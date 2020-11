Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Nous avons tous vu les cascades insensées, les efforts sportifs impressionnants et les démonstrations fantastiques réalisées par les athlètes sponsorisés par Red Bull. Il y a des gens audacieux avec un goût pour lextrême et Red Bull adore leur donner des ailes.

Les archives des séances photos associées présentent une brillante collection dimages qui mettent les sports extrêmes sous un nouveau jour. Lorsquune séquence de photos déjà fantastiques est assemblée dans Photoshop, les résultats sont encore plus spectaculaires.

Faites un voyage avec nous en explorant certains des clichés les plus cool de laction qui se déroule.

Snowboard urbain

Denis Leontyev peut régulièrement être vu en snowboard à Moscou, en Russie. Cette image nest quun exemple de sa passion pour le déchirement des pentes et des paysages urbains et quel meilleur endroit pour le faire quau cœur de lhiver russe?

Manigances de snowboard

Denis Leontyev est un snowboarder incroyable qui vient de Russie. Sa carrière a débuté en 2011 et il na cessé de se renforcer depuis.

Pour la production Film Sport en 2018, il a été capturé en train deffectuer des manœuvres stupéfiantes en snowboard sur le toit dun immeuble à Kirovsk, en Russie. Limage résultante donne à lensemble un aspect défiant la gravité si vous le regardez de gauche à droite - il semble grimper le bâtiment à lenvers.

Red Bull Rampage 2018

Le Red Bull Rampage est un concours de vélo de montagne insensé qui voit les coureurs de descente, les coureurs libres et les coureurs de slopestyle déchirer les crêtes et les flancs des montagnes. En 2018, lévénement a eu lieu à Virgin, Utah et la compétition était féroce.

Cette image est une séquence de plans cousus ensemble qui capturent lun des participants effectuant un renversement impressionnant en descente. Limage résultante est presque aussi fantastique que la cascade elle-même.

Wakeboard autour dune pelle

Parks Bonifay est un peu une légende du wakeboard. Il a remporté les X Games à seulement 14 ans et a continué à impressionner - dominant divers événements et accomplissant des exploits impressionnants. Il est noté comme étant le premier wakeboarder documenté à atterrir un 1080. Ici, il a vu sculpter autour dune pelle de pelle pendant la production de « Falling Rocks » en Carinthie, en Autriche

Une vision du futur

Matt Jones est un athlète de slopestyle et de feeride avec une mentalité de compétition. Cette image inhabituelle de lui en action montre ce qui semble être une vision du futur alors quil se regarde en boucle dans lhélice. Un flou de couleur et de vitesse remplacent une vision de lui debout toujours en train de regarder lobstacle devant lui.

Descente la vitesse

Un autre cliché du Red Bull Rampage à Virgin, Utah montre le freerider de VTT Brandon Semenuk en train de faire son truc, en descendant à toute vitesse.

La séquence dimages donne limpression que plusieurs motards différents ont descendu la pente en même temps, suivant attentivement en succession rapide.

La course serpentine

Sébastien Buemi est un pilote du Championnat du Monde dEndurance et une légende de la Formule E. Il déchire des traces dans un véhicule ou un autre depuis lâge de 15 ans. Ici, il peut être vu en train de jouer pendant The Pass à la Tremola à Airolo, en Suisse, le 20 septembre 2017.

Cette image est lune des préférées de cette collection et semble montrer une ligne parfaitement synchronisée de voitures serpentant sur la route, mais nest en fait quun homme et son véhicule.

Cerceaux de tir

Sergio Llull , lun des basketteurs les plus qualifiés dEurope, est montré ici en train deffectuer une série de tirs impressionnants lors dun tournage à Madrid, en Espagne. Une séquence de plans cousus ensemble donne limpression quun flot sans fin de balles sort de lui et tombe sans effort dans le cerceau.

Retour arrire de lhomme dextension

Szymon Godziek a été filmé lors du projet Extension Man à Proszkowice, en Pologne. Cet événement est également le moment où il a réalisé la première poignée de siège superman à une main backflip au monde. Déchirer le parcours de slopestyle personnalisé avec dénormes sauts de terre effectuant des figures et des flips avec style et finesse.

Escapade fabuleuse

Trial biker, Fabio Wibmer est ici vu dans une séquence cousue dimages capturées lors du tournage de sa vidéo Fabiolous Escape 2.0 . Cette vidéo montre le motard attrapant du big air, sautant dhélicoptères et plus encore à Saalbach-Hinterglemm, en Autriche. La photo elle-même raconte les manigances amusantes présentées dans les images et les compétences du cavalier.

