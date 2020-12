34 photos incroyablement intéressantes de lhistoire

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Depuis son invention, lappareil photo a été un outil formidable pour documenter non seulement notre vie quotidienne, mais aussi lhistoire de lhumanité, de nos plus grands moments aux pires atrocités.

Nous avons rassemblé certaines des images les plus intéressantes de tous les temps, prises au fil des décennies et montrant toutes sortes de visions de lhumanité à travers les âges.

Un selfie de Mars

La race humaine pourrait bien être obsédée par les selfies, mais la NASA voudrait nous faire croire que les robots le sont aussi. Ce cliché a été pris par le rover Curiosity de la NASA à la surface de Mars. Une vue étonnante, quoique légèrement poussiéreuse, dune autre planète et une photographie historique brillante.

La premire fuse de Cap Canaveral

Cette image de la NASA montre la première fusée lancée depuis Cap Canaveral dans les années 1950. La fusée atteindrait de nouveaux records pour lépoque et plus haut que lorbite actuelle de la Station spatiale internationale. Bumper II serait la première de nombreuses fusées à lancer à partir de cet endroit et cest une photo brillante pour signifier son importance.

Niagara Falls gel

Cette photo du début des années 1900 montre la cascade de Niagra Falls gelée. Un spectacle assez spectaculaire, mais quelque chose qui arrive assez régulièrement semble-t-il, bien que peu de gens puissent le voir dans toute cette gloire.

Le premier billet Disneyland jamais vendu

En 1955, Disneyland a ouvert ses portes pour la première fois. Le tout premier billet a été vendu au frère de Walt Disney, Roy O. Disney pour 1 $. Le premier vrai client était cependant un étudiant nommé David MacPherson. M. MacPherson a obtenu cet honneur en se levant à 2 heures du matin pour rejoindre 6 000 autres personnes faisant la queue pour entrer dans le parc. Il a été le premier véritable invité à entrer dans le parc et a reçu un laissez-passer à vie en récompense.

Un vlo pour deux

En 1886, ce couple a posé pour une photo devant la Maison Blanche à Washington DC sur ce vélo biplace. Depuis lors, la conception du tandem a parcouru une courte distance, tout comme léquipement que les gens portent lorsquils sont en déplacement sur leurs vélos.

Les dessins de Galile de la lune

Galileo Galilei était un astronome italien réputé pour être le père de plusieurs sciences, notamment lastronomie dobservation, la physique moderne, la méthode scientifique et la science moderne.

En 1610, il a publié ces images de la lune comme il lavait observée à travers un télescope. Ils ont été publiés dans le Sidereus Nuncius , une brochure astronomique qui montrait des observations détaillées de la lune et des constellations des étoiles. Pas aussi incroyable que les photos de la lune que nous avons vues aujourdhui, mais incroyablement impressionnantes pour lépoque.

Pilote Daredevil

Cette photo des années 1960 semble montrer un pilote incroyablement courageux redémarrant manuellement son hélice dans les airs. Cela faisait en fait partie dun spectacle aérien.

Le photographe a expliqué:

"Jai pris ça en novembre 1946 et ça montre Merle Larson en train de faire la démonstration dun petit spectacle aérien quil a fait. Il semble quil soit seul dans lavion mais il y a un autre pilote (Gladys Davis) qui pilote lavion depuis le siège arrière et il le fait. avoir une corde attachée autour de lui. Merle était un pilote de B-24 de la Seconde Guerre mondiale, instructeur de vol, inventeur et constructeur de trois avions inhabituels basés à Buchanan Field, Concord, Californie. "

Un homme et sa voiture

Cette image montre un homme âgé de plus de 100 ans qui conduit la même voiture, une Rolls-Royce Phantom de 1928 depuis plus de 80 ans. Ils ne les construisent pas comme avant.

Hellfighters de Harlem

Pendant la Grande Guerre et la Seconde Guerre mondiale, des hommes afro-américains et des soldats noirs se sont battus pour la liberté du monde contre les forces ennemies. Ces hommes appartenaient au 369th Infantry Regiment, connu sous le nom de Harlem Hellfighters. Ils ont remporté la Croix de Guerre pour leur bravoure lors de leur combat et peuvent être vus ici affichant fièrement les médailles. Limage originale était en noir et blanc mais a été colorisée pour que les hommes puissent être vus dans toute leur splendeur ici.

Sorcires de 1875

On dit que cette photo montre des sorcières victoriennes posant pour une photo en 1875. Nous avons quelques doutes sur la légitimité de limage, mais il est agréable dimaginer des dames du coven posant effrontément à un moment où elles ne seraient pas brûlées au bûcher pour leur métier.

Le World Trade Center en construction

La construction du célèbre bâtiment du World Trade Center a commencé en 1966 et na été achevée quen 1973. Entre-temps, cette vue brillante des tours a été capturée avec la lumière du soleil qui brillait au milieu. Cest un hommage formidable à un endroit où beaucoup ont perdu la vie tragiquement en 2001.

