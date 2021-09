Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La beauté de la macrophotographie est quelle capture des détails non visibles à lœil nu. Il nous transporte dans des mondes entiers dont nous ne sommes pas normalement au courant et est devenu une technique photographique incroyablement populaire, à la fois à des fins de recherche et de divertissement.

Être capable détudier les flocons de neige, les yeux des insectes et la façon dont la lumière rebondit sur une bulle de savon peut révéler des trésors cachés et des idées qui peuvent être utilisées à des fins scientifiques et technologiques.

Techniquement parlant, la macrophotographie (également connue sous le nom de photomacrographie) est un moyen de capturer des gros plans extrêmes de sujets minuscules. Cest ce qui rend la macrophotographie dinsectes si attrayante. Le terme fait référence au fait que la taille du sujet sur la photographie apparaît au moins aussi grande que dans la vraie vie, voire supérieure à la taille réelle. Un objectif macro est donc un objectif capable de rapports de reproduction dau moins 1:1.

La meilleure photographie macro est capturée par des reflex numériques équipés de « vrais » objectifs macro ou de tubes dextension, mais de nombreux téléphones peuvent désormais être équipés dobjectifs de style macro pour rivaliser avec ces configurations plus chères, et certains comme l iPhone 13 Pro et l iPhone 13 Pro Max venir avec des objectifs macro.

Pour vous inspirer dans vos projets de macrophotographie, ou simplement vous aider à échapper à la monotonie du travail, voici quelques-unes des meilleures photos de macrophotographie sur le Web, et certaines que nous avons prises nous-mêmes.

Abeille charpentière

Pour un œil non averti, cette incroyable photo macro ressemble au visage dune guêpe. Pourtant, cette créature est en fait une Ceratina, ou abeille charpentière, du Vietnam. De taille et dapparence similaires aux bourdons, labeille charpentière tire son nom de la façon dont elle senfouit dans les arbres ou les cadres en bois pour faire son nid. Ils sont cependant moins sociables que les bourdons et sont moins colorés et poilus. Les mâles sont incapables de piquer, tandis que les femelles – comme celle illustrée – peuvent piquer, mais ne le feront que si elles sont provoquées. Cette photo a été prise avec un Canon Mark II 5D.

Flocon de neige

Au-delà des insectes, les flocons de neige sont parmi les plus beaux – mais aussi les plus difficiles à capturer – des sujets pour la macrophotographie. Leur petite taille et leur nature délicate signifient quils fondent presque dès quils atteignent une surface plus chaude ; ne pouvant rester intact que pendant un certain temps lorsquil est en contact avec plusieurs autres flocons. Ils se présentent sous lune des 35 formes, en fonction de la température et de lhumidité. Cette photo a été prise dun seul flocon de neige davion composite de 4 mm à Moscou qui était tombé sur un pull en laine par le photographe Alexey Kljatov à laide dun objectif Helios 44M-5.

Oeil de grenouille

Ce cliché fantastique montre le photographe Egor Kamelev et son Sony ILCE-7RM2 reflété dans lœil dune grenouille. Les yeux exorbités dun amphibien leur donnent un champ de vision de près de 180 degrés et leur forme et leur lentille les rendent incroyablement sensibles au mouvement, en plus doffrir une excellente vision nocturne. De plus, lorsquune grenouille avale de la nourriture, elle tire ses yeux vers le bas de sa bouche pour aider à pousser la nourriture dans sa gorge.

Bulle de savon

Cette image pourrait être confondue avec la surface dun œil, similaire aux motifs observés sur lœil de la grenouille ci-dessus, mais fait en réalité partie dune bulle de savon. Des bulles se forment lorsque leau est piégée entre deux couches de molécules de savon. Ils rétrécissent à la forme la plus petite possible, une sphère, et cela maintient lair à lintérieur jusquà ce que le sceau soit brisé ou que leau sévapore.

