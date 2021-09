29 images satisfaisantes dobjets technologiques et de tous les jours

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Knolling est une technique photographique merveilleusement satisfaisante qui consiste à aligner les choses pour créer limage parfaite.

Ce style de photographie consiste à disposer des objets similaires de manière parallèle ou à 90 degrés de manière organisée.

Le résultat est souvent incroyablement satisfaisant et quelque peu beau. Cest devenu une tendance ces dernières années, nous avons donc rassemblé certains de nos favoris pour que vous puissiez en profiter.

Sur votre vélo

Nous aimons cette vue simple dun vélo de la vieille école éclaté et étalé dans un joyeux knolling.

Les outils utilisés sont également inclus dans limage et constituent un ajout vraiment agréable avec des clés de plus en plus petites de la manière la plus satisfaisante.

Toasts grillés

Comme lune de ces nombreuses images que vous avez probablement déjà vues en ligne vous demandant comment vous aimez la cuisson de vos aliments, ce knolling présente des toasts de brunissement variable.

Nous sommes à peu près sûrs que la maison aurait brûlé au moment où la dernière a été faite.

Noir brillant

Une vision très moderne des choses que la plupart dentre nous avons dans nos poches ou sur notre personne.

Clés de voiture, téléphone, montre, petite monnaie, portefeuille et plus encore. Le tout soigneusement arrangé et brillamment photographié.

Aspirateur Roborock H7

Lors de lexamen de l aspirateur Roborock H7 , lancien rédacteur en chef adjoint de Pocket-lint, Dan Grabham, a créé cette image fantastique en utilisant toutes les pièces incluses de laspirateur. Soigneusement aligné pour que nous puissions tous en profiter.

Lessentiel du quotidien

Cette image montre les essentiels du quotidien de Jae S. Min, un designer du groupe Volkswagen dAmérique.

Cette photo était une sélection de toutes les choses quil utilisait pour son travail de jour en 2013. Des tablettes, des cahiers et même de la caféine, toutes ces choses ont aidé ce designer à passer sa journée.

Volkswagen Golf en morceaux

Vous avez peut-être déjà vu cette image auparavant, mais elle nest pas moins impressionnante, peu importe le nombre de fois que vous la voyez. Au moins dans notre esprit en tout cas.

Toutes les pièces de la VW Golf ont été retirées et exposées dune manière fantastique.

Merveilleusement blanc knolling

En 2012, la marque américaine de montres et daccessoires Nixon a lancé une collection de produits blancs comprenant une montre, des écouteurs, une coque pour iPhone et plus encore.

Cette image montre la gamme aux côtés dun mélangeur et dune platine Technics. Knolling fantastique pour un lancement de produit à notre avis.

Une machine à écrire déconstruite

Lorsque leur machine à écrire a eu besoin dêtre nettoyée, Tinned Thumbs est allé encore plus loin et a tout démonté.

Limage résultante est brillamment satisfaisante et montre une vue éclatante de toutes les petites pièces de cette machine à lancienne.

Consoles rétro

Quel meilleur hommage à lhistoire du jeu que cette photo de diverses consoles impressionnantes mais désormais archaïques. Brillamment présenté et merveilleusement arrangé par Jim Golden .

Joueur/photographe

Rocco est un créateur de contenu pour les marques déquipement de jeu Razer et Redbull Gaming.

Comme vous vous en doutez, il possède un équipement assez impressionnant pour effectuer à la fois son travail et ses passe-temps. Les téléphones, les drones, les appareils photo et une multitude dobjectifs font un excellent knolling, semble-t-il.

Une tondeuse déconstruite

Certaines de ces images arrondies sont soignées, non seulement parce quelles montrent des objets dans de merveilleuses lignes parallèles, mais aussi parce quelles montrent toutes les parties constitutives dun objet du monde réel.

Cette vue dune tondeuse à gazon manuelle déconstruite, par exemple, nest pas quelque chose que vous êtes susceptible de voir dans la vie de tous les jours. Pourtant, cest brillamment satisfaisant à regarder.

Un post mortem de la manette Wii

Cette image brillante est une série de photos de différents contrôleurs de jeu disséqués et soigneusement affichés par Ballen Photography .

"Deconstructed est une série de contrôleurs disséqués collectés auprès des joueurs qui les possédaient. Chaque contrôleur a été utilisé et souvent joué jusquà ce quil ne soit plus utilisable. Certains ont été physiquement modifiés et dautres ont été endommagés lors des tentatives de réparation. Cest leur autopsie. , une chance de comparer notre croissance et notre engagement aux outils que nous utilisons pour jouer."

