47 des meilleures images sur Wikipédia au fil des ans

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les meilleures images qui sont apparues sur Wikipédia et qui ont obtenu le statut " Image vedette ". Il y a des photos incroyables dans cette collection.

Les images présentées sont des photos qui ont été choisies comme étant de la meilleure qualité sur Wikipedia. Cette liste comprend plus de 12 000 photos sur un total de bien plus de 54 millions utilisées sur le site.

Nous avons rassemblé certains des meilleurs de ces dernières années pour que vous puissiez en profiter.

Un train godets vide

Le gagnant de la deuxième place du concours de 2018 est venu de Bolivie et montre un "train à godets" vide sur les voies entre San Pedro et Ascotan, au Chili. Une toile de fond incroyable comprend le volcan San Pedro éclipsant la longue file de wagons de train.

Bulle givre

Une bulle glacée dune beauté classique prise au milieu de la congélation. Cette image a remporté la troisième place en 2018 et il est facile de comprendre pourquoi.

Deux grenouilles Phyllomedusa rohdei mles

Certaines des meilleures photos sont des images rapprochées de la nature, de notre monde et des créatures qui sy trouvent. Cette image du Brésil montre une grenouille sautant par-dessus lun de ses copains - comment cela ne semble pas le plus heureux. Limage a remporté le prix de limage de lannée en 2017 et est accompagnée de cette légende:

"Phyllomedusa rohdei est une espèce de grenouille de la famille des Hylidae avec une coloration violette et orange dans la région inguinale. Sur la photo, deux mâles se disputent une branche, lun passant par-dessus lautre. Photographié dans la forêt atlantique, réserve Michelin, Igrapiúna , Bahia, Brésil. "

Pavillon Royal de Grotte de Phraya Nakhon

Une vue imprenable sur le pavillon royal de Phraya Nakhon Cave en Thaïlande. Il a été initialement cassé en 2015, mais a continué à être utilisé à plusieurs endroits sur Wikipédia dans le temps qui a suivi avant de semparer de la deuxième place du concours de 2017.

Deux corbeaux de la tour de Londres

Ceux-ci peuvent ressembler à deux corbeaux normaux, mais ils sont en fait spéciaux:

"Jubilee and Munin, Ravens of the Tower of London. Jubilee a éclos à Somerset en 2012 et porte un anneau en or. Il a été donné à la reine à loccasion de son jubilé de diamant. Munin a éclos à North Uist en 1995 et porte un anneau vert clair . Elle est le plus vieux corbeau de la tour. Identification confirmée avec Chris Skaife, Ravenmaster à la tour. "

Une autre image brillante de la nature à son meilleur et une autre photo primée - cette fois la première place du concours 2016.

lphants sauvages sur la route

Cette photo primée provient du parc national de Khao Yai en Thaïlande et montre de magnifiques éléphants sauvages errant sur une longue route artificielle.

Ours polaire en vol

De la région nord du Svalbard, en Norvège, vient ce cliché dun ours polaire sautant dune banquise à lautre dans une tentative désespérée de trouver quelque chose à manger. Le photographe de cette image primée a expliqué comment lours avait poursuivi un phoque barbu quelques instants auparavant, mais que le phoque sétait échappé. Le résultat est une vue brillante de la nature en action.

Une vue haute rsolution de Pluton

Nous avons déjà présenté cette image et sommes impressionnés chaque fois que nous la voyons. Limage montre une vue couleur améliorée haute résolution de Pluton prise en 2015 par le vaisseau spatial New Horizons de la NASA. Une photo assez étonnante étant donné que Pluton est à 4,67 milliards de kilomètres de la Terre.

Limage a été lauréate du concours Photo de lannée en 2015.

Une vue colore de la mosque

Cette photo est arrivée deuxième au concours Photo de lannée 2015. Il montre une vue colorée de lintérieur de la mosquée Nasir ol Molk située à Shiraz. La lumière du soleil jette des couleurs incroyables sur les tapis intérieurs et crée une belle vue pour les visiteurs de la mosquée.

Cieux au-dessus delle

Une étonnante photo primée de la Voie lactée capturée sétendant au-dessus du ciel dune dame debout en dessous. Il a été photographié au Trona Pinnacles National Landmark, en Californie, en 2014 et a remporté la troisième place au concours de la photo de lannée 2015.

Un papillon se nourrissant des larmes dune tortue

Cette belle scène a été capturée en 2012 en Equateur. Il montre le comportement inhabituel des papillons Julia de la région. Ils sengagent dans une activité connue sous le nom de «lachryphagie» - se nourrissant des larmes des tortues voisines. Ils obtiennent leurs nutriments de cette manière et se développent ensemble.