Bien quil puisse sembler que les bulles de savon réfractent la lumière de la même manière quun arc-en-ciel sur leau ou à travers le verre, les couleurs étonnantes vues sur cette photo sont causées par des ondes lumineuses se reflétant entre les couches de savon. Cest pourquoi vous pouvez souvent voir les reflets de votre propre visage dans les bulles, mais pas dans les arcs-en-ciel. La luminosité et la gamme de couleurs dépendent de lépaisseur des couches.

Araignée sauteuse

Instantanément reconnaissables à leur étrange disposition oculaire, les araignées sauteuses sont parmi les arachnides les plus fascinants de la planète.

Ils sont minuscules – mesurant aussi peu que 1 mm de long, jusquà 25 mm – mais peuvent sauter jusquà 50 fois la longueur de leur corps. Au lieu de pattes spécialement adaptées, comme celles que lon voit sur une sauterelle, lorsque laraignée sauteuse veut bondir, une vague de sang afflue vers ses pattes, les faisant sallonger et lançant larachnide dans les airs. Cette photo a été prise sur un Canon Mark II 5D, avec Zerene Stacker, Stackshot Sled, objectif macro 65 mm Canon MP-E 1-5X et Twin Macro Flash dans un refroidisseur en polystyrène.

Regarder

Compte tenu de leur taille relativement petite, les montres, comme le mouvement (ou module) de montre pour femme illustré, contiennent une ingénierie remarquable. À laide dun oscillateur électronique, régulé par un cristal de quartz, les montres modernes gardent lheure en créant un signal avec une fréquence incroyablement précise.

Quest-ce que le Pocket-lint quotidien et comment lobtenir gratuitement? Par Stuart Miles · 22 Septembre 2021

Les montres mécaniques utilisent plutôt un mécanisme dhorlogerie pour mesurer le temps qui passe. Sur les montres et horloges mécaniques, le tic-tac emblématique est créé lorsque les aiguilles de la montre sont déplacées vers lavant via les roues de la montre. Cette photo, capturée par Guy Sie, a été prise à laide dun Canon EOS 350D Digital et de tubes dextension - un moyen moins coûteux dobtenir des photos macro sans débourser pour un objectif macro coûteux. Le mouvement montré est actuellement porté comme un bouton de manchette, mesurant seulement 17 mm de large.

Orchidée

Leur forme inhabituelle, leurs couleurs vives et leurs parfums frais ont fait de la fleur dorchidée exotique une fleur populaire pendant des siècles. Ils sont tenus à un tel égard quils sont les fleurs nationales de pays comme le Panama, le Honduras et Singapour, et, depuis 2800 avant JC, lorchidée a été utilisée dans les remèdes chinois à base de plantes pour traiter une myriade de maladies et daffections. Lune des fleurs les plus connues du genre des orchidées est probablement la vanille, à partir de laquelle lextrait de vanille est extrait.

Libellule

Un autre superbe cliché capturé par Egor Kamelev, cette photo montre le visage dune libellule adulte couverte de rosée. Si vous regardez attentivement, vous pouvez également voir une fourmi se reposer au centre. Les yeux dune libellule sont ce quon appelle des yeux composés et ils sont constitués de milliers de minuscules photorécepteurs indépendants que linsecte utilise pour distinguer la luminosité et la couleur. Cela réduit quelque peu la résolution mais les aide à repérer les mouvements rapides et leur donne un champ de vision impressionnant. La photo a été prise sur un Sony ILCE-7RM2.

Un billet de 10 £

La macrophotographie ne doit pas nécessairement concerner uniquement les insectes ou être prise avec un appareil photo reflex numérique. Cela a été pris avec liPhone 13 Pro et montre que si vous regardez attentivement, vous pouvez voir une écriture sur la note qui nest pas visible à lœil nu.

Feuilles ensoleillées

Les feuilles sont une opportunité fantastique pour la macrophotographie. Ils contiennent tellement de détails. Comme cette feuille de rose par exemple. Tourné sur liPhone 13 Pro Max.

Minifigurines Lego

Donnez vie à ces visages de minifig avec une photo macro qui vous permettra de vous rapprocher comme sil sagissait dune personne.