33 des photos les plus intéressantes de lhistoire du Web

(Pocket-lint) - Depuis la première invention de lappareil photo, de nombreuses images incroyables ont été prises. De nombreuses années plus tard, la technologie de la photographie a progressé à pas de géant.

Nous voyageons dans les profondeurs de lespace avec des objectifs incroyables et presque tout le monde a un téléphone avec appareil photo dans sa poche.

En conséquence, il y a beaucoup de photos incroyables pour voir si vous avez le temps de regarder. Nous avons rassemblé une galerie de 28 de ce que nous pensons être parmi les plus intéressants que vous nauriez peut-être pas vu.

Un atome prim

Au centre même de cette image se trouve un seul atome pris dans un piège à ions. Il a été photographié par David Nadlinger de lUniversité dOxford. Limage et lexploit derrière sont assez impressionnants. En tant que tel, il a remporté le concours national de photographie scientifique du Conseil de recherche en génie et en sciences physiques en 2018 .

David Nadlinger, a expliqué la merveille de cette image un peu plus en profondeur: «Lidée de pouvoir voir un seul atome à lœil nu mavait frappé comme un pont merveilleusement direct et viscéral entre le minuscule monde quantique et notre réalité macroscopique. Un calcul au fond de lenveloppe a montré que les chiffres étaient de mon côté, et quand je suis parti au laboratoire avec un appareil photo et des trépieds un dimanche après-midi calme, jai été récompensé par cette image particulière dun petit point bleu pâle. "

Une chirurgie russie

Cette image intéressante de 1987 montre un chirurgien cardiaque assis avec son patient après une transplantation cardiaque de 23 heures. Cest une image fascinante pour plusieurs raisons, dont lune est lassistant du chirurgien affalé endormi dans un coin de la pièce.

Le patient était Tadeusz Żytkiewicz, ancien ministre de la Santé de Pologne. Il est devenu la personne la plus longue à avoir subi une transplantation cardiaque dans le pays jusquà ce quil décède tristement en 2009 dun cancer du poumon. Limage témoigne des incroyables exploits médicaux que des chirurgiens comme celui-ci réalisent chaque jour à travers le monde.

Soleil couch sur Mars

Il y a beaucoup dimages brillantes de couchers de soleil prises à travers notre planète dorigine, mais à quelle fréquence avez-vous loccasion de voir un coucher de soleil dun autre monde? Cette image a été capturée par Mars Exploration Rover Spirit de la NASA en 2005 et montre une vue du Soleil coulant sous le cratère Gusev vers 18 heures.

Les porteurs de masques gaz

Cette image fait lobjet d un débat . Il a été suggéré quil montre les pionniers de Viktor Bulla dans lexercice de défense de Leningrad en 1937 . Un groupe de jeunes combattants bien entraînés et bien équipés prêts à tout.

Un point de vue opposé est quil montre des habitants de lîle de Miyakejima, au Japon, où un volcan actif crache régulièrement du gaz toxique dans latmosphère et les habitants sont donc tenus de porter des masques à gaz . Quelle que soit la vérité derrière limage, on ne peut nier quelle est incroyablement intéressante.

Chambres dhtel sous-marines

Sur lîle de Conrad Maldives Rangali, propriété des hôtels Hilton, il y a non seulement un restaurant sous-marin, mais aussi des chambres dans lesquelles vous pouvez séjourner qui vous offrent une vue assez épique sur la faune aquatique locale.

Ces chambres sont situées à 5 mètres sous locéan Indien et la vue est quelque chose dassez spécial.

La reine Elizabeth tait autrefois mcanicienne

Lactuelle reine dAngleterre était autrefois mécanicien de camions. Cette photo la montre en train de changer une roue en 1945. En temps de guerre, la princesse de lépoque a rejoint le service territorial auxiliaire où elle a contribué à leffort de guerre après avoir appris à changer de roue, à reconstruire et à réparer les moteurs et bien plus encore.

Ce fait fait delle le seul chef dÉtat vivant à avoir servi pendant la Seconde Guerre mondiale.

Les crdits dcran MGM

Cette image de 1928 montre le tournage du générique décran de Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc.

Un cauchemar terrifiant en matière de santé et de sécurité qui ne se produirait probablement jamais aujourdhui, mais une vue brillante de lhistoire derrière les images.

Un camion lenvers?

On dirait que ce camion sest renversé et a atterri sur son toit en arrivant pour de lessence. Il est cependant conçu pour ressembler à cela. Regardez de plus près et vous verrez un pare-brise sur ce qui devrait être le dessous que vous navez probablement pas remarqué auparavant.

