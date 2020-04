De superbes photos sous-marines à vous couper le souffle

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Les photos sous-marines ont quelque chose de magique. Si vous ne nous croyez pas, imaginez la couverture Nevermind de Nirvana avec le bébé allongé sur un tapis au lieu de nager dans une piscine.

Les bibliothèques de photos sont remplies de photos sous-marines passionnantes, mais il y a beaucoup de joyaux sur Flickr, dans Wikimedia et dans dautres bibliothèques aussi, et vous pouvez souvent utiliser ces photos dans vos propres créations.

Voici quelques-unes des photos sous-marines les plus étonnantes que nous ayons vues; certains sont stupéfiants à cause du moment où ils ont capturé; dautres à cause des histoires de leurs sujets, et dautres encore à cause de ce quils disent de ce que nous, les humains, avons fait à tant despèces.

Veuillez noter que la dernière photo peut ne pas convenir aux jeunes téléspectateurs.

Tout ce que vous voyez sous leau ne vit pas sous leau. Les visiteurs comme cet ours polaire sont de mauvaises nouvelles pour les phoques, car ils recherchent leur dîner: pour de nombreux phoques, ce visage peut être la dernière chose quils voient, car il est attaché à un corps pesant jusquà 450 kg. Les ours polaires sont une autre espèce qui souffre à cause des humains: le changement climatique détruit la glace sur laquelle ils vivent et ils ont été classés comme une espèce menacée par les États-Unis en 2008.

Le photographe grec a fait bon usage de la couleur sur cette photo dun requin gris: elle a lair beaucoup plus sinistre quelle ne lest en réalité, car le requin gris nest pas vraiment dangereux pour les humains à moins que vous ne portiez un maillot de bain en viande crue. Comme de nombreuses photographies marines, celle-ci a un triste courant sous-jacent, car comme de nombreux requins, le requin gris souffre dun nombre décroissant après des années de pêche commerciale: bien quil sagisse despèces protégées, la pêche illégale a toujours lieu.

Guichard est originaire de Londres, mais vous ne verrez pas beaucoup de Humboldts là-bas: il est originaire dAmérique du Sud, bien que cette photo ait été prise dans un parc ornithologique en France. Vous lavez probablement deviné daprès la couleur de fond: les prises de vue sous-marines dans des enceintes relativement petites ont tendance à être beaucoup plus vertes que celles prises en plein air. Néanmoins, cest un superbe cliché, capturant une excellente vue latérale de son sujet.

Techniquement, cette photo nest que légèrement sous leau, car son sujet a été emporté dans une piscine rocheuse - mais nous lincluons car cest un excellent exemple de la façon dont un si grand nombre de créatures marines peuvent être dun autre monde. Cette petite beauté bleue est mieux connue sous le nom dhirondelle de mer, de limace de mer bleue ou de lézard nudibranche, ce qui serait un excellent nom de scène pour quelquun dans un groupe. Cest une petite limace de mer bleue qui flotte à lenvers dans leau; la coloration bleue est camouflage pour se fondre avec le bleu de leau, tandis que le côté sous-marin est gris argenté. Nen prenez pas si vous en voyez un: ils livrent une piqûre très douloureuse.

La NOAA est la National Oceanic and Atmospheric Administration des États-Unis, lagence scientifique qui se concentre sur les océans et latmosphère. Son flux Flickr est plein dimages étonnantes comme celle-ci, prises sur le récif dHawaï Pearl and Hermes. Nous ladorons car il capte très bien la curiosité ludique du phoque. Ce phoque est un jeune phoque moine, lun des deux types de phoque moine restants: le troisième, le phoque moine des Caraïbes, est éteint. Ce type est un phoque moine hawaïen, le seul phoque originaire dHawaï et malheureusement encore un autre nom sur la liste des espèces menacées.

Cette belle photo dune baleine à bosse inspectant un plongeur est partout sur Internet - et malheureusement, elle est généralement publiée sans crédit sur des sites de papier peint, des sites de photos gratuits, etc. Une fois de plus, nous sommes entre les bonnes mains de la NOAA, et cette photo aide à communiquer lampleur et la majesté de cette créature extraordinaire. Certains rorquals à bosse peuvent mesurer jusquà 16 mètres et peser jusquà 30 tonnes, ce qui est dautant plus incroyable lorsque vous visitez YouTube pour des vidéos deux se précipitant dans les airs. Cest une créature dont vous ne voulez vraiment pas que le ventre se balance sur votre pédale.