Essais nuclaires de lopration Dominic

Il sagit dune photo prise pendant l opération Dominic - une série de 31 essais darmes nucléaires différents effectués par les États-Unis au plus fort de la guerre froide. Cette photo a été prise le 11 mai 1962 et montre la détonation de lespadon. Ce test particulier impliquait des missiles anti-sous-marins et des charges de profondeur nucléaires W44 conçues pour porter un coup aux sous-marins soviétiques.

Wilbur Wright vole autour de la Statue de la Libert

Wilbur Wright, lun des frères rendu célèbre pour linvention de lavion, a fait une autre sensation avec ce vol autour de la Statue de la Liberté en 1909.

On lui avait demandé de simpliquer dans des vols dexpositions spéciales qui étaient organisés pour célébrer les 300 ans de New York. Le vol a eu lieu le 29 septembre 1909 et na pas duré plus de cinq minutes, mais a fait beaucoup de bruit auprès des spectateurs et de la presse.

Descendre les marches du btiment du Capitole

LAmerican Star Bicycle était un véhicule à roues hautes conçu avec une petite roue avant pour lempêcher de basculer vers lavant. Il a été construit à lorigine en 1880 et cette image emblématique montre Will Roberston, membre du Washington Bicycle Club, qui descend les marches du bâtiment du Capitole des États-Unis.

Preuve photographique que même à lépoque, les gens étaient des casse-cou à vélo.

RMS Queen Mary plein de troupes

Au cours de la Seconde Guerre mondiale, le paquebot britannique à la retraite, le RMS Queen Mary, a été utilisé pour transporter des soldats des États-Unis vers le Royaume-Uni pour lutter pour leffort de guerre. Ici, le navire massif est vu le 20 juin 1945 ramenant des milliers de soldats américains à la maison. Les ponts sont certainement bondés.

Lady Liberty en construction

Lhistoire de la Statue de la Liberté est certainement intéressante . Vous avez sans doute vu plein de photos de Lady Liberty au fil des ans, mais avez-vous déjà vu celles prises lors de sa construction?

Avant sa construction complète, des parties de la statue ont été construites en France avant dêtre expédiées à New York. En 1878, la tête est exposée à lExposition Universelle de Paris. Plusieurs années plus tard, en 1885, des caisses contenant les parties principales de la statue ont été expédiées par bateau à vapeur français à New York et la construction a commencé pour de bon. Le reste appartient à lhistoire.

Fin de linterdiction

Linterdiction a pris fin aux États-Unis en 1933, à Cleveland Ohio, les gens ont commencé à célébrer presque immédiatement. Des hommes ont été vus en train de distribuer de la bière à partir dun camion avec des clients capables dappeler Henderson 8030 pour en savoir plus.

FA-18 passe transsonique

Cette vue spectaculaire est une vision de ce qui se passe lorsquun jet à grande vitesse passe en transsonique. Il est connu sous le nom de cône de vapeur et est, par essence, un nuage deau condensée qui sest formé autour de lavion lorsquil traverse lair humide à grande vitesse. Ce F-18 a été photographié avec un nuage parfait alors quil se mettait en vol transsonique. Cela se produit au moment où certaines parties de lavion sont supersoniques tandis que dautres restent subsoniques. Les ondes de choc et la condensation de leau créent une vue magnifique sur les réalisations de voyage à grande vitesse de lhumanité.

Le premier vol supersonique a eu lieu en octobre 1947 lorsquun Bell X-1 a atteint Mach 1,06 (700 miles par heure), mais cette image est un brillant hommage au chemin parcouru depuis par cette technologie.

Le Spacelander Bowden

Le Bowden Spacelander était considéré comme une merveille du design daprès-guerre. Il a été créé à lorigine par le designer britannique, Benjamin Bowden en 1946 et bien que beaucoup étaient émerveillés à lépoque, il nentrerait en production que plus dune décennie plus tard, date à laquelle les gens nétaient pas aussi enthousiastes. Seulement 500 ont été fabriqués, ce qui en fait lun des vélos les plus étranges et les plus rares jamais fabriqués.

Tlcommande Motorola

De nos jours, nous pouvons contrôler notre visionnage de la télévision avec nos voix, nos assistants intelligents et plus encore. La technologie a parcouru un long chemin. Dans les années 60, les choses étaient très différentes. Il ny avait pas beaucoup de chaînes de télévision pour commencer. Cest en 1956 que Motorola présente pour la première fois sa télécommande transistorisée pour la télévision.

Motorola na pas été la première entreprise à sortir une télécommande - cétait Zenith Radio Corporation en 1950 - mais elle a certainement fait un pas en avant vers la commodité dans les années qui ont suivi. Cette publicité était lune des nombreuses annonces de lépoque à avoir favorisé la facilité dutilisation. Plus besoin de se lever pour changer de chaîne.

Concurrents Quake II en mode Lan Party

Avant le haut débit ultra-rapide, les joueurs sur PC se réunissaient avec leurs machines lourdes et leurs grands moniteurs CRT pour jouer. Ces LAN parties étaient des affaires sérieuses et certainement une marque dans lhistoire que beaucoup dentre nous noublieront pas.