Un appareil photo en plusieurs parties

Les amateurs dappareils photo peuvent avoir des sentiments mitigés à propos de celui-ci.

Cette image montre un appareil photo Olympus Pen-EE de 1962 en plusieurs parties. Il est peu probable que cet appareil photo soit remonté et fonctionne toujours, mais il a certainement fière allure comme ça.

Téléphone à clapet Motorola V500

Un téléphone à clapet rétro Motorola V500 reçoit le traitement knolling. Nous aimons voir ces vieux appareils en pièces. Toute la petite technologie des générations passées.

Un couteau suisse

Cette image étonnante dun couteau suisse déconstruit fait partie dune série de Todd McLellan pour un livre " Things Come Apart ".

Ce travail comprend une multitude dobjets du quotidien brillants décomposés en tous les composants et disposés dans des lignes satisfaisantes pour le plaisir de tous.

Chirurgie grave

Il semble que même les chirurgiens apprécient un peu de knolling. Il est parfaitement compréhensible quils veuillent être organisés alors quils sont au milieu dun travail important pour sauver des vies.

Énergie éolienne et solaire

Honnêtement, nous ne savons pas ce qui se passe avec celui-ci, mais nous aimons la combinaison de panneaux solaires, de minuscules moulins à vent et de quelques technologies. Le fond rouge audacieux pour ce knolling est également impressionnant.

Planche à roulettes satisfaisante

Cest certainement une planche à roulettes bien utilisée. Lorsque la propriétaire, Deborah Gruber, a démonté les roues pour un autre projet, elle a décidé de tout démonter spécialement pour cette photo.

Photographe branché ?

Cette image est apparue sur le Web avec le slogan « Équipement daventure ». - pour nous, cela ressemble plus à du matériel pour un photographe hipster. Belles lignes cependant.

Caméras, caméras, caméras

Jim Golden et Kristin Lane ont rassemblé cette image impressionnante dune multitude dappareils photo avec laide de 15 photographes de Portland, Oregon.

Certainement une impressionnante collection dappareils photo anciens et nouveaux. Sans aucun doute, il a fallu des siècles pour les aligner tous soigneusement aussi.

Collection de 8 titres

Une autre image incroyable mise en place par Jim Golden montre une magnifique collection de 8 pistes. Audio rétro présenté avec un style fantastique.

Radio radio

Une autre vue impressionnante de la technologie rétro déconstruite et présentée dans un format knollé brillamment satisfaisant.

Nous aimons aussi les numéros dhorloge inclus dans celui-ci. Les détails complexes des fils, des résistances et plus sont également merveilleusement attrayants.

Un homme et ses outils

Il est assez inhabituel de voir une personne incluse dans une image de knolling, mais ici, cest bien justifié (et brillant).

Ce type a certainement beaucoup de kit de photographie et tout le matériel dont il pourrait avoir besoin pour une image parfaite. Bien que nous parions que ce kit na fait que grandir depuis que la photo originale a été prise.

Vieilles choses

Parfois, les vues les plus simples donnent des knollings satisfaisants. Une boisson chaude, un livre bien présenté, un appareil photo vieillissant et quelques morceaux de nature ajoutés pour faire bonne mesure aussi.

Cette image dAbdessalem Benyahia en est un parfait exemple.

Appareil photo

Les photographes adorent montrer leur équipement photo. Et pourrait-il y avoir une vue plus esthétique de cette technologie ? Cest peu probable.

Un autre type de caméra

Une autre caméra. Cette fois, il sagit dun appareil photo plus ancien, détruit avec tous ses composants internes exposés. Un souci du détail impressionnant.

Disquettes

Bien quil ne sagisse pas nécessairement de knolling au sens traditionnel du terme, nous apprécions le merveilleux positionnement et les lignes de ces vieilles disquettes.

Esthétiquement plaisant

Les images esthétiquement agréables sont abondantes dans cette liste. Celui-ci présente non seulement des lignes merveilleuses, mais également de superbes couleurs complémentaires qui le font ressortir. Sarah Arista a clairement un œil pour ces choses.

Des outils à gogo

Si vous avez besoin dun outil particulier, ce type de configuration vous permettra certainement de le trouver plus rapidement. Avec lavantage supplémentaire quil se trouve également que cela a lair vraiment génial.