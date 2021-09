Des images incroyables du concours Photographe animalier de lannée

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Chaque année, le concours du Photographe animalier de lannée rassemble un nombre record de soumissions du monde entier et réduit quelques images vraiment fantastiques aux gagnants finaux. Cette année nest pas différente.

Comme vous vous en doutez, les images sont stupéfiantes, belles et à couper le souffle. Ils montrent la nature à son meilleur et témoignent dun talent photographique indéniable que nous pouvons admirer.

Nous avons parcouru les soumissions et sélectionné certains de nos favoris. Ceux-ci incluent des photos étonnantes de cette année et des années précédentes. Avec le Peoples Choice Award ainsi que les images des lauréats des Grands Titres , des Prix Adultes et des Prix Jeunes également.

Pour en voir le meilleur, vous pouvez visiter lexposition du Muséum dhistoire naturelle .

Palpeurs profonds

De la catégorie sous-marine vient cette magnifique photo qui a été sélectionnée comme une entrée hautement recommandée.

Ces crevettes narvals sont vues capturées de manière fantastique sur un magnifique fond bleu.

Renard des tempêtes

Le photographe Jonny Armstrong a suivi ce renard pendant plusieurs jours avant de prendre cette image incroyable avec un fond orageux.

Le résultat a été une autre image très appréciée, cette fois dans la catégorie portrait animalier.

Perte nette

Toutes les images du concours ne montrent pas la beauté de la nature, elles montrent parfois sa destruction par lhomme. Comme avec cette image dAudun Rikardsen.

La photo montre les séquelles de la surpêche. Un bateau avait attrapé trop de poissons et le filet sest rompu, déversant des tonnes de poissons morts dans leau environnante. Une bonne chose est venue de la photo, car elle a été utilisée pour traîner le propriétaire du bateau en justice pour répondre dun problème.

Éléphants au crépuscule

Avec cette image et plus de 30 ans de travail photographique, Frans Lanting a reçu en 2018 le "Wildlife Photographer of the Year Lifetime Achievement Award". Une scène paisible dans la soirée au point deau.

"Un soir pendant la saison sèche du Botswana, jai pataugé dans un trou deau pour capturer le reflet chatoyant dun rassemblement déléphants au crépuscule, avec une pleine lune suspendue dans un ciel rose lumineux. Limage est mon hommage aux qualités primitives de lAfrique australe la nature sauvage, la grandeur des éléphants et la nature précieuse de leau dans un pays de soif."

Le couple dor

Cette image a été prise par Marsel van Oosten et a été choisie parmi les soumissions en tant que grand gagnant , ce qui lui a valu le titre de photographe animalier de lannée 2018.

"Alors que le groupe de singes au nez retroussé Qinling sautait darbre en arbre, Marsel a eu du mal à suivre, glissant et trébuchant sur des bûches. Peu à peu, il a appris à prédire leur comportement et a capturé ce mâle et cette femelle au repos. Avec le soleil filtrant à travers la canopée, ils sont baignés dune lumière magique, leurs cheveux dorés brillant contre les verts frais de la forêt.

Ce couple appartient à une sous-espèce de singe au nez retroussé doré limitée aux monts Qinling. Parmi les primates les plus frappants au monde, ces singes sont en danger de disparition. Leur nombre a régulièrement diminué au fil des décennies et il reste maintenant moins de 4 000 individus. »

Léopard allongé

Lautre grand gagnant du titre, Skye Meake a remporté le titre de jeune photographe animalier de lannée 2018 pour cette image dun léopard à lallure plutôt décontractée.

« Notoirement timides et insaisissables, les léopards résidents de la réserve de Mashatu sont difficiles à repérer. Mais cette fois, Skye a eu de la chance. Après avoir suivi les léopards pendant quelques heures, il est tombé sur Mathoja, une femelle bien connue. moment, juste avant que le léopard ne sendorme, Skye a capturé un portrait paisible de cette créature majestueuse.

Nommée par des guides locaux, Mathoja signifie « celle qui boite en boitant » – un titre qui lui a été attribué après une grave blessure à la jambe alors quelle était bébé. Même si ses chances de survie étaient minces, Mathoja est maintenant une adulte en bonne santé. Elle est lune des chanceuses - cette espèce a été classée comme vulnérable et de nombreux léopards sont illégalement chassés pour leur peau très recherchée."