Le cadre humain

Ceci est une image de maquette pour montrer le cadre squelettique de Keith Martin. Lhomme qui a revendiqué le titre de « lhomme le plus gros du monde » avant de mourir tristement à lâge de 44 ans.

Keith Martin pesait 70 pierres (980 lb) à son apogée, mais cette image montre à quoi sa structure squelettique aurait pu ressembler. Cela démontre également que le corps humain nest pas vraiment conçu pour supporter tout ce poids supplémentaire.

Radiographie dun chien enceinte

Cette image radiographique étrangement effrayante mais aussi belle montre tous les os squelettiques des nombreux chiots à lintérieur de cette chienne enceinte. On dirait à peine quil y a assez de place pour ses organes avec toute la place quils occupent.

Maquettes denfants manquants

Malheureusement, beaucoup trop denfants disparaissent chaque année. La technologie informatique est souvent utilisée pour faire des maquettes de ce à quoi ces enfants pourraient ressembler après des mois ou des années. Cette image donne un aperçu surprenant de la précision de ces systèmes.

La première image montre une photo du moment où lenfant a disparu, puis une maquette de «progression» de ce à quoi il pourrait ressembler après tout le temps quil manquait à côté de limage trouvée quand il a finalement été sauvé ou retrouvé.

Vol spatial non captif

Cette image montre lastronaute Bruce McCandless II, qui en 1984 a effectué la toute première sortie dans lespace sans attaches en utilisant uniquement son unité de manœuvre habitée.

Il a donné ses réflexions sur lévénement:

«Jétais grossièrement surentraîné. Javais juste hâte de sortir et de voler. Je me sentais très à laise ... Il faisait si froid que mes dents claquaient et je frissonnais, mais cétait une chose très mineure. ... On mavait parlé du vide silencieux que vous rencontrez dans lespace, mais avec trois liaisons radio disant: «Comment va votre oxygène?», «Éloignez-vous des moteurs! et "Quand est mon tour?", ce nétait pas si paisible ... Cétait un sentiment merveilleux, un mélange dexaltation personnelle et de fierté professionnelle: il avait fallu de nombreuses années pour arriver à ce point. "

Pommes fantmes

Les pommes fantômes sont fabriquées à partir dun phénomène assez intéressant par lequel le temps gelé recouvre une pomme de glace. Lorsque la pomme à lintérieur pourrit et tombe, la coquille glacée est laissée et vous obtenez une pomme glacée.

La plus haute statue du monde

Cette image montre la Statue de lUnité . Il sagit de la plus haute statue du monde, qui aurait presque deux fois la taille de la Statue de la Liberté. Il dépeint Sardar Vallabhbhai Patel, homme dÉtat indien et activiste pour lindépendance, un dirigeant très respecté de lInde.

Il aurait coûté 360 millions de dollars à construire et a duré cinq ans. Certainement une merveille du monde moderne et un hommage approprié à un grand homme.

Comment les bbs reoivent des rayons X

Cet appareil étrange et légèrement terrifiant est connu sous le nom de pigg-o-stat , un dispositif dimmobilisation conçu pour empêcher un bébé de se tortiller pendant quil est scanné. Nous ne savons pas vraiment dans quelle mesure cela se passerait avec la plupart des enfants, mais cest certainement quelque chose à regarder.

lvation de la terre

Cette photo de 1968 montre la vue dApollo 8 - la première mission habitée sur la Lune. Les astronautes de la NASA à bord du module lunaire ont réussi à capturer cette vue de notre planète natale alors quils émergeaient de lautre côté de la lune. La première vue incroyable de notre planète de loin, vue par les yeux humains.

Os de la cuisse sur Mars

En 2014, le rover Curiosity de la NASA a capturé des images assez intéressantes de Mars, y compris celle-ci qui semblait montrer une roche de forme très étrange qui ressemblait à un os de cuisse humain. De toute évidence, les os découverts sur la planète rouge seraient assez importants, mais il a été décidé quil sagissait bien plus probablement dune roche érodée par le temps.

Un ftus 18 semaines

Cette image provient du reportage photo de Lennart Nilsson publié par Life Magazine en 1965, connu sous le nom de "Drame de la vie avant la naissance".

Ces photos ont révélé au monde à quoi ressemble un fœtus en développement. Une histoire tragique car la plupart des fœtus photographiés ont été pris hors de lutérus après avoir été avortés pour un certain nombre de raisons différentes.

Des années plus tard, les photographies de Nilsson donnent toujours la vision la plus claire et la plus frappante de la vie humaine à ses débuts.

Un phare avant et aprs

Cette photo étonnante montre un phare du Michigan avant et après une importante tempête de verglas. Les conséquences sont certes incroyables mais probablement pas idéales pour le pauvre qui a lhomme le phare.