Kalidoscope

Kriss Kyle fait des figures sur un BMX depuis lâge de 10 ans. Il a participé à une multitude de compétitions depuis et a voyagé dans le monde entier pour filmer des cascades et participer à des événements. Ici, on le voit en train de réaliser des tours pour le projet vidéo révolutionnaire Kaleidoscope en 2015.

Snowboard Big Air

Cette image montre Seppe Smits en train de jouer à Saas-Fee, en Suisse, en 2016. Le snowboardeur expérimenté a réussi à attraper un peu dair assez grand et la photo qui en résulte est vraiment impressionnante. Ce snowboardeur de slopestyle déchire les pentes enneigées depuis 2009 et a remporté plusieurs épreuves dont les championnats du monde et les coupes du monde.

Stunting sur le lac

Aaron Colton est vu ici effectuer quelques cascades sur un lit de lac asséché dans la vallée de Lucerne, Californie, USA. Ce champion de motocyclisme sest fait un nom dans de nombreuses disciplines, notamment Street Freestyle, AMA Pro Road Racing et AMA Pro Flat Track. Ce plan séquence le montre en action faisant ce quil aime le plus.

Arc en ciel de freeski

Russell Henshaw est un olympien dhiver et une légende du freeski. Il sest découvert une passion pour la poudre blanche alors quil navait que quatre ans et à 14 ans, il gagnait des titres et impressionnait le public.

Avec ces superbes coutures, on peut le voir prendre de lair et créer un arc-en-ciel alors quil pratique certains mouvements à Perisher, en Australie.

Une plonge dans les profondeurs

Au cas où vous nauriez pas compris à partir de cette image, Orlando Duque est un passionné de plongée en falaise. Il est également incroyablement talentueux et a remporté pas moins de 11 titres mondiaux et est également entré dans le livre Guinness des records du monde à deux reprises. Cette image le montre plonger dans lAntarctique en 2018.

Wakeskating la nuit

Une scène beaucoup plus colorée montre une séquence dimpression 3D de Zuzana Vrablova dans un paysage de nuit sombre construit dans un studio à Prague, République tchèque, le 13 octobre 2014.

Le double backflip

Daniel Bodin est un athlète multidisciplinaire passionné par les choses propulsées par des moteurs. Il est très important dans le monde du Freestyle Snowmobile Cross et il a un faible pour réussir des backflips incroyables.

Cette photo de janvier 2017 montre une brillante séquence dimages assemblées pour montrer quand il a pris son envol pour devenir la première personne à faire un double backflip sur une motoneige.

Le motocross freestyle en action

Le Red Bull FMX Jam met les champions de motocross freestyle les uns contre les autres, affichant leurs compétences et mettant en valeur leurs talents aux yeux de tous. Ici, Alexey Kolesnikov se produit à Almaty, au Kazakhstan, en 2018. Ce plan séquence glorieux montre les talents de défier la gravité de ces coureurs et les frissons quils offrent à leur public.

Vers linfini et au-del

Dans une série de photos assez impressionnante qui ont été cousues ensemble, Markus Stoeckl se produit pendant V-Max au désert dAtacama, au Chili, le 10 décembre 2016. Ici, il tente de battre son propre record du monde en établissant une nouvelle vitesse de vélo de montagne en descente. Limage finale qui en résulte semble le voir sélancer au loin et se transformer en une minuscule version de lui-même en le faisant.

Limagination Red Bull

Chris Tedesco a capturé cette superbe photo séquentielle du pilote de motocross Tyler Bereman lors de lévénement Red Bull Imagination 2020. Ici, il peut être vu en train de zapper par-dessus un énorme obstacle blasonné Red Bull avec une finesse défiant la gravité.

Comptences de pilotage srieuses

On adore cette photo. Ce nest pas seulement une vision fantastique des compétences de pilotage, mais aussi une photographie impressionnante.

Predrag Vuckovic a créé cette séquence en capturant des photos du pilote dhélicoptère de voltige Red Bull, Aaron Fitzgerald, exécutant divers exploits sur le Statut de la Liberté en 2019.

Flyers de lme

Les flyers de lâme sont un groupe dacrobates aériens fous et magnifiques qui réalisent toutes sortes de cascades et de sports en vol libre pour leur plaisir et dautres.

Max Haim les a capturés ici, apparemment flottant dans les airs au-dessus dun phare de La Coubre à La Tremblade, en France. Gracieux, impressionnant et magnifique à observer.

Plonge en hlicoptre

Orlando Duque est généralement un athlète de plongée en falaise, mais à cette occasion, il a pris son envol au-dessus des eaux de San Andres, en Colombie, et a plongé à 27 mètres dun hélicoptère dans les glaciers ci-dessous.

Cette photo séquentielle de Maximiliano Blancowas est un hommage parfait à un exploit impressionnant et à un athlète talentueux aussi.

Écrit par Adrian Willings.