Tout ce qui reste

Lune des soumissions du LUMIX Peoples Choice Award vient de Phil Jones et montre le côté charognard de la nature alors quun oiseau se régale dun lion de mer en décomposition.

"Un orque mâle sétait échoué environ une semaine avant la visite de Phil sur lîle Sea Lion, aux îles Falkland. Malgré sa taille énorme, le sable mouvant avait presque recouvert toute la carcasse et des charognards, comme ce caracara strié, avaient commencé à sy installer. "

Portrait de famille

Ce nest pas une photo de famille ordinaire, mais certainement une photo magnifique. Cet incroyable portrait dune chouette lapone et de sa famille a été photographié par Connor Stefanison et fait partie de la catégorie LUMIX Peoples Choice Award.

"Une chouette lapone et ses poussins sont assis dans leur nid au sommet dun sapin de Douglas à Kamloops, au Canada. Ils nont regardé vers Connor que deux fois alors quil les regardait pendant la saison de nidification depuis un arbre caché à 15 mètres.) en haut."

Adolescent

Lamour est dans lair ou est-il sous leau ? Cette photo montre un cachalot devenant un peu fringant mais nayant pas beaucoup de chance. Une image sous-marine brillamment chronométrée par Franco Banfi.

"Franco faisait de la plongée libre au large de la Dominique dans la mer des Caraïbes lorsquil a vu ce jeune cachalot mâle essayant de saccoupler avec une femelle. Malheureusement pour lui, son veau était toujours sur le chemin et le mâle fringant devait continuellement chasser le veau gênant."

Rencontre curieuse

Une autre photo incroyable et incroyablement opportune montre une rencontre étonnante avec un phoque en Antarctique. On se demande si le phoque a été aussi surpris de voir le photographe quil est apparu.

"Toute rencontre rapprochée avec un animal dans la vaste étendue sauvage de lAntarctique se produit par hasard, cest pourquoi Cristobal a été ravi de cette rencontre spontanée avec un phoque crabier au large de lîle de Cuverville, dans la péninsule antarctique. Ces curieuses créatures sont protégées et, avec peu de prédateurs, prospèrent. "

La lutte dun ours polaire

Une scène photographique qui montre les épreuves que subit également le règne animal. Cette photo terriblement triste montre un ours polaire affamé à la recherche de quelque chose à manger.

"Tout le corps de Justin a souffert en voyant cet ours polaire affamé dans un camp de chasseurs abandonné, dans lArctique canadien, se redresser lentement. Avec peu de glace qui samincit pour se déplacer, lours est incapable de chercher de la nourriture. ."

Sous la neige

Une belle scène hivernale voit un écureuil observer son environnement alors que la neige tombe. Cette photo nétait pas le sujet initialement prévu - la photographe Audren Morel essayait en fait de prendre des photos doiseaux. Cet incroyable petit écureuil se trouvait à proximité et a attiré lattention.

"Nayant pas peur du blizzard enneigé, cet écureuil est venu rendre visite à Audren alors quil prenait des photos doiseaux dans le petit village jurassien des Fourgs, en France. Impressionné par lendurance de lécureuil, il en a fait le sujet du tournage."

Lien de frères

On adore cette photo damour fraternel . Même les créatures les plus féroces de cette planète ont un côté doux. La famille est tout, même pour les frères à fourrure.

"Ces deux mâles adultes, probablement des frères, ont salué et frotté les visages pendant 30 secondes avant de sinstaller. La plupart des gens nont jamais loccasion dêtre témoins dune telle sensibilité animale, et David a été honoré davoir vécu et capturé un tel moment."

Regard léopard

Une vue magnifique et terrifiante dun léopard regardant dans lobjectif. Pas quelque chose que vous voudriez voir de près dans la nature vous-même, mais brillant lorsquil est capturé par lœil expert de Martin van Lokven .

« Au cours dun séjour de trois semaines dans le parc national du Serengeti, en Tanzanie, Martin a rencontré à plusieurs reprises cette femelle léopard. Appelée Fundi par les guides locaux, elle était bien connue dans la région. Un après-midi, Fundi a quitté larbre dans lequel elle se reposait et sest arrêtée. par la voiture de Martin, le fixant de son regard magnifique."