Cette incroyable photo a remporté la première place du concours en 2014.

Manchots empereurs en Antarctique

En 2013, Christopher Michelm, un entrepreneur et photographe américain, a capturé cette incroyable photographie dun manchot empereur sautant hors des eaux de lAntarctique. Une créature majestueuse brillamment photographiée et qui mérite bien la deuxième place en 2014.

Boxcabs au Chili

Pas pour les personnes souffrant de vertiges, cette photo montre une vue de lun des Boxcabs SQM sur les rails au-dessus de Tocopilla, au Chili. Une autre photo brillante primée de 2014.

Une ampoule allume

La photo lauréate du concours 2013 était cette image étonnante dune ampoule fissurée par Stefan Krause:

"Lenveloppe de verre de cette ampoule a été ouverte, permettant à lair oxygéné de remplacer le gaz inerte normalement à lintérieur. Lorsquil est allumé, le filament de tungstène brûle avec une flamme. Au moment de lexposition, lampoule était vissée dans une douille, ce qui a été remplacé par la base à vis de la lampe en utilisant lédition dimage. "

Le parc national

Cette image du parc national "Sviati Hory" (Montagnes saintes), dans loblast de Donetsk, en Ukraine, a remporté la deuxième place du concours 2013. Une vue imprenable sur le parc avec une brume brillante sur les eaux.

Une hirondelle buvant

Cette image épique dune hirondelle en vol montre un oiseau magnifiquement cadré sur la photo sur le point de prendre un verre à la surface dune piscine. Nous nous demandons combien de temps il a fallu pour capturer un moment aussi impressionnant. Limage a remporté la troisième place du concours Image de lannée en 2013.

Gupiers dEurope

Cette photographie primée de 2012 montre deux guêpiers européens reposant sur une branche isolée. Le mâle peut être vu atteindre pour prendre un déjeuner pour son compagnon.

Une jection de masse coronale

Cette photo de 2012 a été prise par le Goddard Space Flight Center de la NASA et montre une grande éjection de masse coronale du soleil. On pense que cette explosion de plasma magnifique mais mortelle a entraîné lapparition dune aurore dans le ciel nocturne vers le début de septembre de cette année-là.

Une ampoule qui explose

Cette image a été soigneusement conçue en utilisant des techniques de photographie à haute vitesse. Il montre une ampoule qui semble exploser après avoir été abattue avec un pistolet airsoft de faible puissance.

Une vue lacustre

Cette photographie primée de 2011 montre une vue incroyablement belle sur le lac Bondhus en Norvège. Le glacier de Bondhus peut être vu en arrière-plan, avec des eaux merveilleusement calmes, un bateau solitaire et des nuages brillants qui dévalent les montagnes.

Un selfie spatial

Il est peu probable que vous preniez un meilleur selfie que celui-ci. Cette photo de 2010 a été choisie comme deuxième lauréate du concours Photo de lannée 2011. Il montre lastronaute Tracy Caldwell Dyson à bord de la Station spatiale internationale.

Cest une femme incroyable, avec près de 189 jours despace à son actif, dont trois marches spatiales réussies et lhonneur dêtre le premier astronaute à être né après la mission Apollo 11.

Une voie navigable dans le tunnel de lave

Cette brillante photo de Luc Viatour montre une vue imprenable sur une grotte créée par un tunnel de lave en Espagne. Les eaux calmes à lintérieur de la grotte semblent montrer une illusion doptique avec des reflets impressionnants sur les parois de la grotte.

Un laser vers le ciel

Le lauréat du concours Photo de lannée 2010 a été pris par Yuri Beletsky et semble montrer un laser tirant dans lespace.

"À la mi-août 2010, lambassadeur photo de lESO, Yuri Beletsky, a pris cette photo à lObservatoire de Paranal de lESO, au Chili. Un groupe dastronomes observait le centre de la Voie lactée à laide de linstallation détoiles de guidage laser à Yepun, lun des quatre télescopes unitaires du Très grand télescope (VLT). "

"Le faisceau laser de Yepun traverse le ciel austral et crée une étoile artificielle à une altitude de 90 km dans la mésosphère terrestre. Létoile guide laser (LGS) fait partie du système doptique adaptative du VLT et sert de référence pour corriger le flou. effet de latmosphère sur les images.La couleur du laser est réglée avec précision pour dynamiser une couche datomes de sodium trouvée dans lune des couches supérieures de latmosphère - on peut reconnaître la couleur familière des lampadaires au sodium dans la couleur du laser. On pense que cette couche datomes de sodium est un reste des météorites pénétrant dans latmosphère terrestre. Lorsquils sont excités par la lumière du laser, les atomes commencent à briller, formant une petite tache brillante qui peut être utilisée comme étoile artificielle de référence pour loptique adaptative. . Grâce à cette technique, les astronomes peuvent obtenir des observations plus nettes. Par exemple, en regardant vers le centre de notre Voie lactée, les chercheurs peuvent mieux surveiller le noyau galactique, où un h noir supermassif central ole, entouré détoiles en orbite rapprochée, avale du gaz et de la poussière. "

Un panorama de la vieille ville

Ce panorama primé a été capturé par Ramirez et montre Mostar, en Bosnie-Herzégovine, une ville ancienne qui remonte à 1452.

