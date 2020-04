Des images incroyables de notre lune dans toutes les formes et tailles

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Cela fait maintenant plus de 50 ans que la race humaine est allée sur la lune avec le premier atterrissage sur la lune par Apollo 11 le 20 juillet 1969. Et avec la NASA annonçant quelle prévoit de se poser à nouveau sur la lune dici 2024, nous avons pensé quelle meilleure façon de célébrer quavec une collection de certaines des meilleures photos de la lune dans toute sa splendeur pour votre plaisir.

Profitez de la gamme dimages inspirantes de notre lune dans toutes les formes et tailles:

Dan Marker-Moore a pris une série de 11 images en un peu moins de 28 minutes qui ont capturé la lune se levant au-dessus de la ville de Los Angeles, aux États-Unis. Ces photos ont ensuite été combinées dans ce brillant composite nocturne . Une vue fantastique sur le paysage urbain.

Cela pourrait ressembler à une planète assez fascinante au loin dans les profondeurs de lespace, mais cest toujours notre lune. Limage a été traitée et ses couleurs ont été fortement améliorées afin de montrer les variations du régolithe lunaire - les couches de poussière, de sol, de roches brisées et dautres matériaux à la surface.

Cette image brillante dAndrew McCarthy ( Cosmic_background ) met en évidence la merveille de la lune et montre tous les différents impacts dastéroïdes qui se sont produits à sa surface. La répartition des couleurs montre dans quelle mesure les débris se propagent à chaque impact et la vue peinte de lhistoire qui en résulte également.

Avec cette image, Andrew McCarthy a voulu montrer à quel point la lune et notre planète sont différentes en termes de luminosité:

"La pleine lune est représentée comme cette chose lumineuse et lumineuse, mais elle est en fait aussi sombre que lasphalte au soleil."

Notre maison reflète beaucoup la lumière du soleil grâce à latmosphère et la nuit, elle est encore plus magnifique. Mais on ne peut toujours pas nier à quel point la lune peut être géniale non plus.

Début 2018, nous avons eu la chance de voir apparaître la super lune . Une vision plus grande que la normale de la pleine lune qui se produit en raison de lorbite proche de la Terre pendant certaines périodes.

Cette photo dAlexander Krivenyshev montre cette super lune dans toute sa splendeur au-dessus des toits de Manhattan.

Ceci est une vue de lun des cratères dimpact sur la lune capturé par la caméra Lunar Reconnaissance Orbiter en 2018.

Ce cratère est trop petit pour être vu de la Terre, mais il est lun des nombreux à la surface de la lune. On pense quil est assez jeune dans le grand schéma des choses aussi. La NASA la datée denviron 100 millions dannées en fonction des modèles déjecta et des rayons environnants.

Curieusement beau compte tenu des dégâts explosifs qui ont dû se produire lors de limpact.

Cette minuscule vue de la lune, vue à lhorizon lointain de la Terre, a été prise par lastronaute Karen Nyberg. Il a été pris de la Station spatiale internationale en 2013 et montre une vue inhabituelle qui montre vraiment à quelle distance la lune est de la Terre et à quel point nous sommes tous insignifiants dans le grand schéma des choses.

Cette vue brillamment colorée de la lune a été prise des déserts dAbu Dhabi aux Emirats Arabes Unis. Il montre une éclipse lunaire totale fantastiquement colorée qui sest produite en juillet 2018.

Ceci est une autre image de la lune, vue à nouveau dans son état de super lune. Cette lune Super Blue Blood est inhabituelle non seulement en raison de son orbite proche de la Terre, mais aussi parce que cétait la deuxième fois que la lune était pleine ce mois-ci.

Cette photo particulière montre le coucher de la lune derrière les colonnes du National Capitol à Washington DC et a été prise par Aubrey Gemignani en janvier 2018.

Cette image montre une photomosaïque du site datterrissage de Surveyor 7 près du cratère Tycho. La photo elle-même nest pas si remarquable, tant que vous ne connaissez pas lhistoire. Larpenteur 7 était le septième et dernier atterrisseur lunaire envoyé pour explorer la lune.

Cet arpenteur a atterri à la surface de la lune le 10 janvier 1968. Il a été endommagé peu de temps après et a cessé de transmettre en février de la même année. Il a cependant réussi à transmettre un total de 21 091 avant que cela ne se produise.

En 1969, léquipage du vaisseau spatial Apollo 11 a réussi à capturer cette image impressionnante montrant notre planète natale sélevant à lhorizon de la lune. Cette vue emblématique montre les gris sombres de la surface de la lune et à quel point la Terre peut être grande, audacieuse et bleue dans le contexte de lespace.

Cette vue incroyablement lumineuse et détaillée de la lune a été formée à partir de 50 000 photos à l aide de deux caméras différentes pour créer un chef-dœuvre de 81 MP. Cest lune des nombreuses œuvres impressionnantes d Andrew McCarthy et une autre vue fantastique sur la lune dans toute sa splendeur.

Il est indéniable que la lune est magnifique, mais il est facile doublier à quel point elle est petite en tant que partie du cosmos. Cette vue nocturne étoilée de la lune entourée de milliards détoiles offre une vue magnifique de lespace dans toute sa magnificence.