Soirée piscine

Cest une fête et tout le monde est invité. Un certain nombre doiseaux merveilleusement colorés ont afflué vers un point deau pendant une saison de sécheresse et sont vus sébattre dans les eaux de refroidissement. Une photo brillante capturée par Luke Massey .

« Alors que la sécheresse dans le parc national de South Luangwa en Zambie sétendait, les points deau se sont réduits à des piscines. Des troupeaux dinséparables de Lilian se sont rassemblés et lorsque la côte était dégagée, ils sont descendus vers cette piscine. Ils se sont avancés, se relayant pour boire et se baigner, comme sur un tapis roulant."

Embuscade

Une autre photo du Peoples Choice Award montrant le pouvoir des prédateurs dans la nature. Cette image de Federico Veronesi a été prise au Zimbabwe et montre la beauté terrifiante des animaux à leur plus féroce.

« Par une chaude matinée aux sources de Chitake, dans le parc national de Mana Pools, au Zimbabwe, Federico a vu une vieille lionne descendre du haut de la berge. le lit de la rivière."

Rouge, argent et noir

Un cliché brillant de quelques renards capturés près de leur tanière en Amérique du Nord. Cette image a été prise par Tin Man Lee après avoir patiemment attendu le temps parfait pour capturer cette photo incroyable.

"Tin a eu la chance dapprendre lexistence dune tanière de renards dans lÉtat de Washington, en Amérique du Nord, qui abritait une famille de renards roux, noirs et argentés. Après des jours à attendre le beau temps, il a finalement été récompensé par ce moment émouvant."

Trois rois

Pas un spectacle que vous êtes susceptible de voir régulièrement, mais une belle vue néanmoins. Cette photo de Wim Van Den Heever montre des pingouins assez magnifiques impliqués dans des rituels daccouplement.

"Wim est tombé sur ces manchots royaux sur une plage des îles Falkland au moment où le soleil se levait. Ils étaient pris dans un comportement daccouplement fascinant – les deux mâles se déplaçaient constamment autour de la femelle en utilisant leurs nageoires pour repousser lautre."

Kuhirwa pleure son bébé

La nature est pleine de beauté autant que de tragédie. Cette photo de Ricardo Núñez Montero montre un gorille de montagne allaitant le corps de son bébé qui est malheureusement décédé.

"Kuhirwa, une jeune femelle gorille de montagne, nabandonnerait pas son bébé mort. Au début, elle a câliné et soigné le petit cadavre, le portant sur le dos comme les autres mères. Des semaines plus tard, elle a commencé à manger ce qui en restait. Forcée par la faible luminosité pour travailler avec une grande ouverture et une faible profondeur de champ, Ricardo sest concentré sur le corps plutôt que sur le visage de Kuhirwa.

Des éléphants caressant les os des membres décédés de la famille aux dauphins essayant de maintenir à flot leurs compagnons morts, il existe une abondance de preuves crédibles pour montrer que les animaux expriment visiblement leur chagrin. Les actions initiales de Kuhirwa peuvent être interprétées comme un deuil, son comportement montrant la douleur dune mère qui a perdu son enfant."

Gorille de montagne au repos

Une scène paisible et sereine dun bébé gorille se reposant. Cette image a été capturée par David Lloyd et apparaît dans la catégorie LUMIX Peoples Choice Award.

"Le bébé gorille sest accroché à sa mère tout en gardant un œil curieux sur David. Il était en randonnée dans le sud de Bwindi, en Ouganda, lorsquil a croisé toute la famille. À leur suite, ils se sont ensuite arrêtés dans une petite clairière pour se détendre et se toiletter. ."

Le renard rencontre le renard

Lune des rares photographies de la nature qui ont été prises dans la jungle urbaine. Cette image ne pourrait pas être beaucoup plus parfaite car un vrai renard tourne au coin dune route près dune peinture murale.

"Matthew photographie des renards près de chez lui dans le nord de Londres depuis plus dun an et depuis quil a repéré cet art de rue, il rêvait de capturer cette image. Après dinnombrables heures et de nombreuses tentatives infructueuses, sa persévérance a payé."

Balade à roulettes

La nature nest-elle pas grande ? Des créatures de toutes formes et de toutes tailles sentendent bien, vivent ensemble en harmonie. Cette photo brillamment capturée par Lakshitha Karunarathna montre un oiseau connu sous le nom de rouleau à poitrine lilas chevauchant le dos dun zèbre. Quelle vue colorée sur un fond rayé noir et blanc.