New York la nuit

De la belle campagne, au milieu de létalement urbain. Cette image primée montre NYC la nuit avec le mode HDR activé.

Un cureuil roux rare

Ce dernier cliché montre un écureuil roux rare photographié en Allemagne. Ces écureuils sont un spectacle rare en Europe où lécureuil gris dominant a principalement pris le relais. Cela rend cette photo gagnante encore plus spéciale.

Une ruption volcanique

Une vue incroyable de haut au-dessus de la Terre a été prise par la NASA et montre la puissance impressionnante de la nature. Ce nuage de champignon ressemble presque à une explosion nucléaire, mais montre les conséquences dune éruption volcanique et la magnificence de la nature.

Un plerin au Temple dOr

Le gagnant de la première place du concours de 2009 a été cette image prise au Harmandir Sahib (Temple dor) à Amritsar, en Inde. Il montre un pèlerin solitaire en état de déshabillage après avoir récemment émergé dun bain rituel avec létonnant Temple dor en arrière-plan.

Cascades et piscines tourbillonnantes

Une autre vue incroyable et primée de la nature. Celui-ci montre les belles chutes dElakala dans le parc dÉtat de Blackwater Falls, en Virginie occidentale. Au premier plan, une incroyable piscine deau tourbillonnante attire le regard alors que de nombreuses chutes deau jettent de leau en arrière-plan.

La garde dhonneur russe

Le lauréat de la troisième place de 2009 est issu dun défilé militaire:

"Une garde dhonneur militaire russe tirée du 154e Régiment de Commandant accueille lamiral de lUS Navy. Mike Mullen, chef détat-major interarmées, lors dune cérémonie de dépôt de gerbes sur la Tombe du Soldat inconnu à Moscou, Russie, le 26 juin 2009 . Mullen est sur un voyage de trois jours dans le pays, rencontrant des homologues et visitant lacadémie militaire russe. "

Chevaux dtendus

Cette image a remporté la première place du concours Image de lannée 2008. Il montre deux chevaux se détendre dans les régions montagneuses de Navarre, en Espagne.

Un artiste cracheur de feu

Un artiste cracheur de feu impressionne les spectateurs lors dune interprétation par le Jaipur Maharaja Brass Band. Cette image a remporté la deuxième place en 2008 et montre un vrai feu.

Locomotives vapeur

Cette image pourrait bien être lune des plus intéressantes de notre liste. Simplement parce quil na pas été pris lannée précédente. Bien que la photo soit arrivée troisième en 2008, elle a en fait été prise par Jack Delano en 1942. Elle ne gagnerait que dix ans après sa mort.

volution dune tornade

Cette photo de Jason Weingart a été sélectionnée comme image de lannée 2018 . Il a été créé à partir de huit images prises alors quune tornade a commencé à se former au-dessus du Kansas en 2016. Ce front météorologique massif a conduit à environ 12 tornades provoquant une tempête dans la région.

Une tour sur la colline

Cette image ressemble à un Photoshopping du célèbre fond décran de Windows XP de Microsoft, mais montre en fait la Broadway Tower à Cotswolds, en Angleterre.

Bretagne enneige

Cette image en vedette date de 2010 - une image satellite de la Grande-Bretagne lorsque des tempêtes de neige faisaient rage à travers lEurope et que les côtes britanniques semblaient couvertes de neige dun océan à lautre.

Un airdrop de secours

En 2010, Haïti a été frappée par un tremblement de terre catastrophique qui a causé la mort dau moins 316 000 personnes, ainsi que leffondrement ou de graves dommages à 250 000 maisons et bien plus encore.

Cette photo montre cependant la force de secours durgence qui a été larguée du ciel pour apporter son aide.

Voie lacte vue du haut Altiplano bolivien

En voyageant dUshuaia à Anchorage, Thomas Fuhrmann a pris cette image du ciel nocturne au-dessus de la Bolivie. Le résultat est une vue magnifique sur la Voie lactée avec des couleurs merveilleuses et un regard stupéfiant vers les étoiles.

