Que vous le voyiez comme une synecdoche pour lavarice de la Silicon Valley ou comme les déserts dun monstre mondial, il ny a pas déchappatoire à sa technicité.

Il possède des panneaux de verre si énormes quils ne sont pas convaincus quils le recouvrent tout autour, coûtent environ 5 milliards de dollars à construire et tirent parti de la technologie «disolement de la base» pour se séparer de la surface réelle de la terre et éviter les dommages causés par le tremblement de terre. Si un tremblement de terre devait frapper, près de 700 énormes soucoupes en acier inoxydable sur lesquelles il repose pour lui permettre de se déplacer jusquà 4 pieds pour tenir compte du mouvement de la terre. Tout son toit est également recouvert de panneaux solaires, avec de nombreuses autres touches autour de lendroit. Cest un véritable paradis technologique.

Léquipe de Premier League, Tottenham Hotspur, a emménagé dans son nouveau stade au début de 2019 et dispose dune multitude de fonctionnalités technologiques géniales pour laisser les fans dautres équipes discrètement jaloux du nouvel emplacement, y compris des robinets de bière qui remplissent votre tasse de bas en haut.

Plus important encore, cependant, le fait que le stade dispose en fait de deux terrains, un pour le football et un pour le football américain - il peut les échanger grâce à un énorme processus mécanisé qui divise le terrain en trois, déracine des masses de sièges et remplace le terrain avec un autre qui est parfait pour le jeu en question. Cest un processus fascinant à regarder accéléré , faites-nous confiance.

De retour dans le monde de limmeuble de bureaux le plus banal, le nouveau siège de lorganisation de presse Bloomberg à Londres montre que les bureaux sont à la fois éclatants et technologiques à lextrême. Cest un autre bâtiment en lice pour le titre de bureau le plus environnemental au monde, abritant chaque jour 4 000 employés.

Lune de ses principales innovations se trouve sous la forme de panneaux de plafond sur mesure qui combinent en un seul apport dair, refroidissement, éclairage et insonorisation. Il dispose également de plusieurs systèmes de conservation de leau et, dans la chaleur des étés britanniques toujours plus chauds, il peut en fait ouvrir des pales en bronze autour de son extérieur pour permettre à lair naturel dentrer afin de refroidir le bâtiment sans aucun système consommateur dénergie.

Installées au cœur de Seattle, les sphères dAmazon sont des boules de verre géantes conçues pour abriter la vie végétale dans des conditions parfaites. Entre les trois bulles, il y a 2 643 panneaux de verre qui composent leurs extérieurs.

Il contient également des murs vivants étonnants qui tissent 25 000 plantes dans des toiles de 4 000 pieds carrés pour créer un paysage magnifique et luxuriant. Certains employés chanceux dAmazon utilisent également les intérieurs comme espaces de travail et salons des employés, ce qui doit être une véritable aubaine pour eux. Cest à peu près aussi pittoresque quun bureau du centre-ville peut être, nous sommes sûrs que vous serez daccord.

Nous aimons The Interlace pour plus que juste son intégration intelligente des facteurs environnementaux et de la vitesse du vent - il suffit de regarder son design astucieux et subversif, ses appartements et ses espaces ouverts qui ne sont tout simplement pas ce à quoi vous vous attendez.

Cette architecture magnifique et surprenante lui a valu le titre de bâtiment mondial de lannée 2015, une belle distinction au fur et à mesure. Il y a 31 blocs disposés en piles et en motifs, et le projet a soigneusement calculé les angles densoleillement, le vent et les conditions micro-climatiques pour sassurer que chaque cour et cavité quil a créée joue dans des températures agréables et une rétention dénergie.

Quiconque est allé à Singapour reconnaîtra la vue emblématique du complexe Marina Bay Sands, un bâtiment qui peut ressembler à un certain nombre de choses en fonction de langle sous lequel vous regardez.

Chacun de ces trois bâtiments mesure 55 étages, tandis que la superstructure quils soutiennent mesure 340 mètres de long, le plus grand porte-à-faux du monde. Sur cette surface supérieure, vous trouverez des piscines, des espaces publics et des promenades qui ressemblent à quelque chose tout droit sorti des visions utopiques de Star Trek sur les planètes de la Fédération.

Écrit par Max Freeman-Mills.