Images étonnantes de notre lune dans toutes les formes et tailles

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Cela fait maintenant plus de 50 ans que la race humaine est allée sur la lune avec le premier atterrissage sur la lune par Apollo 11 le 20 juillet 1969. Et avec les plans en cours de la NASA pour atterrir à nouveau sur la lune dici 2024, nous avons pensé quelle meilleure façon de célébrer quavec une collection de certaines des meilleures photos de la lune dans toute sa splendeur pour que vous puissiez en profiter.

Profitez de la gamme dimages inspirantes de notre lune dans toutes les formes et tailles:

Images tonnantes de notre lune dans toutes les formes et tailles

Cela fait maintenant plus de 50 ans que la race humaine est allée sur la lune avec le premier atterrissage sur la lune par Apollo 11 le 20 juillet 1969. Et avec les plans en cours de la NASA pour atterrir à nouveau sur la lune dici 2024, nous avons pensé quelle meilleure façon de célébrer quavec une collection de certaines des meilleures photos de la lune dans toute sa splendeur pour que vous puissiez en profiter.

Profitez de la gamme dimages inspirantes de notre lune dans toutes les formes et tailles:

Lune au-dessus de Los Angeles

Dan Marker-Moore a pris une série de 11 images en un peu moins de 28 minutes qui ont capturé la lune se levant au-dessus de la ville de Los Angeles, aux États-Unis. Ces photos ont ensuite été combinées dans ce brillant composite nocturne . Une vue fantastique sur le paysage urbain.

Lune minrale

Cela peut ressembler à une planète assez fascinante dans les profondeurs de lespace, mais cest toujours notre lune. Limage a été traitée et ses couleurs ont été fortement améliorées afin de montrer les variations du régolithe lunaire - les couches de poussière, de sol, de roche cassée et dautres matériaux à la surface.

Cette image brillante dAndrew McCarthy ( Cosmic_background ) met en évidence la merveille de la lune et montre tous les différents impacts dastéroïdes qui se sont produits à sa surface. La répartition de la couleur montre à quel point les débris sont répartis à chaque impact et la vue peinte de lhistoire qui en résulte également.

Comparaison de luminosit

Avec cette image, Andrew McCarthy a voulu démontrer à quel point la lune et notre planète sont différentes en termes de luminosité:

"La pleine lune est représentée comme cette chose brillante et lumineuse, mais elle est en fait aussi sombre que lasphalte au soleil."

Notre maison reflète beaucoup de lumière du soleil grâce à latmosphère et la nuit, elle est encore plus magnifique. Mais on ne peut toujours pas nier à quel point la lune peut être impressionnante.

Supermoon sur Manhattan

Début 2018, nous avons eu la chance de voir lapparition de la supermoon . Une vision plus grande que la normale de la pleine lune qui se produit en raison de lorbite proche de la Terre pendant certaines périodes.

Cette photo dAlexander Krivenyshev montre cette super lune dans toute sa splendeur au-dessus de la ligne dhorizon de Manhattan.

Beaut lunaire

Il sagit dune vue de lun des cratères dimpact sur la lune capturés par la caméra lunaire de reconnaissance orbitale en 2018.

Ce cratère est trop petit pour être vu de la Terre, mais est lun des nombreux cratères à la surface de la lune. On pense aussi que cest assez jeune dans le grand schéma des choses. La NASA la daté denviron 100 millions dannées sur la base des modèles déjectas et des rayons environnants.

Curieusement beau compte tenu des dégâts explosifs qui ont dû se produire lors de limpact.

Une vue lointaine de la lune

Cette minuscule vue de la lune, vue à lhorizon lointain de la Terre, a été prise par lastronaute Karen Nyberg. Il a été pris de la Station spatiale internationale en 2013 et montre une vue inhabituelle qui montre vraiment à quel point la lune est éloignée de la Terre et à quel point nous sommes tous insignifiants dans le grand schéma des choses.

clipse lunaire totale

Cette vue brillamment colorée de la lune a été prise depuis les déserts dAbu Dhabi aux Émirats arabes unis. Il montre une éclipse lunaire totale incroyablement colorée qui sest produite en juillet 2018.

Lune de sang super bleue

Cest une autre image de la lune, vue à nouveau dans son état de supermoon. Cette lune Super Blue Blood est inhabituelle non seulement en raison de son orbite proche de la Terre, mais aussi parce que cétait la deuxième fois que la lune était pleine ce mois-là.

