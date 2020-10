Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Vous cherchez beaucoup sur un nouvel appareil photo? Amazon Prime Day a lieu cette semaine du 13 au 14 octobre, le détaillant en ligne réduisant les prix dans son magasin - ce qui signifie que vous pouvez conclure une offre compacte, sans miroir, DSLR ou objectif au cours de la période de vente de deux jours.

Nous vous apporterons toutes les offres ici lorsquelles seront en ligne.

Vous pouvez vous inscrire à un essai gratuit de 30 jours sur Amazon Prime pour profiter des offres Prime Day. Vous pouvez annuler à tout moment car il ny a aucune obligation de continuer. En savoir plus sur les avantages ici

• Fujifilm X-A7 sans miroir avec objectif 15-45 mm - Économisez 36%, maintenant 449 £: le modèle dentrée de gamme de la gamme Fuji ouvre la porte à un appareil photo système très polyvalent. Découvrez loffre Fuji X-A7

• Fujifilm X-T200 sans miroir avec objectif 15-45 mm - économisez 27%, maintenant 549 £: une amélioration considérable par rapport à son prédécesseur, ce modèle sans miroir en fait un appareil photo à objectif interchangeable solide grâce à lautofocus amélioré et à son grand écran tactile à angle variable. Découvrez loffre Fuji X-T200

• Kit dappareil photo sans miroir plein cadre Sony A7 II - Économisez 49%, maintenant 839 £: le premier appareil photo sans miroir plein cadre de Sony a quelques années de plus ces jours-ci, mais dans sa forme de deuxième génération, cest une bonne affaire dans le monde de qualité plein format. Découvrez loffre Sony A7 II

• Kit de caméra sans miroir plein cadre Sony A7 R II - Économisez 50%, maintenant 1199 £: La version centrée sur la vidéo, doù le R, est un coup de main pour tout ce qui concerne limage en mouvement. Et à moitié prix, cest un peu une bonne affaire. Voir loffre Sony A7 R II

• Appareil photo compact Sony RX100 Mark III - Économisez 56%, maintenant 349 £: La meilleure série dappareils photo compacts haut de gamme accessibles est le RX100. Ce modèle de troisième génération associe une taille de capteur de 1 pouce à un viseur contextuel. Et avec 451 £ de réduction, cest un compact de poche si vous recherchez des photos meilleures que celles du téléphone. Voir loffre Sony RX100 III

• Appareil photo compact Sony RX100 Mark VI - économisez 36%, maintenant 739 £: la sixième génération de cet appareil compact haut de gamme ajoute un objectif zoom plus long que le MkV, tout en conservant la petite qualité de fabrication qui en fait un appareil photo de poche si attrayant . La qualité est également excellente grâce à son capteur de 1 pouce. Découvrez loffre Sony RX100 VI

• Caméra Superzoom Sony RX10 III - Économisez 25%, maintenant £ 829: Vous cherchez quelque chose avec un peu plus de portée? Un superzoom sera le prétendant parfait. Ce Sony est comme un RX100 compact haut de gamme mais avec un objectif beaucoup plus long, ce qui signifie quil peut photographier des sujets éloignés comme sils étaient plus proches. Ce nest pas aussi petit, bien sûr, mais tout cela fait partie du package. Voir loffre Sony RX10 MkIII

Écrit par Mike Lowe.