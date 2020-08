Des images stupéfiantes de Mars comme vous ne les avez jamais vues auparavant

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Elle pourrait être surnommée la planète rouge, mais il y a beaucoup plus sur Mars que de simples roches et de la poussière rouge. Les images de la NASA montrent beaucoup de beauté cachée et dintrigues.

Nous avons passé au peigne fin les archives pour choisir une sélection des meilleures et des plus intéressantes images que la NASA a compilées.

Diables de poussire

Capturée par la caméra HiRISE (High Resolution Imaging Science Experiment) de la NASA sur le Mars Obiter, cette image de 2012 montre un grand diable de poussière projetant une forme semblable à un serpent sur la surface de la planète rouge.

On pense que le diable de poussière mesurait environ 800 mètres de haut et 30 mètres de diamètre.

Araignes du ple sud

Ne craignez rien, ce ne sont pas des araignées extraterrestres géantes, mais plutôt des fissures à la surface de Mars. Cela a été capturé par le Mars Reconnaissance Orbiter en 2009 et montre une région du pôle sud de la planète rouge où des fissures sont apparues à la surface.

On pense que ces fissures sont apparues lorsque le dioxyde de carbone sest échappé de la fonte des glaces et sest dissipé dans latmosphère. Nous sommes simplement heureux quils ne bougent pas.

Selfie de curiosit

Quelle collection dimages de Mars serait complète sans un selfie par un rover Mars? Cette photo du rover Curiosity a été prise en 2015 . Cette image est en fait une collection dimages qui se trouvaient sur le site "Mojave" où le rover était occupé à forer et à collecter des échantillons de roche pour analyse.

Dautres images similaires de Curiosity saffairant à lanalyse du paysage ont été capturées à Rocknest , John Klein et Windjana . Nous aimons lidée que ces rovers parcourent la surface de la planète et effectuent des tests importants au nom de lhumanité tout entière.

Poussire et givre la surface

Au milieu de 2018, Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA a capturé des images de dunes de sable dans les régions du nord de Mars. Celles-ci semblaient montrer des couches de poussière de couleur claire soufflées sur dautres régions sableuses plus foncées.

Une observation attentive montre des plaques de glace sèche tout autour des dunes - des plaques qui se transformeraient rapidement en gaz pendant la saison estivale.

Dunes bleues

Une autre image de Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA montre une zone de Mars avec des dunes barchan classiques (dunes de sable en forme de croissant). Ces dunes se sont rassemblées à lintérieur du sol du cratère Lyot.

Une zone des dunes, lorsque la couleur est rehaussée, semble être dun bleu turquoise froid, ce qui montre quelle est faite dun matériau beaucoup plus fin que la zone environnante.

Une autre image de la même zone capturée en 2017 montre des formes tout aussi étranges et merveilleuses dans le cratère.

Surface givre

Cette image du pôle nord de Mars montre dépaisses couches de glace à la surface de la planète. Il ny a pas que des roches et de la poussière là-bas.

Cette image a été capturée par le Mars Reconnaissance Orbiter qui a détecté le gel saisonnier qui saccumulait dans cette zone.

Avalanches de Mars

Cette image de Mars fait partie dune série des régions polaires du nord de la planète. Cette zone a beaucoup changé au fil des ans et comprend non seulement la formation de nouveaux blocs de glace, mais aussi des sections de falaises de glace qui seffondrent. La NASA a également une vision assez impressionnante de ce qui se passe .

Cette nouvelle image a été capturée par le Mars Reconnaissance Orbiter qui a été chargé de réimaginer les régions de Mars qui avaient été capturées des années auparavant afin de comparer le paysage. Tout comme sur Terre, beaucoup de choses ont changé au cours de ces années, même depuis la première image de la zone en 2006.

Sources possibles de mthane

En 2018, le Mars Orbiter a capturé cette image des surfaces dans la région de Chryse Planitia de la planète proche de léquateur. Limage montre de grands monticules dune taille de centaines de mètres.

Les scientifiques ne savent pas exactement ce qui a causé ces monticules, mais pensent que cela peut être le résultat déruptions de lave ou de boue chaude émergeant de sous la surface. Si cest ce dernier, cela pourrait bien indiquer des signes de méthane sur Mars - ce que les scientifiques recherchent depuis un certain temps.

Dunes prs de Nili Patera

Cette image de Nili Patera révèle des informations intéressantes sur le temps de Mars. Les dunes capturées dans limage montrent que les vents à la surface soufflent continuellement dest en ouest, déplaçant le sable à travers la zone.