La foudre entre en collision avec une ruption volcanique

Une vue incroyable de la puissance de mère nature, à la fois sur terre et dans le ciel alors quun incroyable orage entre en collision avec la puissance étonnante dun volcan en éruption.

Shark Rock

Une âme créative a pris le temps de peindre ce gros rocher pointu et de le faire ressembler à un requin en colère. Jaws a essentiellement visité le bord de mer.

Le plus petit ordinateur du monde et un grain de riz

Il sagit du Michigan Micro Mote , le plus petit ordinateur fonctionnel au monde, qui, pour des raisons de comparaison de taille, a été photographié à côté dun grain de riz. Plus tard en 2018, IBM a fait mieux en fabriquant un appareil pas plus gros quun grain de sel .

Ton visage est plein de nerfs

Cest pourquoi les maux de tête et les maux de dents vont souvent de pair. Il existe de nombreux nerfs dans le corps humain et un nombre surprenant dentre eux mènent à votre visage et à votre bouche.

Un couloir conu pour empcher les gens de courir

Ce couloir a été conçu avec une illusion doptique ciblée. Il est destiné à empêcher les gens de courir dans le couloir car ils seront trop inquiets de tomber dans le trou. Certainement obligé de vous faire réfléchir à deux fois avant de vous précipiter entre les portes.

Grands et incroyables cristaux de glace

Nous savons à quel point les flocons de neige et les cristaux de glace peuvent être incroyables. Tout ce que vous avez à faire est de voir quelques-unes des superbes photos macro de ces formations naturelles pour les apprécier. Mais celui-ci est quelque chose de spécial. Un cristal de glace massif pris dans la main des profondeurs glacées de la Suisse, avec des motifs et des formes étonnants.

Un piano redessin

Lorsquun Redditor est tombé sur un piano cassé et irréparable, ils ont décidé de lui donner une nouvelle vie en le convertissant en cette étagère élégante. Un peu de rétroéclairage LED et un placement soigné des plantes / effets personnels et ils ont créé une œuvre dart pratique pour leur maison.

Un plafond plein de canards

Le Voyage of Buck est un pub situé à Édimbourg, en Écosse. Ce pub a un point de discussion intéressant intégré dans son plafond - une boîte en verre contenant 750 canards en caoutchouc. Cette installation déclairage fascinante et originale a été conçue et construite par Splintr et offre une vue brillante pour les buveurs locaux et les visiteurs.

Cerveaux imprims en 3D

Ce que vous voyez ici est essentiellement son cerveau et le sien. Ces cerveaux imprimés en 3D merveilleusement détaillés sont basés sur des analyses IRM dun mari et dune femme qui ont ensuite été transformées en impressions physiques pouvant être conservées. Assez cool quand vous y pensez, à quelle fréquence auriez-vous votre propre cerveau entre vos mains? Nous ne savons pas pourquoi ils sont bleus, mais nous ne savons pas à quel point ils sont intéressants.

Coucher de soleil sur terre vu den haut

Cette photo de lastronaute de lAgence spatiale européenne Alexander Gerst montre à quel point un coucher de soleil est impressionnant vu den haut.

Vous pensiez quils étaient incroyables de notre taille, ils sont encore plus impressionnants sous cet angle.

Une onde de choc intressante

Cette superbe photographie parfaitement synchronisée donne une vue exceptionnellement impressionnante dune explosion. Mais ce nest pas lexplosion qui est intéressante, mais plutôt londe de choc qui en émane clairement. Londe de choc claire semble ressembler à un bouclier invisible protégeant les environs de lexplosion.

Costumes dHalloween tranges des annes 1930

Nous voyons vos efforts dHalloween et vous élevons cette photo remarquablement effrayante des années 1930 avec des enfants portant toutes sortes de masques et dornements surdimensionnés. Curieusement, des cauchemars.

Les politiciens discutent du rchauffement climatique

Peut-être lune des images les plus appropriées de ces dernières années, cette sculpture dIssac Cordal se trouve à Berlin et représente un groupe dhommes politiques discutant du réchauffement climatique.

Ils nient sans aucun doute que cest un problème. Malgré les eaux qui montent autour deux.

Sentinelles de lArctique

Cette photographie ressemble à quelque chose dun autre monde mais est en fait prise en Laponie. En hiver, les températures y descendent jusquà moins 40 degrés centigrades et le maintenant qui engloutit les arbres locaux gèle souvent dans des formes étranges et merveilleuses.

Le résultat de ce froid hivernal est certainement quelque chose à admirer.