Si nous ne faisions pas confiance à la NOAA, nous penserions quelle a créé celle-ci dans une application de modélisation 3D. Le Siphonophore aux couleurs merveilleuses est un Cnidaria, qui est un groupe de créatures qui comprend des coraux et des méduses comme linfâme portugais Man O War, et certains dentre eux sont incroyablement grands: des spécimens pouvant atteindre 40 mètres ont été découverts. Les plus colorés vivent dans les eaux les plus profondes et certains sont même bioluminescents, brillants lorsquils sont dérangés. Ce sont des prédateurs mais ils sont aussi très vulnérables car ils se cassent très facilement.

Ayons un peu dart. Cette image saisissante dEngin Akyurt est notre préférée dans une série de clichés sous-marins: nous aimons la composition, limmobilité du modèle et le contraste entre le noir profond de larrière-plan et le rouge vif de la robe du modèle. Les photothèques contiennent pas mal de photos sous-marines arty - par exemple, Adobe Stock a une sélection de femmes dans des vêtements aux couleurs vives et de couples nageant tout en portant des vêtements formels - mais nous préférons celui-ci: il fait plus avec moins.

Les méduses ne sont-elles pas bizarres? Cela pourrait être un extraterrestre ou le motif créé par quelque chose qui fuit de lencre dans leau. Cest une image brillamment colorée par le très polyvalent Tim Mossholder, dont les photos utilisent souvent la couleur comme sur cette photo. Nous ne savons pas de quelle espèce est cette méduse, mais la combinaison de violet et de rose annonce généralement de mauvaises nouvelles pour sa proie et pour tout humain assez malchanceux pour se rapprocher.

Nous aimons toutes les photos de tortues à cause de leurs expressions fantastiques, mais nous aimons particulièrement celle-ci car lutilisation de la perspective de Tom Fisk donne limpression que le plongeur sapproche dune tortue beaucoup plus grande que lui. La photo a été prise au large de lîle de Komodo en Indonésie, qui abrite cinq espèces de tortues marines - et bien que cette tortue ne soit pas un géant, elles peuvent atteindre 2 m de long et peser jusquà 590 kg.

Kalisinski a pris de beaux clichés dans les eaux chaudes et claires de Majorque, et ce plan rapproché dune méduse dun autre monde est génial: il est capturé non seulement la maladresse bizarre de son sujet, mais les vrilles flottantes quil utilise pour attraper ses repas. Bien que Kalisinski ne nomme pas la méduse, nous pensons que cest Pelagia Noctiluca, une vue relativement petite et assez inhabituelle dans les eaux de Majorque, mais que vous ne voulez pas avoir du mauvais côté: ces tentacules peuvent provoquer des douleurs, des brûlures et des crampes musculaires .

Il y a bizarre, et puis il y a la méduse rouge bizarre. Cette charmante lumière ressemble à un visiteur dune autre planète, et nous aimerions savoir qui a pris la photo, où ils lont prise et de quel type particulier de méduse il sagit. Malheureusement, Pixabay ne peut que nous dire quil a été tourné en 2013 sur un Panasonic DMC-FZ200, ce qui nest pas vraiment très utile.

Qui a besoin de créatures extraordinaires quand on peut demander à un plongeur de faire exploser des bulles de son masque? Cette photo non attribuée de Pixabay fonctionne brillamment parce quelle est sans contexte: nous pouvons inventer toute la trame de fond et imaginer quil est un espion, ou il a juste repéré un requin vraiment gros et en colère.

Il y a quelque chose de obsédant dans les choses créées par lhomme qui nont pas été conçues pour vivre au fond de la mer, et les sites de photos regorgent de photos fascinantes de naufrages et dautres véhicules qui ont fini là où ils nétaient pas destinés. Mais aussi intéressants soient-ils, nous sommes plus attirés par les ruines de larchitecture et des choses incroyables comme ces statues englouties de lîle mexicaine dIsla Mujeres. Cela ressemble aux conséquences dune tragédie, mais cest en fait un musée dart moderne, ce qui est assez étonnant.

Notre dernière photo est la plus triste: prise par le photographe de Greenpeace Salvatore Barbera, alias Capitan Giona, cest le corps dune tortue noyée par un filet de pêche. Bien quune grande partie de la pêche soit bien sûr respectueuse de lenvironnement, elle fait toujours des victimes et la surpêche illégale a amené certaines espèces au bord de lextinction. Mais ce nest pas seulement la pêche qui menace la vie marine. La pollution, en particulier sous la forme de plastiques, fait également des ravages.