Un mouvement graduel du sable se produit ici, les dunes se repositionnant au fil du temps alors que le vent continue de déplacer le sable.

Couches dhistoire

Beaucoup de ces images ne sont pas seulement des vues incroyables de la planète, mais offrent également un aperçu scientifique de lhistoire de Mars qui peut être étudié ici sur Terre:

"Lhistoire géologique dune planète est écrite dans ses couches. Lérosion de la surface révèle plusieurs nuances de couches de couleur claire, probablement des dépôts sédimentaires, comme le montre cette image prise par la caméra HiRISE sur lorbiteur de reconnaissance de Mars. Le plus récent géologique les caractéristiques sont les dunes de sable étroites qui serpentent au sommet de tous les rochers.

HiRISE fonctionne dans les longueurs donde visibles, les mêmes que les yeux humains, mais avec une lentille télescopique qui produit des images à des résolutions jamais vues auparavant dans les missions dexploration planétaire. Ces images haute résolution permettent aux scientifiques de distinguer des objets de 1 mètre (environ 3 pieds) sur Mars et détudier la morphologie (structure de surface) dune manière beaucoup plus complète que jamais. "

Des traces dans la poussire

Tout comme la Terre, la surface de Mars est régulièrement soumise à des diables de poussière - des tourbillons bien formés et puissants de taille variable qui fouettent la saleté à la surface. Cette image montre de longs sentiers sombres où ces tourbillons sont passés et ont soufflé la saleté. Les lignes plus sombres montrent le matériau sous la saleté et la poussière de surface habituelles.

Terrain du cerveau

Une image merveilleusement étrange de la surface de Mars connue avec désinvolture sous le nom de "terrain du cerveau" - cest apparemment lun des mystères non résolus de la planète. Cet étrange terrain texturé est composé de crêtes et de creux trouvés sur Mars.

On pense que leau enfouie sous la surface est à lorigine de ces formes étranges et merveilleuses lorsquelle se sublime (se transforme en gaz) et émerge de la terre. Cependant, plus de données sont nécessaires pour établir cela comme un fait.

Terrain crbral nouveau

Une autre vue de la même zone montre létrange tissage du paysage et la similitude avec le cerveau humain est étrange.

Regard sur la tempte

Au milieu de 2018, le télescope spatial Hubble a capturé cette image de Mars alors quelle passait à proximité de notre domicile depuis 2003.

Visible sur limage est une tempête de poussière qui a fait rage dans toute la planète et a couvert lintégralité de Mars en un nuage de poussière géant. Un autre point fort ici est les deux pôles de la planète qui sont recouverts dune couverture brillante de nuages.

Les deux points brillants que lon peut voir dans lobscurité de lespace entourant la planète sont Phobos et Deimos - les deux lunes qui appartiennent à Mars.

Mars tatou

Cette image date de 2007 et montre le champ de dunes du cratère Russell. Cette zone de Mars est souvent couverte de givre de dioxyde de carbone. Lorsque ce gel sévapore, la zone change considérablement. En haut de limage, des taches de givre restant peuvent être vues. Les marques noires sont la rouille des diables de poussière qui traînent dans le paysage environnant.

Vues dt

Cette image montre lhémisphère sud de Mars à la fin de lété. Les sommets des chaînes de montagnes ici semblent être recouverts de glace et de neige, mais la NASA dit que cela nest pas possible pendant cette période estivale et quil sagit plus probablement de gisements minéraux.

Deuteronilus Mensae

Cette image de lorbiteur de reconnaissance de Mars montre la région de Deuteronilus Mensae de Mars. Une formation en forme de lobe peut être vue sur le côté droit de limage. On pense que ces formations sont causées par des régions glacées de la terre qui se subliminent et se dissipent.

Roche ancienne

Cette vue montre des crêtes droites dans lancien substrat rocheux qui constitue la surface de Mars près de Nirgal Valles - lune des plus longues vallées de la planète.

On pense que ce substrat rocheux sest durci au fil du temps et a pu résister à des milliards dannées dérosion. Un exploit impressionnant pour une vue intrigante.

Un Mesa incroyable

Une autre image incroyable de la surface de Mars montre une petite Mesa entourée de dunes de sable. La zone est fortement érodée et comprend plusieurs dépôts sédimentaires dans la Mesa. Une belle vue sur la puissance de la nature sur Mars et comment la planète réagit à lenvironnement qui lentoure.

