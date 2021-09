Les meilleures images de voyageurs du temps à travers lhistoire

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - De temps en temps, une image apparaît en ligne qui, selon les gens, montre un voyageur dans le temps quelque part où il ne devrait pas être. Mais sagit-il simplement de cas de personnes laissant libre cours à leur imagination ?

Nous avons rassemblé certaines des images les meilleures et les plus intéressantes de voyageurs temporels à travers lhistoire. Certains se sont avérés être de simples faux ou des cas didentités erronées, mais dautres sont certainement intrigants.

Lequel avez-vous déjà vu ?

Le hipster qui voyage dans le temps

Cette photo a été prise en 1941 lors de la cérémonie de réouverture du pont South Fork en Colombie-Britannique.

Si vous regardez attentivement, sur le côté droit, vous pouvez voir un homme inhabituellement habillé dans ce qui semble être des vêtements modernes, portant des lunettes de soleil à une époque où la plupart portaient des chapeaux et des vestes élégantes.

Beaucoup soutiennent quil sagit dun voyageur dans le temps, tandis que dautres ont rétorqué quil est simplement un homme avec un sens de la mode en avance sur son temps. Quoi quil en soit, cest toujours une photo très populaire et une excellente photo aussi dans notre esprit.

Célébrations de la Coupe du monde

Cette photo provient de la Coupe du monde 1962 et montre les célébrations alors que léquipe brésilienne soulève le trophée.

Si vous regardez attentivement, vous verrez en bas au centre de limage à quoi ressemble quelquun avec un téléphone portable prenant une photo de lévénement.

Serait-ce aussi un voyageur du temps ? Un peu étrange de penser que quelquun dans le futur pourrait avoir un téléphone à clapet, mais ils ont fait un retour récemment et nous savons que les téléphones pliables sont sur le point dêtre aussi gros .

Le chercheur de soleil voyageant dans le temps

Cette image de 1943 montre apparemment des ouvriers dusine britanniques senfuyant au bord de la mer pour une pause au milieu de la guerre. Les vêtements et les vêtements de plage de la plupart des gens correspondent certainement à lépoque, mais au centre dun cadre semble se trouver un homme habillé comme M. Bean vérifiant son téléphone portable.

Ou peut-être est-ce un appareil de voyage dans le temps ? Probablement un peu exagéré ou un cas dimagination Internet hyperactive, mais nous apprécions toujours lidée. Peut-être quil ny aura plus de plages publiques à lavenir ?

Voyageur du temps mohawk

Cette image de 1905 semble montrer les événements habituels de lépoque - y compris les travailleurs et un bateau banane livrant ses marchandises.

Cependant, si vous regardez près du bord du bateau, vous pouvez apercevoir un homme en chemise blanche avec ce qui semble être une coupe de cheveux de style Mohawk. Une coupe de cheveux très inhabituelle pour lépoque et preuve possible dun voyageur du temps ? Qui peut dire?

Extra cinéma

Des séquences filmées lors de lenregistrement du film muet de Charlie Chaplin en 1928, "Le cirque", semblent montrer une dame vêtue de noir, coiffée dun chapeau et se promenant sur le plateau en parlant sur son téléphone portable.

Les images sont un peu douteuses, tout comme lidée que nimporte qui pourrait parler sur un appareil mobile dans les années 1920, mais certaines suggèrent certainement que cela pourrait être la preuve que les voyageurs du temps sont parmi nous.

La sculpture de lastronaute antique

À Salamanque, en Espagne, il y a une cathédrale avec de multiples sculptures sculptées sur ses côtés. Une de ces sculptures semble montrer la ressemblance dun astronaute moderne (ou peut-être futuriste).

Étant donné que la construction de la cathédrale remonte à 1513, les gens ont pris cela comme preuve que les voyageurs du temps sont revenus à cette époque. Cependant, la vérité est que lastronaute nest quun ajout moderne à lœuvre dart réalisée par Jerónimo García de Quiñones lors de rénovations en 1992.

Célébrités qui voyagent dans le temps

Il existe une tendance intéressante de personnes qui ressemblent étroitement à des personnes dune époque révolue. Cela pourrait être juste une coïncidence effrayante, mais cest peut-être la preuve que le voyage dans le temps est possible ?

Peut-être que ces célébrités vivent une double vie dans un autre siècle ? Ici, le leader révolutionnaire marxiste-léniniste Mahir Cayan, né en 1946 et mort en 1972, présente une ressemblance frappante avec la star de la télévision Jimmy Fallon. Jimmy Fallon mène-t-il une double vie de communiste révolutionnaire ? Cela semble hilarant improbable.