"Lakshitha était en safari dans la réserve nationale de Maasai Mara, au Kenya, lorsquil a aperçu un spectacle inhabituel - un rouleau à poitrine lilas chevauchant un zèbre. Normalement, ils préfèrent se percher haut dans le feuillage, mais ce rouleau a passé une heure ou plus à faire le tour et en profitant de temps en temps dun repas dinsectes. Lakshitha a attendu que les zèbres environnants forment larrière-plan parfait avant de prendre cette récolte serrée. "

Le passage de minuit

Un cliché à moitié sous-marin capturé à minuit met non seulement en valeur à merveille les étoiles, mais aussi un cerf élaphe qui pose presque pour la photo. Cette image de Vegard Lødøen a été sélectionnée dans la catégorie des animaux hautement recommandés 2018 dans leur environnement.

« Un rêve sest réalisé lorsque jai pris cette photo », explique Vegard. Après des années de recherche, il avait finalement trouvé un endroit au bord de la rivière visité par le cerf de Valldal. Après avoir partiellement immergé son appareil photo dans un boîtier étanche, il a installé un flash au-dessus et au-dessous de leau, ainsi que des capteurs de mouvement. Vers minuit, un homme a traversé la rivière - la caméra capturant sa fière pose.

Après lorignal, le cerf élaphe est la plus grande espèce de cerf. Seuls les mâles ont des bois, qui peuvent atteindre plus dun mètre de long et peser jusquà cinq kilogrammes. À la fin de chaque hiver, ils perdent leurs bois, qui sont faits dos - au printemps, ils repoussent, protégés par un revêtement doux appelé velours."

Collation de nuit

Le cliché dAudun Rikardsen dun épaulard baigné de lumière provenant de la surface a été sélectionné comme cliché sous-marin très apprécié. Une image brillante montrant la majesté sous-marine de la mer.

« Un grand nombre de harengs hivernaient dans les fjords du nord, attirant des centaines de prédateurs et de bateaux de pêche nocturne. Les épaulards avaient compris que le bruit des filets remontés signifiait la possibilité dun repas facile. Audun a demandé aux pêcheurs dincliner leur plus fort lumière dans leau, pour capturer son tir.

Les épaulards sont les plus gros membres de la famille des dauphins. Bien quil sagisse dune seule espèce, on pense maintenant quil en existe plusieurs types vivant dans différentes zones, utilisant des stratégies de chasse et des structures sociales spécifiques. Il sagit dune forme mâle de lest de lAtlantique Nord, connue pour travailler avec dautres épaulards pour rassembler les poissons en bancs denses. »

Tenir bon

Une autre photo de famille touchante montre un beau moment alors quun petit enfant saisit doucement la main de sa mère. Jami Tarris a pris cette image à Bornéo et la photo a ensuite fait son chemin dans la catégorie LUMIX Peoples Choice Award.

"Ce gros plan capture le moment émouvant où un bébé pose sa petite main dans la grande main de sa mère. Jami a pris cette photo alors quelle était à Bornéo en train de travailler sur une histoire sur les effets de lagriculture à lhuile de palme sur lhabitat des orangs-outans. la forêt tropicale primaire est une menace sérieuse pour cette espèce déjà en danger critique dextinction."

La paresse traîne

Cette photo est une œuvre dart brillante. Le paresseux a certainement lair heureux. Afin dobtenir limage, le photographe Luciano Candisani a dû grimper haut dans la canopée pour la cadrer parfaitement.

"Luciano a dû grimper à larbre cecropia, dans la forêt tropicale atlantique protégée du sud de Bahia, au Brésil, pour prendre une photo à hauteur des yeux de ce paresseux à trois doigts. Les paresseux aiment se nourrir des feuilles de ces arbres, et ils sont donc souvent vu très haut dans la canopée."

Le pays de glace et de neige

Une créature incroyable capturée marchant à travers un paysage époustouflant de glace et de neige colorée par les rayons du soleil. Cette scène étonnante a été photographiée par Josh Anaon et apparaît dans la catégorie LUMIX Peoples Choice Award.