Couches secrtes de Saheki

Cette vue montre le cratère Saheki - un cratère denviron 84 kilomètres de diamètre. Ce cratère est rempli de ventilateurs alluviaux (dépôts en forme de triangle) qui ont probablement été créés lorsque la neige fondante a transporté différents matériaux du bord du cratère vers le centre.

Le résultat est un paysage magnifique, coloré et intrigant de Mars capturé avec brio par le Mars Reconnaissance Orbiter.

Couches et dunes

La majeure partie de la surface de Mars est recouverte de poussière, de saleté et dautres matériaux qui recouvrent le substrat rocheux ci-dessous. Cette image montre une zone de la planète où le substrat rocheux est exposé aux éléments. Ici, des couches de substrat rocheux rouge peuvent être vues avec ce qui ressemble à des anneaux dâge.

Le cratre des Hargraves

Cette image de lorbiteur de reconnaissance de Mars montre une zone de Mars qui a été touchée par différents débris spatiaux. Une surface rocheuse riche et variée dans la région signifie que des minéraux et des matériaux colorés ont été répartis dans les environs. Le résultat est une image brillamment colorée de Mars contrairement à beaucoup dautres que vous êtes susceptible de voir.

Impacts du cratre

La surface de Mars change souvent grâce à des centaines de nouveaux impacts dastéroïdes sur la surface de façon régulière.

Mars a une atmosphère beaucoup plus mince que la Terre, ce qui signifie quelle est moins protégée que notre planète en ce qui concerne ces dangers interstellaires.

Cette image montre un tout nouveau cratère qui sest formé avec des résultats explosifs alors que lexplosion a envoyé des débris dans toutes les directions. Les matériaux exposés varient de manière sauvage en couleurs et présentent une grande variété de matériaux.

Ttards de cratre

Une vue inhabituelle dun cratère à la surface de Mars montre une vue qui ressemble légèrement à un têtard. La queue de ce cratère a probablement été créée par leau sécoulant du cratère et sécoulant vers le bas.

Ce type dimage est utile pour les scientifiques qui tentent détudier lhistoire de la région et comment leau a existé et a réagi avec lenvironnement.

Les dfauts

Une photo de Meridiani Planum montre des dépôts stratifiés intéressants et des failles qui ont également des cassures nettes. Une autre vue fantastique de la surface de Mars grâce au Mars Reconnaissance Orbiter.

Une autre vue curieuse

Cette image montre la vue du rover Curiosity Mars de la NASA. Le mont Sharp peut être vu dans la ligne des yeux de Curiosity et la surface rocheuse de Mars semble certainement formidable.

Altration chimique

Mars nest peut-être pas grand-chose à regarder maintenant, mais cela ne veut pas dire quil nest pas plein de sites fascinants qui racontent des histoires sur son histoire.

Dans les temps anciens, on pensait que leau coulait autrefois sur Mars, creusant des canaux à travers le paysage et transportant des sédiments au fur et à mesure. Cette image montre une analyse spectrale de lorbite qui met en évidence laltération chimique de la surface causée par cette eau.

Cette image du delta du cratère Jezero montre une surface riche en argile et en carbonates. On pense que les reliefs que vous pouvez voir remontent à plus de 3,6 milliards dannées et abritent probablement danciennes molécules organiques et dautres signes potentiels de la vie microbienne. Cest pourquoi la NASA a choisi cette zone comme site datterrissage du prochain Rover , qui devrait atterrir sur la planète en 2020.

Superposition

Tout comme sur Terre, il existe des zones de sédiments à la surface de Mars. Ces zones aboutissent souvent à ce genre de superposition merveilleusement exquise et parlent de lhistoire géologique de la planète.

Les avalanches

En mai 2019, le Mars Reconnaissance Orbiter a aidé à capturer cette image dune avalanche se déroulant sur une falaise haute de 1640 pieds près du pôle nord de Mars.

À cette époque de lannée, les températures à la surface augmentent, ce qui provoque la vaporisation de la glace qui, à son tour, brise les blocs de glace et fait pénétrer la poussière dans les environs. Den haut, les résultats sont assez spectaculaires.

Ondulations de sable

Cette image de 2009 montre de magnifiques ondulations de sable et une grande dune de sable capturée à Proctor Crater . La couleur a été ajoutée pour rendre limage plus visible, mais ce nest pas moins impressionnant sans elle.

Écrit par Adrian Willings.