Masques pour la prvention de la peste

Cette vision de 1912 montre des ouvriers en uniforme avec un équipement spécial pour les aider à éviter dattraper la peste. Ces personnes étaient responsables de la recherche sur la peste qui a frappé les Philippines à cette époque. Une vision rare dun travail terrifiant et de personnes courageuses qui lexécutent.

La premire photographie de la foudre

En 1882, William Jennings a pris la toute première photo déclair jamais prise. Bien que ce ne soit pas limage la plus impressionnante du pouvoir de la nature, ce fut certainement un moment historique pour la photographie en général.

Un homme qui achte des cigarettes lhpital

Autrefois, les cigarettes étaient incroyablement commercialisées comme étant bonnes pour vous. Pour témoigner de cette période stupide, cette photo dun homme achetant des cigarettes sur son lit dhôpital a été prise dans les années 1950. Quelle période étrange dêtre en vie.

Nikola Tesla, avec son quipement

Cette photo de 1899 nest pas seulement intéressante parce quelle montre le magnifique Nikola Tesla, mais parce quelle pourrait aussi être lune des premières images trafiquées de lépoque. Lexpérience à laquelle le spectateur est témoin semble montrer Tesla assis à proximité tandis que son émetteur grossissant projette de gros éclats délectricité dans lair.

Cependant, limage est en fait une double exposition, ce que lhomme lui-même a admis plus tard dans lobscurité. Les étincelles délectricité ont été brisées dans une pièce sombre quand Tesla nétait pas là. Cette photo a été à nouveau exposée avec Tesla en toute sécurité dans la pièce et les machines éteintes. Cela semble toujours impressionnant.

Un enfant travailleur

Cette photographie saisissante date de 1908 et montre un enfant travailleur travaillant dans les moulins de Caroline du Sud. La photographie indiquait que lusine était pleine denfants qui travaillaient comme ça, mais que le «surveillant» de lusine avait affirmé quils «venaient darriver» pour aider.

Une suffragette arrte

Cette photo de 1914 montre la chef du mouvement des suffragettes féminines en train dêtre arrêtée devant le palais de Buckingham en 1914. Emmeline Pankhurst était la dirigeante du mouvement à lépoque et tentait de faire parvenir une pétition au roi George V à lépoque.

Le mouvement des suffragettes réussit plus tard à faire voter les femmes en 1918. Mais cette image est un hommage approprié aux difficultés que les femmes de lépoque ont endurées en luttant pour leurs droits.

Vestiges du World Trade Center

Cette image a été prise fin septembre 2001 à 1 000 mètres au-dessus des rues de New York par un jet Cessna. Il montre les conséquences des attentats du 11 septembre et la dévastation du bâtiment du World Trade Center qui est clairement visible au milieu de la photo.

Une auto-immolation pendant la crise bouddhiste

Cette photo date de 1963 et est peut-être lune des images les plus immédiatement reconnaissables de notre liste. Il montre Thích Quảng Đức, un moine bouddhiste mahayana vietnamien qui sest immolé par le feu pour protester contre la persécution des bouddhistes par le gouvernement sud-vietnamien de lépoque.

Limage était lun des nombreux événements historiques de la crise , mais en aucun cas la chose la plus choquante qui se soit produite à lépoque.

Crash landing Hellcat

Cette image pourrait être lune des photos les plus emblématiques de la Seconde Guerre mondiale et montre un Hellcat qui sest écrasé sur le bureau de lUSS Enterprise. Le pilote a incroyablement surpris lavion en feu sans blessure significative malgré le réservoir de carburant en feu vu au bas de lavion.

La plus longue exposition jamais prise

Cette photo est le résultat des efforts de Regina Valkenborgh, étudiante à lUniversité du Hertfordshire qui, en 2012, a installé un appareil photo à sténopé à laide dune canette de bière recouverte de papier photographique.

Au cours des années qui ont suivi, cette caméra a capturé une vue magnifique alors que notre soleil faisait des arcs-en-ciel sur le ciel. En septembre 2020, cette caméra a été récupérée et cette image est le résultat.

Exercise Field Artillery Corps

Ces vieilles photos montrent une magnifique bande de troupes en exercice. Des gars joyeux dans des uniformes impressionnants. Nous vous recommandons de consulter toute la collection car ils sont très spéciaux.

M3 Lee Tank pendant la formation

Cette image de 1942 montre un M3 Lee américain lors dexercices dentraînement au Kentucky. Cest intéressant parce que M3 Lee était lun de ces chars qui étaient presque obsolètes avant même de commencer à être utiles. Un petit canon principal, une haute visibilité, un blindage faible et plus encore le rendaient inefficace contre les chars ennemis.

La technologie des chars a progressé rapidement pendant les années de guerre et il était beaucoup trop facile pour les chars, même neufs, dêtre rapidement surclassés par lennemi.

Vtements Apple

Apple est connu pour créer des designs intéressants, inspirants et impressionnants au fil des ans. Il y a eu beaucoup de moments forts et beaucoup de flops aussi .

Il était une fois, dans les années 1980, la marque de technologie proposant également des vêtements assez spéciaux aux super fans. Nous marquerons certainement celui-ci dans les livres dhistoire.

Écrit par Adrian Willings.