Cette photo particulière montre la lune se couchant derrière les colonnes du Capitole national à Washington DC et a été prise par Aubrey Gemignani en janvier 2018.

Photomosaque du site datterrissage de Surveyor 7

Cette image montre une photomosaïque du site datterrissage de Surveyor 7 près du cratère Tycho. La photo en elle-même nest pas si remarquable, tant que vous ne connaissez pas lhistoire. Surveyor 7 était le septième et dernier atterrisseur lunaire envoyé pour explorer la lune.

Cet géomètre a atterri à la surface de la lune le 10 janvier 1968. Il a été endommagé peu de temps après et a cessé démettre en février de cette année. Il a cependant réussi à transmettre un total de 21 091 avant que cela ne se produise.

Notre maison

En 1969, léquipage du vaisseau spatial Apollo 11 a réussi à capturer cette image impressionnante montrant notre planète natale sélevant au-dessus de lhorizon de la lune. Cette vue emblématique montre les gris sombres de la surface de la lune et à quel point la Terre peut être grande, audacieuse et bleue dans le contexte de lespace.

Une vue 81MP

Cette vue incroyablement lumineuse et détaillée de la lune a en fait été formée à partir de 50000 photos à l aide de deux caméras différentes pour créer un chef-dœuvre de 81 MP. Cest lune des nombreuses œuvres impressionnantes d Andrew McCarthy et une autre vue fantastique de la lune dans toute sa splendeur.

Un ciel toil

Il est indéniable que la lune est magnifique, mais il est facile doublier à quel point elle est petite en tant que partie du cosmos. Cette vue nocturne étoilée de la lune entourée de milliards détoiles peint une vue magnifique de lespace dans toute sa magnificence.

Une lune gibbeuse croissante

Capturée depuis la Station spatiale internationale en avril 2020, cette photo montre une lune gibbeuse. Pas entièrement éclairé, mais magnifiquement mis en valeur dans la noirceur de lespace.

Une lune gibbeuse dcroissante lhorizon

Une autre image incroyable de la Lune prise du point de vue de la Station spatiale internationale la montre en train de pousser sur lhorizon de notre planète juste au-dessus de la côte angolaise.

Ici, il semble minuscule et insignifiant, tout aussi fantastique.

Une mosaque du ple Nord

Cette image de la Lune a été prise par la Lunar Reconnaissance Orbiter Camera et fabriquée à partir de 983 images prises sur une période dun mois en 2011.

Une surface usée et altérée apparaît autour dun poteau qui est presque en permanence dans lombre.

Buzz Aldrin sur la Lune

Y a-t-il une autre image plus emblématique que lastronaute Buzz Aldrin vue marchant à la surface de la Lune?

Prise par son collègue astronaute, Neil Armstrong, limage montre une vue de la région de la mer de la tranquillité de la lune qui a été explorée pendant la mission Apollo 11.

Hubble et lclipse lunaire

En 2019, lors de léclipse lunaire, le télescope spatial Hubble a été entraîné sur notre lune afin de pouvoir être utilisé comme miroir pour regarder lozone de notre propre atmosphère.

Cette observation peut ensuite être utilisée pour rechercher des preuves de la vie sur dautres planètes en observant leurs biosignatures.

La Terre et la Lune

Cette image est en fait la combinaison de deux images combinées. Les deux ont été capturés séparément par le vaisseau spatial Galileo en 1992 alors quil se dirigeait vers le système Jupiter.

La Lune semble terne et sans vie comparée aux nuages tourbillonnants et à la teinte bleue de locéan à la surface de notre planète.

Une lune de mtal?

Cette image a été créée à laide du vaisseau spatial Lunar Reconnaissance Orbiter de la NASA. La signification qui lentoure est peut-être plus intéressante que limage elle-même.

Les chercheurs de léquipe utilisant les instruments miniatures de radiofréquence de lorbiteur de reconnaissance lunaire ont découvert des indices sur plus de métaux, comme le fer et le titane, quon ne le pensait auparavant à la surface de la lune.

Sous la surface, on pense maintenant quil y a beaucoup plus de minéraux racontant une histoire intéressante de notre plus proche voisin.

Écrit par Adrian Willings.