Un homme et son téléphone portable

Certains prétendent que cette peinture à lhuile de Pieter de Hooch, réalisée avec amour en 1670, semble montrer un jeune homme tenant son téléphone portable. À une époque où une telle chose laurait probablement vu brûler sur le bûcher, celui-ci est difficile à croire.

Une description de limage suggère également que le jeune homme est un messager et cest une lettre à la main, pas un téléphone, mais cest quand même agréable de laisser libre cours à votre imagination de temps en temps. Nous nous sommes souvent demandé ce que ce serait de pouvoir voyager à des temps plus simples pour voir à quoi ressemblait la vie pour nous-mêmes.

La momie des baskets Adidas

Il y a quelques années, une ancienne momie a été déterrée par des archéologues creusant en Mongolie. À lépoque, il a été suggéré que les chaussures à lallure funky quelle portait avaient une ressemblance frappante avec les baskets Adidas. Plus de preuves dun voyageur du temps visitant les temps anciens ? Lenquête sur le corps la daté denviron 1 100 ans. Cest une sacrée explosion dans le passé.

Cependant, dautres découvertes ont montré que la femme était plus susceptible davoir été une couturière turque, ce qui pourrait expliquer les nouveaux coups de pied. Elle a été retrouvée avec une pochette ancienne, un miroir, un peigne, un couteau et plus encore. Mais pas de téléphone portable.

Le surfeur du temps

Une autre image dun individu déplacé à laquelle les gens se sont accrochés comme preuve que le voyage dans le temps est une réalité. Cette image remonte à plus de 100 ans et montre des Canadiens élégamment vêtus assis sur le flanc dune colline.

Sur le côté gauche cependant, est assis un jeune homme dans ce qui semble être un t-shirt et un short aux cheveux ébouriffés. Il a rapidement été qualifié de voyageur du temps du surf en raison de loriginalité de sa tenue vestimentaire. Dautres ont suggéré que les personnes sur la photo semblaient choquées par son apparence, soulignant même la femme à droite qui semble faire un geste dans sa direction. Encore une fois, un peu exagéré car un voyageur du temps traverserait-il vraiment le temps habillé comme ça ?

Un visiteur à Reykjavík en temps de guerre

Cette photographie montre apparemment une scène du centre-ville de Reykjavík en 1943. Au cœur de la guerre, des soldats et des marins peuvent être vus partout dans les rues parmi les civils. Lhomme encerclé semble être sur un téléphone portable.

Nous avons vraiment un thème avec ces smartphones utilisant des voyageurs dans le temps. Qui appelle-t-il ? Et comment? Et sil est un voyageur dans le temps, pourquoi nest-il pas à Berlin en train dessayer dassassiner Hitler ?

Le soldat tamponnant de la Seconde Guerre mondiale

Il y a un thème apparent à ces photos de voyageurs dans le temps qui inclut non seulement les utilisateurs de smartphones, mais aussi les personnes visitant la seconde guerre mondiale. Sur cette image, un jeune soldat est vu en train de tamponner, un mouvement de danse devenu populaire vers 2014, mais qui nétait certainement pas connu en temps de guerre.

Bien sûr, il savère que cette photo nest pas une image dun voyageur dans le temps, mais plutôt une image de certains acteurs de la superproduction Dunkerque de 2017. Le fait que la plupart des soldats sourient devrait également être un peu un cadeau avec celui-ci.

Greta Thunberg

En 2019, Internet a découvert une photographie de 1898 qui montrait trois enfants travaillant dans une mine dor sur le territoire canadien du Yukon.

Limage semblait montrer une fille avec une ressemblance incroyable avec les jeunes lactiviste climatique Greta Thunberg. Cela fait-il de Thunberg un voyageur temporel qui a traversé le temps pour sauver la planète ? Année étrange pour elle de choisir, mais cest une bonne idée.

Une femme tenant un smartphone (1860)

Le tableau " Lattendu " de 1860, de Ferdinand Georg Waldmüller, semble montrer une femme marchant le long dun sentier accidenté, sur le point dêtre accostée par un jeune homme en adoration tenant une fleur rose.

Un examen attentif et vous verrez quelle semble avoir son attention fermement collée à un smartphone moderne. Cette femme est-elle réellement une voyageuse dans le temps ?

Vladimir Poutine

Il y a quelques années, un certain nombre dimages ont fait surface en ligne qui montraient apparemment que le président russe Vladimir Poutine avait pris des photos pendant plusieurs décennies sans vieillir. Soit la preuve quil est un voyageur temporel ou peut-être juste immortel ? Si cest vrai, il est incroyablement patriote, chaque image le montrant au service de son pays dune manière ou dune autre. Bien quil soit plus probable quil sagisse dune forte ressemblance.