"LArctique est magnifique toute lannée, mais à la fin de lhiver, lorsque les températures atteignent -30˚C (-22˚F) et que tout est blanc et que le soleil reste bas à lhorizon, cest époustouflant. Josh était sur un bateau dans un fjord en face de Longyearbyen, Svalbard, Norvège, et a rencontré cet ours polaire marchant le long du bord de la glace. Elle était curieuse, passant devant le bateau deux fois - juste assez longtemps pour que Josh prenne une photo avec son manteau blanc brillant dans soleil couchant. Après avoir satisfait sa curiosité, elle séloigna silencieusement au loin.

Détendez-vous et détendez-vous

Une séance de détente fantastique et sans doute bien méritée pour ces gorilles. Le petit gars a lair dêtre complètement refroidi après avoir épuisé ses parents. Un sentiment que nous ne connaissons que trop bien ! Cette image a été capturée par Alan Chung dans les profondeurs du Rwanda.

"Après plus de deux heures de randonnée avec des gardes forestiers dans le parc national des Volcans, au Rwanda, Alan est tombé sur le groupe familial Hirwa (qui signifie le chanceux). Ce groupe de 16 gorilles de montagne est dirigé par un seul dos argenté fort. Ils étaient se nourrissant de jeunes pousses de bambou et se relaxant dans un endroit verdoyant. Heureusement pour Alan en effet !"

Chat cool

Cest un travail assoiffé dêtre aussi cool. Un lion prend un moment pour une touche de liquide rafraîchissant. Cette photographie fracassante a été hautement félicitée par les juges et pour une bonne raison aussi.

"Jadore créer des photos percutantes, dit Isak, qui est souvent à la recherche des animaux les plus emblématiques de la Zambie. Il photographiait une troupe de lions lorsque cette lionne sest éloignée. Anticipant quelle allait boire un verre, il sest positionné en le point deau le plus proche. Il est ensuite apparu à travers les hautes herbes, encadré par un mur de verdure luxuriante.

Les lions tuent plus de 95 % de leurs proies la nuit et passent la majeure partie de la journée à se reposer. Bien quils boivent facilement lorsque leau est disponible, ils sont également capables de consommer suffisamment dhumidité de leurs proies et de leurs plantes, ce qui les rend parfaitement adaptés à leur paysage aride. Pourtant, malgré cela, le nombre de lions diminue considérablement."

Pays des Tigres

Autre image choisie par les juges comme hautement félicitée, cette photo dEmmanuel Rondeau est bouleversante. Lun des félins les plus dangereux et les plus majestueux a été photographié pour que nous puissions tous en profiter.

« Accompagné de gardes forestiers, Emmanuel avait grimpé 700 mètres pour installer huit caméras, sélectionnant des zones avec des observations précédentes de tigres et des preuves dutilisation récente telles que des traces, des égratignures et des excréments. Les forêts ne ressemblaient en rien à ce que javais jamais vu, dit-il. « Chaque espèce était quelque chose de nouveau. Vingt-trois jours plus tard, ce tigre du Bengale a regardé directement dans lune de ses caméras.

Au Royaume du Bhoutan, les tigres font un retour en force. On pense maintenant quil y a 103 tigres vivant à létat sauvage là-bas - près dun tiers de plus que le dernier décompte en 1998. Au fur et à mesure que le Bhoutan sest développé, le pays a créé un réseau de corridors fauniques dun parc national à lautre pour permettre à la faune de errent relativement sans être dérangés."

Monsieur Moustaches

Une image de portrait danimal hautement recommandée montre un gros plan de quelques morses se relaxant dans les eaux glacées. Nous aimons à quel point cette image est maussade, elle pourrait presque être une illustration pour une pochette dalbum.

« Tendant son appareil photo devant lui à laide de deux perches monopodes et dun flotteur, Valter sest glissé dans leau glacée pour photographier les morses quil avait repérés depuis son canot. Cela a attiré lattention de jeunes curieux qui ont commencé à nager vers lui. Exalté par cela. rencontre paisible, Valter a capturé ce portrait intime dune longueur de poteau.

Ces morses sont susceptibles de vivre jusquà 40 ans, passant leurs journées à fouiller le fond marin, utilisant leurs moustaches et leurs museaux pour trouver et extraire de la nourriture. Leur peau épaisse les protège du froid car ils se nourrissent principalement de mollusques, comme les palourdes. Dans leau de lArctique, le flux sanguin vers la surface de leur peau est réduit pour retenir la chaleur."