Fluide superparamagntique en action

Cette photo montre un fluide superparamagnétique réagissant à la présence dun aimant néodyme à proximité.

Ce fluide est également communément appelé ferrofluide - un liquide constitué de particules magnétiques à léchelle nanométrique transportées dans un fluide qui est attiré vers les pôles dun aimant.

En plus davoir lair génial, ces types de fluides sont utilisés dans diverses applications, notamment les disques durs aux haut-parleurs, la propulsion des engins spatiaux et plus encore.

Un escalier satisfaisant

Cest lune des images présentées en 2015. Cest une image satisfaisante dun escalier dans la tour centrale du pavillon de chasse de Granitz. Merveilleusement cadré et presque symétrique, cest brillamment satisfaisant.

En 2020, cette photo a remporté le cinquième prix au Wiki Loves Monuments 2020 en Allemagne .

Course de vache de boue

Les courses de vaches dans la boue sont une entreprise désordonnée (et sans aucun doute dangereuse), semble-t-il. Cest un sport traditionnel en Indonésie et sans aucun doute qui nécessite une forte disposition.

Le jockey, vu au centre de cette image, se tient debout sur une charrue en bois tout en tenant la queue des taureaux alors quils se précipitent dans une rizière boueuse. Les vainqueurs de la course sont considérés comme les taureaux qui courent le plus vite et le plus droit.

Cette image est un brillant hommage à une tradition qui se déroule depuis des siècles, car les habitants de la région lutilisent pour célébrer la fin de la récolte du riz.

Un atterrissage en saut en longueur

Une photo brillamment chronométrée capture un athlète de larmée au moment où il frappe le sable lors dune compétition de saut en longueur au milieu dune compétition dathlétisme inter-corps en 2011.

Feu!

Une autre photo au bon moment, montrant cette fois un Panzerhaubitze 2000 néerlandais (obusier automoteur de 155 mm) lors dun tir en Afganistan en 2009.

Couches gologiques

Voici une autre image satellite impressionnante, cette fois du désert de Dasht-e Kavir en Iran. Il montre différentes couches géologiques à la surface du désert. Et démontre ce qui se passe lorsque des milliers dannées de vent fouettent à la surface.

Les motifs étranges et merveilleux sont le résultat de la superposition et les couleurs bleues seraient dautres matériaux tels que le sel, la végétation et dautres choses que le satellite a captées.

Hros de notre temps

Alberto Giuliani a pris un certain nombre de photos de médecins et dinfirmières fatigués pendant lun des pires jours de la contagion du COVID-19 en Italie en 2020.

Les images qui en résultent témoignent de leurs efforts et de ceux de tous les professionnels de la santé qui travaillent sans relâche pour protéger nos vies pendant cette période troublante.

"Ce sont les médecins et les infirmières de lhôpital San Salvatore de Pesaro, en Italie, la ville de ma naissance et où je réside de nouveau, qui depuis le premier jour est malheureusement en tête des palmarès de la contagion et de la mort du COVID-19. I les ont photographiés à la fin de leur quart de travail - douze heures sans interruption pendant leur combat dans une guerre inégale. Dans les moments calmes devant ma caméra, ces individus assiégés sont dans un état dabandon total, victimes dun épuisement qui ronge au corps et à lesprit, un essoufflement qui désoriente, détaché du temps et de lespace. Ils enlèveraient leurs masques, casquettes et gants devant mon objectif, restant immobiles, à la recherche dune sorte de normalité au milieu de lenfer. vivaient. "

Formation aux armes biologiques

Cette image peut ressembler à quelque chose dun film de science-fiction, mais il sagit en fait dun événement spécial conçu pour aider les aviateurs à identifier les agents biologiques:

"Tech. Le Sgt. Timothy Cotterall, un responsable des urgences de la Garde nationale aérienne, est décontaminé à la suite de tentatives didentification de plusieurs contaminants biologiques dans un laboratoire simulé lors dun événement de formation Global Dragon le 18 mars 2015. Tenue au Guardian Centers of Georgia, Global Dragon Le déploiement pour la formation fournit un cours de recyclage pour les aviateurs, leur permettant de mettre leurs compétences à profit pour identifier les agents et matières chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires en direct. Les techniciens de la gestion des urgences de la Garde nationale aérienne de plus de 20 unités individuelles ont participé à Global Dragon. Cotterall est membre de la 137e escadre de ravitaillement en vol du New Jersey. "

Goutte deau rebondissante

Cette image simple était lune des finalistes pour limage de lannée 2012. Juste une goutte deau, mais une image magnifiquement simple et merveilleusement agréable dun objet du quotidien.

Écrit par Adrian Willings.